A Manchester United kitette a keretéből Cristiano Ronaldót

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Cristiano Ronaldo nem jutott kezdőként szóhoz a Tottenham elleni ütközeten, a rendes játékidő végén pedig abbahagyta a bemelegítést, és az öltözőbe sétált, óriási népharagot zúdítva magára.

Erik ten Hag menedzser a Tottenham elleni összecsapást követően arról nyilatkozott, hogy ebben a kérdésben csütörtökön döntenek.

Az esetet követően a klub korábbi kiváló kapusa, Peter Schmeichel is nemtetszésének adott hangot, most pedig a Manchester United is reagált.

A csapat többi tagja teljes erőfeszítésével a következő mérkőzésre koncentrál

– idézi a BBC a Manchester United közleményét Cristiano Ronaldo mellőzésével kapcsolatban.

A patinás lap hozzáteszi, hogy a United közlése szerint a 37 éves klasszis továbbra is fontos szerepet kap a klubban, de ez most fegyelmi kérdés.

A „vörös ördögök” szombaton 18.30-kor lépnek pályára a Chelsea vendégeként.

Ön mit gondol Cristiano Ronaldo esetéről? Jól döntött a Manchester United, egy meccs pihenő után észhez tér a portugál

Cristiano Ronaldo nem állhat a klub felett, akár hosszabb időre is kiraknám a keretből

Ezt most túlreagálja a klub, az ötszörös aranylabdásnak helye lenne az MU-ban

PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Manchester United–Tottenham 2–0 (Fred 47., Bruno Fernandes 69.)

Az élmezőny állása: 1. Arsenal 27 pont (24–10, 10 meccs), 2. Manchester City 23 (33–10, 10), 3. Tottenham 23 (22–12, 11), 4. Chelsea 20 (15–10, 10), 5. Manchester United 19 (15–15, 10), 6. Newcastle 18 (18–9, 11), 7. Liverpool 16 (22–12, 10).

(Borítókép: Alex Pantling / Getty Images)