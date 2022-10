Fényes nappal is éghetnek a reflektorok a magyar focistadionokban

Sok esetben kora délután, napos időben is égnek a reflektorok a stadionokban, miközben a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) engedélyezte a kluboknak, hogy az eredetileg más célokra elnyert TAO-támogatásokat is a működési költségekre fordítsák.

Az RTL Híradó figyelt fel arra, hogy a múlt vasárnap, a Debrecen–Újpest-találkozón már délután, 13:45-kor is égtek a reflektorok a debreceni stadionban. A csatorna szerint az eset korántsem egyedi, az energiaválság, rezsiválság ellenére is gyakran égnek a reflektorok a stadionokban.

A híradó megkérdezte az MLSZ-től, hogy erre valóban szükség van-e, mire a szövetség szóvivője, Sipos Jenő azt mondta:

Az élvonalbeli mérkőzéseket a jogtulajdonos televízió közvetíti, márpedig a minőségi televíziós közvetítéshez szükség van arra, hogy a fényeket megerősítsék, így kompenzálva a stadionok árnyékosabb és világosabb területei közti fényerőbeli eltéréseket.

A szóvivő hangsúlyozta: „nem luxusról van szó, hanem arról, hogy a közvetítés jobb minőségben jusson el a tévénézőkhöz”. Sipos Jenő azt is elmondta, hogy az MLSZ több tanácsot is adott a kluboknak arról, hogy miként csökkenthetik a költségeiket, és ezért járultak hozzá ahhoz, hogy a meccseket lejátszhassák a csapatok napközben. Sőt, azt is engedélyezték, hogy egy-egy mérkőzést elhalasszanak a klubok energiatakarékossági okokból kifolyólag.

Az RTL szerint emellett az MLSZ arra is engedélyt adott a kluboknak, hogy az idei TAO-keretük terhére átcsoportosíthassanak a rezsiköltségek vagy pályabérlet fizetésére olyan összegeket is, amelyeket más célokra (felújítás, anyagbeszerzés) kaptak.