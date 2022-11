Graham Potteren múlik, van-e még jövője Cristiano Ronaldónak Angliában – írja a Football London. A lap beszámolója szerint a Chelsea tulajdonosa, Todd Boehly továbbra is szeretné szerződtetni az ötszörös aranylabdás támadót, ám ehhez a menedzser támogatására is szükség van. Sajtóhírek szerint nyáron Potter elődje, az azóta már menesztett Thomas Tuchel vétózta meg, hogy a londoni fociklub hivatalos ajánlatot tegyen a portugálért.

Amint arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo a hétvégén megjelent exkluzív interjúban fakadt ki a Manchester Unitednél az elmúlt hónapokban megéltek miatt. Az ötszörös aranylabdás veterán többek között úgy fogalmazott, „elárulták” a klubnál, a menedzser Erik ten Hagot pedig nem tiszteli, „mert ő sem tisztel engem”.

Ten Hag elődjéről, a német labdarúgás egyik legnagyobb gondolkodójaként – igaz, elsősorban elméleti munkássága, valamint klubvezetőként az RB Leipzignél elért sikerei miatt – jegyzett Ralf Rangnickról pedig egyszerűen csak annyit mondott: nem érti, „hogy lesz valakiből a Manchester United főnöke, ha nem is irányított előtte futballcsapatot”. (Csak a tények kedvéért: csak a német élvonalban 294 bajnokin irányított vezetőedzőként, a Stuttgart, a Hannover, a Hoffenheim, a Schalke és a Leipzig kispadján ülve – a szerk.)

Az MU első hivatalos reakciójából egyelőre nehéz kiolvasni, mire is készül az interjúra adott válaszként a klub. Több forrás is azt állítja, Ten Hag és a klubvezetés hétfő délután egyeztet CR jövőjéről. Brit sajtóhírek szerint nem lehet kérdés: Ronaldo az interjú után aligha számíthat bocsánatra és arra, hogy valaha még a United mezében tétmeccsen pályára lép.

Ha viszont így lesz, az egyúttal azt is jelenti, januárban új csapat után kell néznie – sokak szerint ez is volt a terve, eleve ezért vállalta be az interjút, amelynek ötletével ő maga kereste meg a beszélgetést készítő brit riportert, Piers Morgant.

A Football London szerint Ronaldo annyira haragszik a manchesteri vezetőkre, hogy ma már abból sem csinálna problémát, hogy a szigetországon belül váltson klubot, és akár olyan klubhoz is aláírna, amely döntésével a szurkolóknál is kihúzza a gyufát.

Ez a klub lehet a Chelsea...

Mint nyáron a The Athletic forrásai alapján megírtuk, a Chelsea-nél tavasz végén többségi tulajdonossá lett ToddBoehly júliusban személyesen látogatta meg Portugáliában Ronaldo ügynökét, Jorge Mendest, hogy a futballista megszerzéséről tárgyaljon. Ám az akkori szakvezető, Thomas Tuchel jelezte, nem kér Ronaldóból, nem tudná ugyanis a csapatába illeszteni a portugál veteránt. Ezen állítása mellett azután is kitartott, hogy egyértelművé vált, az Internek kölcsönadott, az előző idény előtt 97,5 millió fontért szerződtetett Romelu Lukaku mellett a keret másik klasszikus kilencesét, Timo Wernert sem fogja tudni megtartani.

Sajtóhírek szerint Tuchel és Boehly között ekkor roppant meg valami, és többek között ez az ellentét vezetett az idény eleji, viszonylag gyors edzőváltáshoz a Stamford Bridge-en.

(Borítókép: Michael Steele / Getty Images)