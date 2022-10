Mint beszámoltunk róla, a Manchester United egy meccs erejéig száműzte első számú keretéből Cristiano Ronaldót a portugál klasszis fegyelmi vétsége miatt. A 37 éves csatár állítólag nem volt hajlandó csereként pályára lépni a Tottenham elleni hétközi fordulóban lejátszott rangadón, majd még a lefújás előtt az öltözőbe vonult, és idő előtt el is hagyta a helyszínt.

A Daily Mail beszámolója szerint a büntetés része volt, hogy Ronaldo a Chelsea elleni hétvégi bajnoki előtt az U21-es tartalékcsapatnál jelentkezzen edzésre, és a fiatalokkal készüljön. Ezt azonban a veterán futballista nem vállalta, inkább egyedül tréningezett a kijelölt időpontban.

A lap állítja, bár Ten Hag tiszteletben tartotta a játékos döntését a közös edzéssel kapcsolatban, kicsit sem örült annak. A holland szakvezető és a portugál játékos viszonya pedig egyre törékenyebbnek látszik: sajtóhírek szerint Ronaldót hétfőre raportra is rendelte Ten Hag. Az egyeztetés témája pedig az lehet, hogy a csatár képes-e elfogadni, hogy ebben az idényben inkább kiegészítő emberként számolnak vele az első keretnél, vagy sem. Ha nem, úgy az MU januárban akár ingyen is elengedheti, csak ne rontsa tovább az öltözői morált, illetve – ahogyan azt a The Athletic is megjegyezte – lehetőleg szabadulni tudjanak heti 360 ezer fontos fizetésétől.

Cristiano Ronaldo ugyan az Európa-liga-meccseken állandó játéklehetőséget kap, négy csoportmeccsen konkrétan több percet töltött a pályán (351), mint a Premier League eddig lejátszott tizenegy fordulójában (340). A támadó mindössze nyolc bajnokin kapott bizonyítási lehetőséget, és ezek közül csak kettőn volt a kezdőcsapat tagja. Ilyen pedig emberemlékezet óta nem esett meg vele…

Nem ez az első alkalom, hogy a brit sajtóban azt pedzegetik, a klubvezetés akár ki is penderítheti frusztrált viselkedése miatt a játékost Manchesterből.

(Borítókép: Dan Mullan / Getty Images)