Nem csillapodnak a kedélyek a Real Madrid és a Girona hétvégi spanyol bajnokija körül. Mint arról beszámoltunk, a címvédő óriási meglepetésre vesztett pontokat a fordulót megelőzően még kiesőhelyen álló riválissal szemben, úgy, hogy a találkozó 80. percében a videobíró jelzése után adtak tizenegyest a vendégeknek.

Carlo Ancelotti, a Real vezetőedzője a lefújást követően nem túl hevesen, de azért kiakadt az ítéletre, mint mondta, hisz játékosának, Marco Asensiónak, aki szerint nem lett volna szabad tizenegyest adni a mozdulata miatt, mert bár úgy tűnhetett, valójában nem ért a bal kezéhez a labda, ráadásul a kéz a teste előtt volt, így az a régi – amúgy nem túl pontos – alapelv sem érvényesül, hogy „meghosszabbította volna a testét”.

Az As most arról számolt be, a spanyol szövetség vizsgálódik az ügyben, no nem amiatt, hogy a VAR tévedett volna – egyébként ebben az idényben már arra is volt példa, hogy a Real hivatalos levelet kapott a liga vezetőitől, amiért tévesen góltól fosztotta meg a csapatot a videobírói rendszer –, hanem azért, mert fegyelmi tárgyalás vár majd Ancelottira.

Az agg olasz mestert állítólag nem kevesebb mint négy bajnokira meszelhetik el! Ez azt jelentené, hogy legközelebb 2023 januárjában ülhet majd a kispadon, ugyanis a katari vb-t megelőzően már csak kettő, az év végén, a világbajnokságot követően pedig egy meccse lesz a La Ligában a Realnak. A négymeccses eltiltás a jelen állás szerint január 15-ére kiírt, Valencia elleni rangadóra járna le.

A Girona elleni meccs hajráját alighanem felednék a madridiak: Stuani büntetője után Rodrygo hiába szerzett ismét vezetést a királyiaknak, azt a VAR-szoba segítségével érvénytelenítette a játékvezető, majd reklamálásért második sárga lappal kiállította Toni Kroost. A német középpályás klubkarrierje 647. tétmeccsén szerepelt, és ez volt az első piros lapja...