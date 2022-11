Kalmár Zsolt a térdsérülésből felépült, de a kényelemérzetét még keresi a pályán

A játékos góllal és gólpasszal járult hozzá vasárnap a DAC Besztercebánya elleni 3–1-es győzelméhez, amellyel a dunaszerdahelyi csapat feljött a második helyre a szlovák bajnokság tabelláján.



„Örülök neki, hogy így szálltam be a mérkőzésbe. Szeretném folytatni ezt a formát” – mondta az M1-nek hétfőn Kalmár Zsolt, aki a szünetben lépett pályára.



Hozzátette: nagyon jó állapotban érzi magát, úgy látja, hogy jó úton halad, s hamarosan megtalálja a meccseken azt a „komfortzónát”, amelyben a sérülése előtt volt.



„Remélem, hamarosan a 90 perc is el fog jönni, az a legfontosabb számomra, hogy folyamatosan játsszak, mert akkor az erőnlétem és a játékom is fejlődik” – fogalmazott.



Kalmár Zsolt elárulta, hogy bő egy hete, a Podbrezova elleni bajnoki után beszélt néhány szót Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, aki élőben nézte meg az összecsapást, és jelezte neki, hogy figyeli a játékát.





„A legfontosabb az, hogy a klubomban jó teljesítményt nyújtsak, aztán majd meglátjuk, hogy jön-e a válogatottba meghívó. De én mindennap ezért dolgozom, mert a sérülésem után ezt a célt tűztem ki magamnak, hogy visszakerüljek a válogatottba” – mondta az MTI által idézett futballista.



A 27-szeres válogatott középpályás térde tavaly márciusban, az Andorrában rendezett világbajnoki selejtezőn sérült meg súlyosan, s csak idén júliusban térhetett vissza a pályára.

(MTI)