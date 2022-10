„Dean Klafuric személyében egy tapasztalt és szenvedélyes edző érkezik a Honvédhoz. Eddigi pályafutása során a fiatal játékosok képzésében és a legmagasabb szintre juttatásában is fontos szerepet vállalt, többek között Marko Pjaca és Josip Brekalo nevét említhetem. Emellett az első csapatnál végzett munka terén is szerzett már rutint: segéd-, illetve vezetőedzőként a Dinamo Zagreb, valamint a Legia Warszawa kispadján is bajnoki címet ünnepelhetett. Dean korábbi munkásságának köszönhetően több játékosunkat is ismeri már. Bízunk benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy talpra álljunk ebből a nehéz helyzetből, és jó irányba tereljük a szezonunkat“ – mondta az új edző kinevezése utánChris Docherty, a Honvéd sportigazgatója.

Dean Klafuric 2008 óta dolgozik edzőként. Csaknem másfél évtizedes karrierje során a futball minden szegmensében gyűjtött tapasztalatokat: megfordult az utánpótlásban, a női labdarúgásban is. Segéd- és vezetőedzőként Európában és Ázsiában is ért el sikereket.

Hosszabb időt töltött el a Dinamo Zagrebnél, ahol előbb a horvát topklub akadémiáját erősítette: volt U15-ös, U17-es és U19-es edző, később a felnőttcsapatnál segítette Zoran Mamic munkáját, így részese volt a Dinamo 2016-os bajnoki és kupagyőzelmének. Olyan kiváló labdarúgók képzésében vett részt, mint a horvát válogatott, korábbi Barcelona- és Milan-játékos Alen Halilovic, a Romában futballozó Ante Coric, a vb-ezüstérmes Marko Pjaca vagy a Wolfsburgban szereplő Josip Brekalo.

A Dinamónál töltött időszaka előtt a horvát női labdarúgásban is tevékenykedett, a felnőttválogatott szövetségi kapitánya volt. A férfiaknál az U20-as nemzeti együttes stábjában kapott szerepet, majd a Dinamót követően két ázsiai élcsapat, az Al-Nassr és az Al-Ain gárdájánál dolgozott asszisztensedzőként – utóbbi együttessel bajnoki címet is ünnepelhetett. A Dinamóval és az Al Ainnel a Bajnokok Ligájában, illetve az ázsiai BL-ben is kipróbálhatta magát.

A 2017–2018-as idényt a horvát Gorica vezetőedzőjeként kezdte, majd csatlakozott a Legia Warszawa stábjához, ahol előbb asszisztens, majd tavasztól vezetőedzőként dolgozott, a szezon végén pedig bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a lengyel klubbal. Legutóbb a ciprusi Ethnikosz, majd a horvát Slaven Belupo edzője volt.

Idénybeli harmadik győzelmük után váltottak

A horvát szakember elődje, Tam Courts 2022 júniusában vette át a Honvéd irányítását, a nyári felkészülést és a játékoskeretben történt jelentős változásokat követően a 2022–2023-as idény nyitányán ült először tétmeccsen a kispesti kispadon.

A klubot összesen 12 bajnoki és két kupamérkőzésen irányította, amelyeken öt győzelem, négy döntetlen és öt vereség volt a mérlege. A Honvéd honlapja úgy fogalmaz: fontos szerepe volt abban, hogy több akadémistát is sikerült beépíteni a felnőttcsapat keretébe.

Igaz, ami igaz, a kispestiek kifejezetten jól állnak a Magyar Labdarúgó-szövetség által az idény előtt bevezetett, a fiatal magyar játékosok pályán töltött perceit akár 325 millió forintos bónusszal is honoráló támogatási versenyében.

A tabellán elfoglalt pozíciójukról azonban nem mondható el ugyanez: a Honvéd mindössze a 8., és ha nem gyűrte volna le a botrányosan alakult hétvégi bajnokin a Zalaegerszeget, úgy csak egy pont választaná el a kiesőzónában tanyázó Mezőkövesd, Vasas kettőstől. Mindez bőven elég indok lenne egy edzőváltásra, a szerződésbontás időzítése mégis érdekesnek tűnhet: a ZTE megverése előtt szeptember elején nyert legutóbb a csapat, azaz bőven akadt pocsékabb hétvégéje is az együttesnek a mostaninál.

Valószínűleg az utódját már jó ideje keresték Kispesten, ám a megállapodás csak mostanság született meg. A győzelem már későn jött ahhoz, hogy megváltoztassa a skót tréner sorsát.

(Borítókép: Dean Klafuric 2018. május 2-án. Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via Getty Images)