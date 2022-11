Dzsudzsák Balázs szerint nem róla, hanem a válogatottról kell szólnia a vasárnapi meccsnek

Soha nem tettem és most sem szeretném magam bárki fölé helyezni. Nem ezért az egy válogatottmérkőzésért éltem-haltam, hanem mindegyikért, és a vasárnapi meccsnek is a magyar válogatottról kell szólnia, hiába engem búcsúztatnak

– idézi az MLSZ hivatalos Twitter-oldala Dzsudzsák Balázst.

Görögország ellen kezdődött, és jelenlegi tudásunk szerint Görögország ellen is ér véget Dzsudzsák Balázs karrierje a magyar labdarúgó-válogatottban. A ma már 35 esztendős középpályás az elmúlt évtized egyik, ha nem legnagyobb hatású játékosa volt a címeres mezben, vasárnap este pedig azzá a futballistává is válik, aki a valaha volt legtöbbször, azaz 109 alkalommal lépett pályára nemzeti csapatunkban.

Dzsudzsák Balázs: “Soha nem tettem és most sem szeretném magam bárki fölé helyezni. Nem ezért az egy válogatott-mérkőzésért éltem-haltam, hanem mindegyikért és a vasárnapi meccsnek is a magyar válogatottról kell szólnia, hiába engem búcsúztatnak.” #csakegyutt #magyarok #HUNGRE

– mondta Dzsudzsák a Telkiben rendezett sajtótájékoztatón.

Korábban Marco Rossi is igyekezett hangsúlyozni: nem holmi ajándékról van szó. A kapitány többször elmondta: külső nyomásnak sem eddig, sem ezután nem engedne a válogatott keretének kialakításakor.

A labdarúgásban semmit sem adnak ajándékba, ez a meghívó sem az. Balázs rengeteget adott a magyar focinak, sokszor rajta múltak a sikerek, ahogyan most, Debrecenben is hétről hétre jó teljesítményt nyújt. Többször mondtam, hogy megérdemel egy búcsúmeccset a nemzeti együttesben, most pedig tökéletes alkalom nyílik rá, hogy a szurkolók és a Magyar Labdarúgó Szövetség is elbúcsúzzon tőle