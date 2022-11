Nehezen indult, végül magabiztos sikerrel búcsúzott a Fradi az idei évtől

Az első félidő meddő ferencvárosi mezőnyfölényt hozott, amelyben a szervezett kispesti védelemmel szemben nem tudott veszélyeztetni a vendégcsapat, erejéből még kaput eltaláló lövésre sem futotta. Adama Traore a 13. percben ugyan a Honvéd kapujába fejelt, de mivel lesről tette, videózást követően nem változott az állás. A hazaiak nem nyíltak ki, ritkán vezettek akciót, az ellenfél gyorsan megszűrte a támadásait, Dibusznak egyszer akadt védenivalója.

A második félidőt határozottabb játékkal kezdte a Ferencváros, ennek eredményeként Marquinhos talált be, de ezúttal is les előzte meg a vendégek gólját, viszont Traore az 52. percben szöglet utáni fejesből már érvényes gólt szerzett. A hátrányba került Honvéd játéka bátrabbá és nyíltabbá vált, a félidő derekán sorra adódtak a lehetőségek a hazaiak előtt. A vendégek viszont területhez jutottak, és veszélyes kontrákat vezettek, Nguen kétszer hibázott a befejezésnél, majd harmadszor már a kispesti kapuba juttatta a labdát, amely viszont a kezét is érintette, így nem tudta eldönteni a meccset.

AMI NEKI NEM JÖTT ÖSSZE, AZ SIKERÜLT AUZQUINEK, AKI A 94. PERCBEN KÉTGÓLOSRA NÖVELTE A KÜLÖNBSÉGET.

A piros-feketék sorozatban a kilencedik alkalommal kaptak ki a zöld-fehérektől. A kispestiek a szezon hazai fellépésein egy győzelem és négy döntetlen mellett harmadszor szenvedtek vereséget.

OTP Bank Liga, 16. forduló:

Budapest Honvéd FC–Ferencvárosi TC 0–2 (0–0)

MTI

(Borítókép: MTI)