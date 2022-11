Az Atlético Madrid edzője szerint megérdemelten lett utolsó a csapata

Nyolc mérkőzést rendeztek kedden este a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapján, az egyik legnagyobb meglepetést pedig az Atlético Madrid okozta – negatív értelemben, hiszen Diego Simeone alakulata portói vereségével az utolsó helyre csúszott a csoportban, így véget ért számára a nemzetközi kupaszereplés. Összeszedtük a főszereplők nyilatkozatait a BL-keddről, köztük természetesen a csalódott argentin mesterét is.

„A Porto minden tekintetben felülmúlt minket, a hazai játékosok gyorsabbak és magabiztosabbak voltak nálunk, leginkább a befejezésekben, hiszen gyakorlatilag az első két helyzetüket gólra váltották” – mondta önkritikusan Diego Simeone a lefújást követően.

Sokat kell fejlődnünk, hogy újra csatlakozzunk az európai topmezőnyhöz, csalódást keltően szerepeltünk. Majdnem minden meccsen kaptunk gólt, mi viszont kevés alkalommal találtunk az ellenfelek kapujába. Sajnos el kell ismerni: szinte mindenki jobban teljesített nálunk…”

Kollégája, Sergio Conceicao érthetően sokkal boldogabban nyilatkozott.

„Nyilvánvalóan elégedett vagyok az eredménnyel, de több gólt is szerezhettünk volna. Végig magunkkal foglalkoztunk, és voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, ahol szinte tökéletesen futballoztunk, labda nélkül pedig alázatosak és kompaktak voltunk. Csoportgyőztesként jutottunk a legjobb 16 közé, és ez fantasztikus, dicséret illeti a játékosaimat.”

Az Olympique Marseille egészen elképesztő végjátékban maradt alul a Tottenhammel szemben, ráadásul a 95. percben kapott, vereséget jelentő találat egyúttal azt eredményezte, hogy az El-ben sem folytathatja a francia alakulat.

Sajnos bebizonyosodott, hogy még nem vagyunk elég rutinosak az ehhez hasonló kiélezett helyzethez és végjátékhoz

– búslakodott a hazaiak középpályása, Mattéo Guendouzi. „Természetesen szerettünk volna a legjobb 16 közé jutni a BL-ben, de miután egy óriási helyzetet kihagytunk a 87. percben, őriznünk kellett volna az 1–1-et. Sajnos a pályán belül nem mindenki tudta, hogy az Európa-ligához elég a döntetlen, nem kommunikáltunk megfelelően, ennek pedig súlyosan megfizettük az árát.”

Drámából Lisszabonban sem volt hiány, ahol bár a hazai Sporting szünetben még vezetett, végül 2–1-re kikapott a Frankfurttól, így a portugálok helyett a németek lesznek ott a nyolcaddöntőben. „Egyértelműen a továbbjutás volt a célunk, csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült. Az első félidőben jól játszottunk, a második játékrészben viszont ránk erőltette az akaratát a vendégegyüttes, több hibát is elkövettünk, ezek pedig végzetesnek bizonyultak” – értékelt csalódottan a Sporting csapatkapitánya, Sebastián Coates.

A nap egyik rangadóján a szezonban még veretlen Napoli sokáig úgy tűnt, az Anfielden sem kap ki, a hajrában azonban két szöglet az olaszok vesztét okozta. Luciano Spalletti azonban így is büszke volt játékosaira. „Nagyszerűen futballoztunk. A mérkőzés nagy részében nálunk volt többet a labda, és komoly helyzeteink is adódtak. Erős csapatunk van, nem könnyű úgy játszani a Liverpool otthonában, ahogyan azt mi tettük.”

„Nagyon rosszul kezdtük a csoportkört, éppen a Napoli ellen szenvedtünk súlyos vereséget, ezzel pedig talán segítettünk is a riválisunknak azzal, hogy önbizalmat adtunk nekik, ami a bajnoki szereplésükre is kihat. Összességében viszont elégedett vagyok a második hellyel is, a továbbjutás a legfontosabb. A Napoli megérdemelten nyerte meg a csoportot” – mondta Jürgen Klopp, aki kedden este 400. alkalommal ült a liverpooli kispadon, az olaszok elleni összecsapás ráadásul 100. BL-meccse volt a vörösök élén.

A Bayern–Inter-rangadónak különösebb tétje nem volt, az ugyanis már az ötödik fordulót követően biztossá vált, hogy a bajorok első, a milánóiak második helyen jutottak tovább a nyolcaddöntőbe. A müncheniek végül 2–0-ra nyertek az Allianz Arénában, Julian Nagelsmann azonban nem csak emiatt volt boldog. „Nagyon jó és érett teljesítményt nyújtottunk. Azok a játékosok, akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak, ma este bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani. A hajrában már rendkívül sok fiatalunk volt a pályán, edzőként pedig remek érzés tudni, hogy változtatásokat tudsz eszközölni anélkül, hogy minőséget veszítenél.”

A mai napon újabb nyolc csoportmérkőzést rendeznek, ezekkel zárul a Bajnokok Ligája idei szezonjának csoportköre.

(Borítókép: Diego Simeone. Fotó: Diogo Cardoso / DeFodi Images / Getty Images)