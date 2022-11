Parázs újpesti ütközet, a Fradi és a Loki is a 92. percben döntött

A labdarúgó NB I 15. fordulójának szerdai mérkőzésein a Ferencváros és a Debrecen is a 92. percben harcolta ki a győzelmet, az Újpest pedig a Fehérvárt verte meg hazai pályán.

Ferencváros–Paks

Az MTI beszámolója szerint visszafogott iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen a Paks már a 7. percben vezetést szerzett Bőle kiugrását követően. A Ferencváros nem fokozta a tempót, játéka viszont koncentráltabbá vált, amely lehetőségekhez vezetett, Adama Traoré beadásnak szánt labdája például a lécen pattant (0–1).

A 22. percben paksi védelmi hiba után egyenlítettek a hazaiak: Nagy Gergely óriási bravúrral még hárította Ryan Mmaee próbálkozását, de Zachariassen ismétlésével szemben már tehetetlen volt (1–1).

A Paks saját térfelén szervezetten várta ellenfelét, a megszerzett labdákból pedig igyekezett gyors akciókat vezetni, egy alkalommal még Dibusznak is vetődnie kellett. Az FTC ritkán tudta áttörni a zárt paksi védőfalat, így nem alakított ki nagyobb helyzetet.

A 39. percben másodszor is előnyhöz jutott a vendég gárda: szöglet után Balogh Balázs lőtt 18 méterről, a tömegben Wingón pattant meg a labda, amely a hazai kapuba került (1–2).

A szünet előtt Ryan Mmaee harcolt ki büntetőt, melyet a játékvezető videózás után ítélt meg, és a sértett váltott gólra (2–2).

A szünetben mindkét csapat lecserélte a balhátvédjét, a hazaiaknál Traore lépett vissza, akinek távoli lövése a kapufán végezte az 58. percben.

A Ferencváros továbbra is támadásban maradt, de akcióit nem tudta befejezésig elvinni. A Paks beszorult, erejéből már nem futotta kontrákra, a 75. percben viszont Hahn villant, lövését Dibusz látványos vetődéssel tolta oldalra.

A hajrában a Paks előtt adódtak újabb gólszerzési lehetőségek, de Balogh kiváló helyről elvégzett szabadrúgása kapu fölé ment, majd Hahn és Dibusz újabb párharcát is a hazaiak kapusa nyerte meg.

A hajrában Auzqui előtt adódott meccslabda, de rosszul találta el a labdát, viszont így sem maradt döntetlen a végeredmény, mert a 92. percben Botka ívelt fejessel bevette a paksi kaput (3–2).

A középkezdés előtt dulakodás támadt a félpályánál, amelynek végén Ryan Mmaee előbb sárga lapot kapott, majd kiállították.

A Ferencváros az OTP Bank Liga most zajló szezonjában házigazdaként továbbra is veretlen, hetedik hazai meccsét is megnyerte, viszont kapott góljai számát megduplázta.

A többi meccsen

A Debrecen ugyancsak a 92. percben harcolta ki a győzelmet, méghozzá a Mezőkövesd ellen, Sós Bence volt eredményes a ráadásban (1–0).

A vendégeknek így megszakadt az ötmeccses veretlenségi sorozatuk – idegenben továbbra is nyeretlenek – , míg a hazaiak sorozatban harmadik bajnokijukon szereztek legalább egy pontot.

Az Újpest remekül kezdett a Mol Fehérvár elleni esti meccsen, Csoboth Kevin már a 8. percben eredményes volt, egyórányi játékhoz közeledve Szabó Bálint megduplázta az előnyt. Nem sokkal később az addig csendes vendégek Nikola Szarefimov révén szépítettek, az izgalmassá váló végjátékban viszont több gól már nem esett (2–1).

A végjátékban több piros lap gyanús megmozdulás is volt, végül Funsho Bamgboye meg is kapta.

NB I

15. FORDULÓ

Ferencváros–Paks 3–2 (Zachariassen 22., R. Mmaee 45+1. – 11-esből, Botka 92., illetve Bőle 7., Wingo 39. – öngól)

piros lap: R. Mmaee (95.)

Debrecen–Mezőkövesd 1–0 (Sós 92.)

Újpest–Mol Fehérvár FC 2–1 (Csoboth 8., Szabó B. 58., ill. Szerafimov 67.)

piros lap: Bamgboye (94.)

A bajnokság állása: 1. Ferencváros 31 pont (32–12, 13 meccs), 2. Kisvárda 25 (26–25), 3. Kecskemét 25 (23–16), 4. Puskás Akadémia 22 (20–17), 5. Zalaegerszeg 21 (24–17, 14), 6. Debrecen 20 (26–25), 7. Paks 18 (24–25, 14), 8. Fehérvár 16 (16–22), 9. Mezőkövesd 16 (18–25), 10. Újpest 16 (18–16), 11. Honvéd 13 (14–25, 14), 12. Vasas 12 (12–18, 14)

