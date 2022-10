Csoportgyőztes a Fradi, jöhet a kupatavasz!

Két órával az este kilenc órai kezdés előtt már jóformán egy gombostűt sem lehetett leejteni a népligeti aluljáróban. Hemzsegtek a zöld színű ruhába öltözött Fradi-szurkolók, patakokban folyt a sör, a zsivaj fülsiketítő volt, mindenki arra készült, hogy ezen a csütörtök estén kedvenceik továbbjutását ünnepelje az Európa-ligában. Ehhez nem kellett más, mint hogy ne kapjon ki a magyar bajnoki címvédő és listavezető az AS Monacótól, amely csupán a hetedik helyen szerénykedik a Ligue 1-ben, és október 23-án, a magyar nemzeti ünnepen 4–3-ra vereséget szenvedett a Lille-től.

Mindez persze nem tünteti el a két játékoskeret értéke közötti különbséget, amely majdnem kilencszeres: a hercegségbelieké 347,6 millió euró, az FTC-é 40,05 millió. Ettől függetlenül az összecsapás előtt a magyar bajnoknak 9, a Monacónak 6 pontja volt, és az első, idegenbeli mérkőzésen szeptember 15-én a II. Lajos Stadionban Vécsei Bálint góljával 1–0-ra győzött Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző csapata.

No de vissza a népligeti aluljáróba, amely túlzás nélkül Dante tollára kívánkozó látványt nyújtott. Többen is perselyekkel pénzt gyűjtöttek lengyel szurkolótársaik javára, mások pedig a B közép látványára – azaz a hatalmas, feliratos molinókra, drapériákra – kértek pénzt az arra járóktól, és bizony szép számmal akadtak is adakozók. Persze többen már alaposan a pohár fenekére néztek, úgy is mondhatnánk, előre ittak a medve bőrére. A tökmag- és szotyiárusok arattak, a kocsmárosok úgyszintén, egyszerre volt vérpezsdítő és ijesztő a hangulat.

Miután sikerült felverekednem magam a felszínre, elindultam a Fradi-sas felé, amelytől pár lépésnyire az élő Fradi-sas gazdája fényképeztette magát madarával egyetemben, azzal a szárnyassal, amely a bajnoki mérkőzések előtt repkedni szokott a Groupama Aréna légterében. Megtudtam, a daliás ragadozó faja szirti sas, neve pedig Igor. Csütörtök este nem volt mód a szárnypróbálgatásra, az UEFA nem engedélyezi az efféle látványosságot.

További húsz lépés megtétele után ismerősökbe botlottam: az Iváncsa labdarúgóiba, akik NB III-as létükre 3–2-es győzelmükkel kiütötték a Ferencvárost a Magyar Kupából, és akiket a zöld-fehérek vezetősége szép gesztusként meghívott a Monaco elleni mérkőzésre, egyenesen a VIP-páholyba.

Amikor ismertté váltak a kezdőcsapatok, kiderült, Csercseszov ezúttal is négy magyarnak – Dibusz Dénesnek, Botka Endrének, Pászka Lórándnak és Vécsei Bálintnak, a monacói győztes gól szerzőjének – szavazott bizalmat, akárcsak legutóbb, a 4. körben, a Crvena zvezda elleni hazai, 2–1-re megnyert meccsen. Némi meglepetésre Tokmacnak csak a kispadon jutott hely. Philippe Clement, a vendégek mestere 3–5–2-es formációban küldte pályára csapatát, amelyben az az Alekszandr Golovin is helyet kapott, aki Csercseszov játékosa volt az orosz válogatottban, amikor a Fradi jelenlegi edzője volt a szövetségi kapitány.

Ferencváros: Dibusz – Wingo, Botka, S. Mmaee, Pászka – Vécsei, Laidouni – Gojak, Zachariassen, Adama Traoré – R. Mmaee.

Monaco: Nübel – Disasi, Maripán, Badashile – Vanderson, Golovin, Mo. Camara, Yo. Fofana, Caio Henrique – Volland, Ben Yedder.

Az első kisebb helyzet a hazaiak előtt adódott a 3. perc elején, Zachariassen lódult meg a jobb szélen, de beadása Nübel ölében halt el. Egy percre rá Ben Yedder lesgólt lőtt, az asszisztens be is lengette. Alig telt el további egy perc, óriási tűzijáték alakult ki a ferencvárosi kapu előtt, Ben Yedder a lécet találta el, a visszapattanóból Fofana kétszer is rászúrta, végül nem lett gól belőle, hatalmas szerencse mentette meg a hazai kaput a góltól. A Monaco uralta a játékot, látszott, nekik itt és most csak a győzelem az elfogadható eredmény.

Aztán összeszedte magát, és kiegyenlítetté tette a játékot a házigazda. Ben Yedder rendszeresen lesre futott, a Fradi pedig minden adandó alkalommal húzta az időt – érthetően. Laidouni rátartott Fofana lábára, a Maliból elszármazott franciát ápolni kellett.

A 31. percben jobbról jött Disasi beadása, Ben Yedder sarokkal finoman beleért a labdába, ami a jobb sarokban kötött ki. 0–1. Dibusz reklamált – nem volt igaza –, kapott egy sárga lapot.

Közben a Crvena zvezda–Trabzonspor meccs 1–1 re állt.

Három percet hosszabbított a játékvezető. És a ráadás második percében bal oldali szöglet után Zachariassen 7 méterről tisztán fejelhetett, de labdája elkerülte a bal sarkot. Nagy helyzet volt!

A második félidőt Gojak helyén Marquinhos kezdte a Fradiban. Most már próbált támadni a Ferencváros, hiszen a meccs állása erre kényszerítette. Az 53. percben Laidouni nagy labdát tálalt Marquinhos elé, aki rá is lőtte, de gyengén, és Nübel védett. Változott a szereposztás, már a Monaco húzta az időt, nem a Fradi. Az 56. percben a gyengén játszó Vécseit Besic váltotta. Erősen feljavult a Fradi, érett az egyenlítés. Mégis Golovin fejelhetett volna gólt a 63. percben, de Fofana beadása egy picit magas volt, és az orosz csak fejtetővel tudta elérni a labdát. Csercseszov tovább próbálta javítani a Fradi támadójátékát, Pászkát lehozta, Tokmacot bevetette.

A 66. percben szabadrúgás után majdnem Ben Yedder szerzett gólt, a választámadás végén Ryan Mmaee került helyzetbe, de lövését Nübel megfogta. Odalenn Délen, Belgrádban 2–1-re vezetett a zvezda, azaz a nemzetközi helyzet egyre fokozódott, hiszen ezzel a két eredménnyel első maradt volna a forduló után a Fradi, de még negyedikként is zárhatott volna!

És a 82. percben az egyre nagyobb hazai fölény góllá érett!

Ide-oda pattogott a labda, míg végül Zachariassen 8 méterről, fordulásból a jobb sarokba bombázott. Ezzel pillanatnyilag csoportgyőztes volt a Ferencváros, és csont nélkül résztvevője a nyolcaddöntőnek. 2004 (DVSC) után újra volt olyan magyar csapat, amely megérte a tavaszt az európai kupaküzdelmekben!

Az utolsó pillanatban még majdnem fejeltek egy gólt a franciák, de mellé ment a labda, és kezdődhetett a ferencvárosi örömünnep.

EURÓPA-LIGA

H-CSOPORT, 5. FORDULÓ

Ferencváros–AS Monaco 1–1 (0–1)

Groupama Aréna, 20 517 néző, v.: Jorgij (albán).

Gólok: Zachariassen (81.), ill. Ben Yedder (31.)

Crvena zvezda–Trabzonspor 2–1 (1–1)

A H csoport állása:

1. Ferencváros 5 3 1 1 8–8 10 pont – már biztosan csoportelső, ezzel nyolcaddöntős

2. Monaco 4 2 1 2 5–7 7

3. Trabzonspor 5 2 - 3 10–9 6

4. Crvena zvezda 5 2 - 3 8–7 6

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)