Ronaldo hadüzenete ledöbbentette a csapattársakat, sejthető, mi következik most

A klubvezetést és a menedzser Erik ten Hagot egyaránt ekéző interjúja az utolsó cseppet jelentheti abban a bizonyos pohárban: a brit sajtó szerint megpecsételődött Cristiano Ronaldo sorsa az Old Traffordon. A 37 esztendős portugál klasszis rendkívül nagy frusztrációról árulkodó interjút adott a hétvégén, miután saját kérésére nem került be a Fulham elleni bajnoki meccskeretébe. Az ügy fonákja, hogy miközben árulásról beszélt a tévében, épp csapattársai és edzői élik meg árulásként a viselkedését. Januárban alighanem meg is köszönik eddigi szolgálatait.