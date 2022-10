Párizsi henger: Messi, Mbappé és Neymar is Európa 5 legjobbja között

Tarthatatlan párizsi támadótrió

Az öt európai topligában (angol, francia, német, olasz, spanyol) játszó futballisták közül a bajnoki, hazai és nemzetközi kupamérkőzéseket is figyelembe véve öt futballista érte el eddig a 20 kanadai pontos (gól+gólpassz) határt az idényben.

Ebből hárman a PSG-ben játszanak!

A francia bajnokságot uraló párizsiak 7–2-re kiütötték a Maccabi Haifát, természetesen Messi, Mbappé és Neymar vezérletével. Az argentin varázsló és a világbajnok francia támadó egyaránt két-két gólig és gólpasszig jutott, a brazil labdazsonglőr egy plusz egyet rakott a közösbe.

Ami az idény eddigi teljesítményét illeti, még így is Neymar viszi a prímet a kanadai pontokat tekintve, hiszen 17 tétmeccsen 23-nál jár (13 gól, 10 gólpassz), de már csak holtversenyben csapatelső Messivel, ráadásul az argentinnak 16 meccsen jött össze a 23 (11+12). Mbappé egyelőre szimplán csak a leggólerősebb párizsi, neki is van azért 16 találkozón 20 kanadai pontja (16+4).

Nézzük meg akkor a topligák jelenlegi legjobbjait:

játékos nemzetiség csapat kor meccs gól gólpassz kanadai pont kp/m 1. Erling Haaland norvég Manchester City 22 16 22 3 25 1,56 2. Neymar brazil PSG 30 17 13 10 23 1,35 Lionel Messi argentin PSG 35 16 11 12 23 1,44 4. Robert Lewandowski lengyel Barcelona 34 15 17 4 21 1,40 5. Kylian Mbappé francia PSG 23 16 16 4 20 1,25 6. Jamal Musiala német Bayern München 19 16 9 8 17 1,06 7. Leroy Sané német Bayern München 26 16 10 5 15 0,94 Hvicsa Kvarachelia grúz Napoli 21 15 7 8 15 1,00 Rafael Leao portugál Milan 23 15 6 9 15 1,00 10. Marcus Thuram francia Mönchengladbach 25 13 11 3 14 1,08

Messi letaszította Cristiano Ronaldót az élről

Már ami a büntetőterületen kívülről szerzett BL-találatok számát illeti. Az argentin 2004–2005-ös debütálása óta a 23. találatát szerezte a tizenhatos vonalán túlról, amivel vezeti a sorozat örökrangsorát – eggyel megelőzve örök vetélytársát, Cristiano Ronaldót.

23 - Desde su debut en la UEFA Champions League (2004/05), Lionel Messi convirtió más goles desde fuera del área que cualquier otro jugador (23, uno más que Cristiano Ronaldo). Ilimitado. https://t.co/yiiX9NdoCp — OptaJavier (@OptaJavier) October 25, 2022

Messi egyúttal 35 évesen és 123 naposan a legidősebb játékos lett, aki egy BL-meccsen legalább két gólig és gólpasszig is eljut.

Neymar 79-szer passzolt a Maccabi ellen, ez karrierjének legmagasabb BL-száma, a PSG pedig a Rosenborg elleni 2000-es (7–2) és a Celtic elleni 2017-es (7–1) gála után harmadszor jutott el hét találatig a legrangosabb klubsorozatban.

Viszlát, Juventus – szenzációs El-mezőny lehet!

Az első nagy nevű búcsúzónk meg is lett kedden, hiszen a kilencszeres BEK/BL-döntős Juventus ismét kikapott a hozzá hasonlóan a finálékban inkább alulmaradó Benficától (a torinóiak 2–7-tel, a lisszaboniak 2–5-tel állnak), ezzel matematikailag is biztossá vált, hogy a párizsiak és a portugálok készülhetnek a nyolcaddöntőre.

A Juventus a 2013–2014-es kiírás óta először hasalt el a csoportkörben, az eddig szerzett három pontja pedig története leggyengébb kezdése.

1 - Juventus will not access to the knockout stage of the Champions League for their first time since 2013/14 season.



Juventus have only won 3 points after their first five games in #UCL this term, their lowest tally at this stage in the competition.



Glacial.#BenficaJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 25, 2022

Nem az olasz rekordbajnok az egyetlen jó nevű gárda, aki az El-ben kötött vagy köthet ki, a hat UEFA-kupa/Európa-liga-sikerével csúcstartó Sevilla is fixen a második számú kupasorozatba kerül, de jelenleg az Ajax, az Atlético Madrid és a Barcelona is csak itt készülhetne a tavaszi folytatásban. Ehhez pedig ha hozzávesszük, hogy az RB Leipzig és a Milan csak tegnap tudott előzni, látható, micsoda meglepetéseket hoz a BL-idény!

Lipcsében szakadt meg a Real Madrid brazil titánjainak szériája

A Szoboszlai Dominikkal és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 3–2-re legyőzte a címvédő Real Madridot, ezzel nagy lépést tett a folytatás felé. Pedig a spanyoloknál Rodrygo és Vinícius Júnior is betalált, ami azért érdekes, mert ez volt a nyolcadik alkalom, hogy mindketten betaláltak a királyi gárdában. A korábbi hét meccs mérlege? Hét győzelem!

8 - Today was the 8th time that both Rodrygo and Vinícius Júnior have scored in the same game for Real Madrid. They had won all of those previous seven games. Unexpected. pic.twitter.com/Es81QvT5YU — OptaJoao (@OptaJoao) October 25, 2022

Bárcsak mindig a Dinamo Zagreb lenne az ellenfél!

Vélhetik a hétszeres győztes Milannál, hiszen a horvátok elleni hatodik mérkőzésből hatodszor is sikerrel, méghozzá 4–0-s kiütéssel kerültek ki. Ennél hosszabb győzelmi sorozata egy másik klubbal szemben sincs a gárdának a nemzetközi porondon.

Büntetés a büntető a City számára

A manchesteriek részéről Rijad Mahrez tizenegyest hibázott a Dortmund otthonában a 0–0-val záruló mérkőzésen, ami után mindkét gárda továbbjutott a csoportjából – a Sevilla bánatára. A City a 2016–2017-es idény kezdete óta már a 25. büntetőjét hagyta ki minden sorozatot figyelembe véve, ennél többet egy Premier League-gárda sem rontott ebben az időszakban!

Potter, a varázsló – 116 éve nem látott széria

Graham Potter kinevezése óta a Chelsea még veretlen, három döntetlen mellett a Salzburg otthonában aratott 2–1 a hatodik sikere volt a csupán négy gólt kapó londoni gárdának. Potter előtt legutóbb William Lewis volt arra képes, hogy a Chelsea menedzsereként az első kilenc tétmeccsét veretlenül lehozza. Még az 1906–1907-es idényben.

9 - Graham Potter is the second Englishman to go undefeated in his first nine games as Chelsea manager in all competitions after William Lewis in 1906/07. Spellbound. pic.twitter.com/OIBC36W7Cz — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2022

(Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images)