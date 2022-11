Szalai Attila és Németh András is megszerezte első gólját, mégsem nyertünk Luxemburgban

A magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Luxemburgban a két együttes felkészülési mérkőzésén, ezzel öt év alatt másodszor sem tudott nyerni a miniállamban. A meccs kevés, de jelentős pozitívuma, hogy a Rossi-éra két meghatározó játékosa is visszatért sérüléséből, és két újoncot is avattunk, egyikük ráadásul góllal mutatkozott be a felnőttválogatottban.