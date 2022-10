Másfél hónap után meccset nyertek, el is köszönt a Honvéd edzője

Közös megegyezéssel szerződést bontott a Budapest Honvéd és a csapat eddigi vezetőedzője, Tam Courts – jelentette be a kispesti együttes hivatalos honlapja. Az edzőváltás aligha meglepő: a piros-feketék az első 12 fordulóban igencsak botladoztak, az időzítés azonban mégis furcsa, hétvégén ugyanis nyert a csapat, ráadásul a skót edző irányítása alatt először esett meg, hogy nem is csak egy góllal. A csúcson kell abbahagyni?

A skót szakember 2022 júniusában vette át a Honvéd irányítását, a nyári felkészülést és a játékoskeretben történt jelentős változásokat követően a 2022–2023-as idény nyitányán ült először tétmeccsen a kispesti kispadon.

A klubot összesen 12 bajnoki és két kupamérkőzésen irányította, amelyeken öt győzelem, négy döntetlen és öt vereség volt a mérlege. A Honvéd honlapja úgy fogalmaz: fontos szerepe volt abban, hogy több akadémistát is sikerült beépíteni a felnőttcsapat keretébe.

Igaz, ami igaz, a kispestiek kifejezetten jól állnak a Magyar Labdarúgó-szövetség által az idény előtt bevezetett, a fiatal magyar játékosok pályán töltött perceit akár 325 millió forintos bónusszal is honoráló támogatási versenyében.

A tabellán elfoglalt pozíciójukról azonban nem mondható el ugyanez: a Honvéd mindössze a 8., és ha nem gyűrte volna le a botrányosan alakult hétvégi bajnokin a Zalaegerszeget, úgy csak egy pont választaná el a kiesőzónában tanyázó Mezőkövesd, Vasas kettőstől. Mindez bőven elég indok lenne egy edzőváltásra, a szerződésbontás időzítése mégis érdekesnek tűnhet: a ZTE megverése előtt szeptember elején nyert legutóbb a csapat, azaz bőven akadt pocsékabb hétvégéje is az együttesnek a mostaninál.

Valószínűleg az utódot nem sikerült eddig megtalálni. Ha most gyors bejelentés következik a piros-feketék új vezetőedzőjéről, az igazolhatja is a teóriát. Addig is marad a klub szűkszavú közleménye:

„Tam Courtsnek köszönjük, amit a Honvédért tett, további pályafutásához sok sikert kívánunk!” – zárul a kispesti klub honlapján megjelent búcsúcikk.

Frissítés, 16.08: Így is lett, a Honvéd alig 15 perccel Courts menesztése után bejelentette, ki a csapat új vezetőedzője. Klikk!