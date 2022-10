A ManUnited továbbjutott, Lang Ádámék nehéz helyzetben

A Vörös Ördögök harmadik találatát a hektikus napokat élő Cristiano Ronaldo szerezte. A csoport másik találkozóján – Bognár Tamás játékvezetése mellett – az Omonia hazai pályán 2–0-ra kikapott a Real Sociedadtól. A magyar válogatott védelmében meghatározó szerepet betöltő Lang Ádám végigjátszotta a mérkőzést a ciprusi együttesben, amelynek bravúr kell a zárófordulóban a Konferencia-liga szereplést érő harmadik hely megszerzéséhez.

Az ugyancsak válogatott Sallai Rolandot arccsonttörése óta nélkülöző Freiburg már továbbjutóként döntetlent játszott az Olimpiakosszal.

Ott lesz a kieséses szakaszban a bolgár Ludogorec vendégeként diadalmaskodó Betis, valamint a belga Union Saint-Gilloise is, utóbbi a Malmö otthonában gyűjtötte be a három pontot. A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin 1–0-ra legyőzte a Bragát, a magyar játékos a szünetben állt be.

Szalai Attila végigjátszotta a Rennes elleni hazai találkozót a Fenerbahcében, a török gárda háromgólos hátrányból mentett pontot. Kétgólos előnyt adott le kvartett másik meccsén a Larnaca a Dinamo Kijev ellen, Gyurcsó Ádám 89 percet töltött a pályán a ciprusiaknál.

Európa-liga, csoportkör

5. forduló

A csoport:

Zürich (svájci) - Bodö/Glimt (norvég) 2-1 (0-1)

PSV Eindhoven (holland)-Arsenal (angol) 2-0 (0-0)

Az állás: 1. (már továbbjutott) Arsenal 12 pont, 2. (már továbbjutott) PSV Eindhoven 10, 3. Bodö/Glimt 4, 4. Zürich 3

B csoport:

Fenerbahce (török)-Rennes (francia) 3-3 (1-3)

AEK Larnaca (ciprusi)-Dinamo Kijev (ukrán) 3-3 (1-1)

Az állás: 1. (már továbbjutott) Fenerbahce 11 pont (11-7), 2. (már továbbjutott) Rennes 11 (10-7), 3. AEK Larnaca 4, 4. Dinamo Kijev 1

C csoport:

HJK Helsinki (finn)-AS Roma (olasz) 1-2 (0-1)

Ludogorec (bolgár)-Real Betis (spanyol) 0-1 (0-0)

Az állás: 1. (már továbbjutott) Real Betis 13 pont, 2. AS Roma 7 (8-6), 3. Ludogorec 7 (7-6), 4. HJK Helsinki 1

D csoport:

Malmö (svéd) - Union Saint-Gilloise (belga) 0-2 (0-2)

Union Berlin (német)-Braga (portugál) 1-0 (0-0)

Az állás: 1. (már továbbjutott) Union Saint-Gilloise 13, 2. Union Berlin 9, 3. Braga 7, 4. Malmö 0

E csoport:

Manchester United (angol)-Sheriff Tiraspol (moldovai) 3-0 (1-0)

Omonia (ciprusi)-Real Sociedad (spanyol) 0-2 (0-1)

Az állás: 1. (már továbbjutott) Real Sociedad 15 pont, 2. (már továbbjutott) Manchester United 12, 3. Sheriff Tiraspol 3, 4. Omonia 0

F csoport:

Sturm Graz (osztrák)-Feyenoord (holland) 1-0 (0-0)

SS Lazio (olasz)-Midtjylland (dán) 2-1 (1-1)

Az állás: 1. Lazio 8, 2. Sturm Graz 8, 3. Feyenoord 5, 4. Midtjylland 5

G csoport:

Freiburg (német)-Olimpiakosz (görög) 1-1 (0-1)

Nantes (francia)-Qarabag (azeri) 2-1 (1-0)

Az állás: 1. (már továbbjutott) Freiburg 13 pont, 2. Qarabag 7, 3. Nantes 6, 4. Olimpiakosz 2

H csoport:

Crvena zvezda (szerb)-Trabzonspor (török) 2-1 (1-1)

FERENCVÁROS-AS Monaco (francia) 1-1 (0-1)

Az állás: 1. (már továbbjutott) FERENCVÁROS 10 pont, 2. AS Monaco 7, 3. Trabzonspor 6 (10-9), 4. Crvena zvezda 6 (8-7)