Haaland visszatér Dortmundba, topcsapatok búcsúzhatnak a BL-ből

Négy forduló után a legtöbb csoportban már körvonalazódnak a kiesők és a továbbjutók a Bajnokok Ligája idei kiírásában. Öt csapat már a legutóbbi játéknapon biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban, most kedden és szerdán pedig további alakulatok kvalifikálhatják magukat a legjobb 16 közé. A Barcelona és a Juventus számára azonban akár már a héten véget érhet a legrangosabb európai kupasorozat.

Abban talán nincsen semmi meglepő, hogy a címvédő Real Madrid, valamint a Bayern München és a Manchester City számára elegendő volt négy meccs a hatból, hogy tavasszal is biztosan érdekelt legyen majd a BL-ben. A Napoli biztos továbbjutása némileg már váratlanabb, még úgy is, hogy Luciano Spalletti együttese veretlenül vezeti az olasz bajnokságot, hiszen a Liverpoollal is egy négyesben szerepel az olasz gárda. De akkor mit mondjuk a FC Bruges-ről, amely úgy lépett a nyolcaddöntőbe, hogy az Atlético Madrid, Porto, Leverkusen trió ellen 10 pontot szerzett és még csak gólt sem kapott?! A legkellemesebb csalódás a mostani szezonban egyértelműen a belga bajnok szereplése, az imént említett öt csapat mellé pedig most újabb gárdák csatlakozhatnak.

A-csoport

A Napoliról már esett szó, Spalletti alakulata a továbbjutáson túl a csoportelsőséget is bebiztosíthatja, ha hazai pályán legyőzi a Rangerst, a Liverpool pedig nem nyer az Ajax otthonában, illetve ha az olaszok döntetlent játszanak, Jürgen Klopp együttese pedig kikap Amszterdamban. A Poolnál világosabb a helyzet: ha nyernek Szalahék, biztosan ott vannak a legjobb 16 között.

B-csoport

A Bruges-ről már esett szó, ráadásul ha a belgák nem kapnak ki otthon a Portótól, biztos a csoportgyőzelmük is. A portugálok is továbbjuthatnak, sikerük mellett azonban arra is szükségük van, hogy az Atlético ne szerezzen három pontot Madridban a Leverkusen ellen.

C-csoport

A Bayern abban a tudatban utazhat Barcelonába, hogy ha nyer, a továbbjutáson kívül a csoportelsősége is biztossá válik, de ha az Inter nem bír a Plzennel otthon, akkor a Nou Camban elért eredménytől függetlenül is az élen végez. Ha viszont a milánóiak minimum egy pontot szereznek a csehek ellen, akkor a katalánok biztosan búcsúznak.

D-csoport

A Tottenham fájó pofont kapott a hétvégén, otthon győzte le Antonio Conte csapatát a Newcastle 2–1-re. A BL-ben viszont javíthatnak a londoniak: ha verik a Sportingot, megvan a továbbjutás. Sőt, ha a Marseille nem győz Frankfurtban, akkor a csoportelsőség is. A franciáknak viszont a biztos 16 közé kerüléshez nem elég diadalt aratni Németországban, a Spurs sikerére is szükségük van.

E-csoport

Érdekes a Chelsea helyzete, hiszen azok után, hogy kikapott Zágrábban, majd hazai pályán leikszelt a Salzburggal, oda-vissza lesimázta az AC Milant, így már csak egy lépés a legjobb 16. Ehhez „mindössze” nyernie kell Ausztriában, abban az esetben pedig a döntetlen is elég, ha a Milan megveri a Dinamót Horvátországban. Ha pedig a Chelsea nyer, a Dinamo Zagreb pedig nem, az utolsó játéknaptól függetlenül csoportelső a Graham Potter együttes.

A Salzburgnak is megvan az esélye a nyolcaddöntőre ebben a körben, ehhez viszont egyrészt verniük kell a tavalyi bajnokot, valamint azért szurkolni, hogy a milánóiak legfeljebb döntetlent játszanak a Maksimir Stadionban.

F-csoport

A címvédő Realnak már zsebben a továbbjutás és mindössze egy pontra van szüksége az RB Leipzig ellen Lipcsében, hogy a kvartettet is megnyerje. Szoboszlaiéknak a győzelem viszont nem jelent automatikus kvalifikációt, a Sahtar vereségéért is szorítaniuk kell a Celtic Parkban.

G-csoport

A Manchester City helyzete hasonló Carlo Ancelotti alakulatáéhoz: ha nem kap ki Dortmundban, biztosan a négyes élén végez. Guardioláék németországi vendégjátéka Erling Haaland miatt lesz igazán pikáns, a norvég gólgyáros visszatér korábbi sikerei színhelyére (ahol 89 tétmeccsen 86 gólt szerzett). Egyébként a fekete-sárgák helyzete is több mint biztató: a győzelem továbbjutást ér, ha pedig a Sevilla és a Köbenhavn döntetlent játszik egymás ellen, akkor ad abszurdum ki is kaphatnak a németek, akkor is nyolcaddöntősök.

H-csoport

A PSG egy Maccabi Haifa elleni hazai sikerrel válthatja meg a jegyét a BL-tavaszra, ha azonban a Juventus nem nyer a Benfica otthonában, akkor Messiéknek a döntetlen is elég. A portugálok is kényelmes helyzetből várhatják a torinóiak elleni találkozót, ha ugyanis a párizsi kirakatcsapat érvényesíti a papírformát és legyőzi a Parc des Princes-ben az izraelieket, úgy Lisszabonban egy döntetlen is nyolcaddöntőt érhet Massimiliano Allegri együttese ellen. Ebben az esetben a Juve nagy meglepetésre a 6. játéknaptól függetlenül már biztosan búcsúzna a további küzdelmektől.

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. forduló

Október 25., kedd

18.45: FC Salzburg–Chelsea

18.45: Sevilla–FC Köbenhavn

21.00: Dinamo Zagreb–Milan

21.00: Celtic–Sahtar Doneck

21.00: RB Leipzig–Real Madrid

21.00: Borussia Dortmund–Manchester City

21.00: Paris Saint-Germain–Maccabi Haifa

21.00: Benfica–Juventus

Október 26., szerda

18.45: Internazionale–Viktoria Plzen

18.45: FC Bruges–Porto

21.00: Napoli–Rangers FC

21.00: Ajax–Liverpool

21.00: Atlético Madrid–Bayer Leverkusen

21.00: Barcelona–Bayern München

21.00: Tottenham Hotspur–Sporting CP

21.00: Eintracht Frankfurt–Marseille

(Borítókép: Erling Haaland 2022. szeptember 14-én. Fotó: Alex Livesey – UEFA/UEFA/Getty Images)