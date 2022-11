Cristiano Ronaldo megbánta, hogy idő előtt távozott labdarúgócsapata, a Manchester United Tottenham Hotspur elleni bajnoki mérkőzéséről, de kiemelte, azért tette, mert úgy érezte, Eric ten Hag vezetőedző provokálta őt – számolt be a Magyar Távirati Iroda a portugál támadóval készült tévéinterjú újabb megjelent epizódja után.

Az ötszörös aranylabdás portugál sztár a már előzetesen is nagy port kavaró televíziós interjújának második, csütörtöki részében arról beszélt: a holland szakember szándékosan bánt vele tiszteletlenül, amikor az utolsó percekben pályára akarta küldeni a 2–0-ra megnyert rangadón.



„Néhány héttel korábban a Manchester City elleni 6–3-as vereség alkalmával azt mondta, a pályafutásom iránti tiszteletből nem cserélt be, majd ezt követően három percre be akar küldeni? Ennek semmi értelme” – fogalmazott a támadó, aki – miután megtagadta, hogy beálljon – a lefújás előtt távozott a kispadról. Ten Hag a következő, Chelsea elleni mérkőzésen ezért a keretbe se nevezte Ronaldót.





„Azt gondolom, hogy direkt csinálta, provokálni akart nemcsak akkor, hanem már korábban is. Nem adja meg nekem azt a tiszteletet, amit megérdemelnék. Valószínűleg ez volt az ok, amiért otthagytam a Tottenham elleni összecsapást, amit őszintén megvallva bánok. De az, hogy az edző három percet ad nekem, számomra elfogadhatatlan. Nem ilyen típusú játékos vagyok, tudom, mit tudok adni a csapataimnak” – nyilatkozott Ronaldo, aki korábban úgy fogalmazott: a Manchester Unitednél elárulták.

A klub pénteken közleményben jelezte, „megteszi a megfelelő lépéseket”, hogy válaszoljon az interjúra, amíg azonban az állásfoglalás megszületik, nem kommentálja a beszélgetést – idézte fel az MTI.

Ronaldo jelenleg a portugál válogatottal a vasárnap rajtoló katari világbajnokságra készül.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo 2022. november 6-án. Fotó: Matthew Ashton – AMA / Getty Images)