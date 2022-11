Simán nyert a Leipzig, Szoboszlai góllal járult hozzá a BL-továbbjutáshoz

Szerdán zárul a Bajnokok Ligája csoportköre, ahol az egyik kora esti meccsen a magyar válogatott játékosait is foglalkoztató RB Leipzig a továbbjutás reményében lépett pályára a Sahtar Donyeck ideiglenes, varsói otthonában. Nos, Szoboszlai Dominikék semmit nem bíztak a véletlenre, többek között a fiatal középpályás góljának is köszönhetően 4–0-ra nyertek, így készülhetnek a nyolcaddöntőre. Akárcsak a címvédő Real Madrid, amely otthon ütötte ki a Celticet 5–1-re.

A lipcseiek kedvező helyzetből várhatták a Sahtar elleni összecsapást, hiszen számukra már egy döntetlen is biztos továbbjutást jelentett a legjobb 16 közé. Nem vehették azonban félvállról a találkozót, már csak azért sem, mert a Németországban rendezett egymás elleni mérkőzésen az ukránok 4–1-re kiütötték az akkor még Domenico Tedesco által irányított Leipziget.

Azóta viszont sok víz lefolyt a várost keresztező Pleisse, a Fehér Elster és a Parthe folyóin, érkezett Marco Rose, és gatyába rázta a társaságot, amely az utóbbi hetekben egyre biztatóbb formát és futballt mutat. Gulácsi Péterre súlyos sérülése miatt továbbra sem számíthatott a német mester, Szoboszlai Dominik és Willi Orbán viszont ott volt a kezdőben, utóbbi ráadásul csapatkapitányként.

A Leipzig játékán az első pillanatoktól kezdve látszott, hogy nem a biztos döntetlenre rendezkedett be, Timo Werner már a 8. percben megszerezhette volna a vezetést a vendégeknek, ám Anatolii Trubinba lőtte a ziccerét. Ahogyan két perccel később a másodikat is, a kipattanót viszont Christopher Nkunku közelről a hálóba bombázta. Érdemes megjegyezni, hogy a találatot megelőzően Szoboszlai Dominik szerzett erőszakosan labdát a hazai térfélen, így a magyar válogatott 10-esének is elévülhetetlen érdemei voltak a gólban. Bár a szünetig is jóval több lehetőséget dolgoztak ki a vendégek, újabb gólt nem tudtak szerezni, így 0–1 állt az eredményjelzőn a félidőben.

Fordulás után sem változott a játék képe, maradtak támadásban a németek, aminek már az 50. percben meglett az eredménye: Mohamed Simakan fejesére André Silva érkezett a bal oldali kapufánál, és közelről a kapuba juttatta a Leipzig második gólját.

A 62. percben aztán Nkunku ugratta ki remek ütemben Szoboszlait, aki egy elegáns csellel elvitte a labdát a Trubin mellett, majd az üres kapuba emelt, lezárva ezzel a lényegi kérdéseket.

Rose pihentetés céljából gyorsan cserélt is hármat, Szoboszlai számára is véget ért a találkozó, a helyére beálló Dani Olmo pedig szinte még pályára sem lépett, egy gyors szabadrúgás-kombinációt követően tovább növelte csapata előnyét, s mint később kiderült, beállítva ezzel a 4–0-s végeredményt.

A másik korai meccsen a Real Madrid a Celticet fogadta, és a papírformának megfelelően alaposan ellátta a skótok baját a Bernabéuban: Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Vinicius Junior és Federico Valverde góljaival 5–1-re nyert, ezzel Szoboszlaiék előtt megnyerte a csoportot, és várhatja a hétfői sorsolást.

BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör, 6. forduló



Sahtar Donyeck–RB Leipzig 0–4 (0–2)

Real Madrid–Celtic 5–1 (2–0)

(Borítókép: Adam Nurkiewicz / Getty Images Hungary)