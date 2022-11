Dzsudzsák Balázs búcsúját győzelemmel édesítette meg a válogatott

Tizenöt éve egy Görögország elleni mérkőzésen mutatkozott be Dzsudzsák Balázs a magyar labdarúgó- válogatottban, és vasárnap ugyancsak a hellének ellen játszotta 109., és utolsó meccsét a nemzeti együttesben a DVSC 35 éves üdvöskéje. A 2007-es 2–0-s vereség helyett most 2–1-es győzelem került az eredményjelzőre, a nagy visszatérő Kalmár Zsolt utolsó perces góljával sikerül megédesíteni a válogatottsági rekorder búcsúját.

Ha valóban ez a vasárnapi Magyarország–Görögország barátságos labdarúgó-mérkőzés Dzsudzsák Balázs búcsúmeccse – amit egyelőre még fenntartással kezelünk, mert vannak olyan információink, miszerint a 109. válogatottbeli szereplésével egyedüli magyar csúcstartóvá előlépő ballábas játékos másképp tervezi –, akkor ízlésesen keretbe foglalja a nyírlugosi illetőségű labdarúgó pályafutását. Tudniillik Dzsudzsák 2007. június 2-án Iráklióban, Eb-selejtezőn Görögország ellen mutatkozott be a válogatottban, a 81. percben Priskin Tamás helyett cserélte be Várhidi Péter szövetségi kapitány. Azt a mérkőzést 2–0-ra elvesztettük, de a mai görög válogatottat – amely 52. a világranglistán, míg a magyar a 36. – nem lehet a 15 évvel ezelőttihez mérni, amelyikben még hemzsegtek a 2004-es Eb-döntőben a portugálokat 1–0-ra legyőző aranycsapat sztárjai (Szeitaridisz, Kacuranisz, Baszinasz, Jannakopulosz), s még a görög futballtörténelem legfontosabb, Eb-elsőséget jelentő gólját szerző Hariszteasz is ott volt Kréta szigetén.

A mai barátságos mérkőzésre Marco Rossi, illetve Gustavo Poyet, a két szakvezető ebben az összeállításban küldte pályára a két válogatottat:

Magyarország: Dibusz – Botka, Orbán, Szalai A. – Fiola, Nagy Á., Styles, Kerkez – Szoboszlai, Dzsudzsák – Sallai

Görögország: Paszhalakisz – Rota, Hadzidiakosz, Recosz, Jannulisz – Bakaszetasz, Kurbelisz, Buhalakisz – Maszurasz, Joannidisz, Mantalosz.

A mérkőzés játékvezetője az olasz Daniele Chiffi.

Gustavo Poyetet, aki 2015-ben már dolgozott Hellászban az AEK Athén edzőjeként, 2022. február 3-án nevezték ki a görög válogatott szövetségi kapitányának, és utána négyből négy mérkőzést megnyert a nemzeti együttessel a Nemzetek Ligája harmadik vonalában, és feljuttatta a görögöket a B divízióba.

A jelenlegi válogatott keret összértéke a Transfermarkt szerint 78 millió euró, a legértékesebb játékos Anasztasziosz Bakaszetasz (Trabzonspor) 11 millió euróval, ő rúgta az egyetlen gólt a november 3-i Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-csoportmeccsen.

Ezzel szemben a magyar keret 104,9 millió eurót ér, topjátékosaink közül Szoboszlai Dominik értéke 35 millió euró, Szalai Attiláé 15 millió, Sallai Rolandé 12 millió, Willi Orbáné 10 millió. Apró kuriózum, hogy a keretünk legalacsonyabbra taksált játékosa éppen a búcsúzó Dzsudzsák Balázs a maga 250 000 eurós virtuális árával.

17 Galéria: Dzsudzsák Balázs búcsúmeccse Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Mónus Márton / MTI

A mérkőzés előtt beszéltünk Csizmadia Csabával, a Budafok nemrégiben menesztett szakvezetőjével, a Ferencváros és a Videoton egykori válogatott védőjével, aki ott volt a pályán 15 éve Iraklióban Dzsudzsák bemutatkozásakor, sőt, azon a meccsen is csapattársa volt Dzsudzsinak, amikor néhány hónappal később a Puskás Ferenc Stadionban 3–1-re legyőzték az aktuális világbajnok Olaszországot.

Balázs nagyon jó gyerek, hatalmas szíve van, és remek játékos – mondta Csizmadia. – Nekem kizárólag kellemes élményeim vannak vele kapcsolatban, nem értem azokat, akik ócsárolják, kritizálják őt, többnyire a Facebook névtelenségébe, arctalanságába burkolódzva. Örülök, hogy én is itt lehetek a Puskás Arénában a búcsúmeccsén. A tények magukért beszélnek, senki sem lesz véletlenül 108-szoros válogatott.

És most már 109-szeres...

A kezdés előtt negyedórával a kivetítőkön már villogott a Köszönjük, Dzsudzsi! felirat. Közben Nyerges Attila a Nélküledet énekelte, nem élőben, hanem a hangszórókból, szóval, ünnepi volt a hangulat a történelem huszonkettedik Magyarország–Görögország mérkőzése előtt.

A himnuszok elhangzása előtt Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke köszöntötte a 109. válogatottsága alkalmából pályára lépő, és a csapatkapitányi karszalagot viselő Dzsudzsákot, majd elkezdődött a játék a mintegy 60 000 néző előtt, Sallai Roland indította útjára a labdát.

Dzsudzsák először az 5. percben ért labdához, lövési kísérletét blokkolta a görög védelem. A meccs finoman szólva sem hozta infarktusközeli állapotba a nézőket, a görögök játszottak enyhe mezőnyfölényben.

Mígnem a tizenötödik percben egy gyönyörű bal oldali támadásunk végén Styles visszatette a labdát Sallai elé, aki 12 méterről, egyből a bal sarokba helyezett. 1–0.

A 28. percben végre Dzsudzsák is szóhoz jutott, 24 méterről rászúrta, a megpattanó labdát Paszhalakisz üggyel-bajjal védte.

A 39. percben Dzsudzsák gyönyörűen adott be jobbal (!) a jobb szélről, Sallai az ötös sarkáról egyből rátette, a görög kapus szögletre védett. Természetesen az ünnepelt ívelte be a labdát, Szalai Attila közeli fejesét védte Paszhalakisz.

Az első félidő mérlege Dzsudzsák szempontjából: egy jó lövés, egy parádés és két-három jó beadás, summázva: egyáltalán nem lógott ki lefelé a csapatból, sőt...

Így aztán a pályán maradt a második félidőre is, de ettől eltekintver sem cserélt Rossi. Dzsudzsák a 47. percben befelé cselezve újabb lövéssel próbálkozott, de ez gyengécskére sikerült. Ez volt az utolsó jelentősebb megmozdulása a meccsen és vélhetően válogatott mezben is, mert az 52. percben Rossi lecserélte kapitányát, Ádám Martin jött be helyette, Kerkezt pedig nagy Zsolt váltotta. A közönség hosszú másodpercekig éltette a 109-szeres válogatott játékost. A kapitányi karszalag pedig Szoboszlai Dominikhoz került.

A meccs továbbra sem volt különösebben izgalmas, de legalább simán őriztük az 1–0-t. A 70. percben felforrósodott a hangulat, de ezt szívesen megspóroltuk volna, Sallai lökdösődött egy göröggel, majd a fél csapat odatódult, végül megnyugodtak a kedélyek. A 71. percben Botka helyett Lang Ádám, Sallai helyett pedig Dárdai Palkó lépett pályára, utóbbinak ez a bemutatkozása a válogatottban. A 73. percben Ádám Martin lódult meg, nem tudták felborítani, bal sarokra tartó lövéségt védte a görög kapus.

17 Galéria: Dzsudzsák Balázs búcsúmeccse Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A 79. percben 11-est adott az olasz játékvezető, miután Styles szabálytalankodott Bakaszetasszal szemben a tizenhatoson belül. Némi VAR-ozást követően jóváhagyták az ítéletet, Bakaszetasz pedig a bal sarokba bombázott. 1–1.

A végén Dibuszt Szappanos váltotta (ő is most debütált), Szoboszlait pedig Kalmár cserélte.

És mit tesz isten?! A 93. percben 22 méterről szabadrúgáshoz jutottunk, és a sérüléséből visszatérő Kalmár Zsolt laposan a bal sarokba tekerte a labdát. 2–1!

A hajrában már nem változott az eredmény, ezzel válogatottunk győzelemmel be amúgy szép és sikeres 2022-es szereplését.

Barátságos nemzetek közötti mérkőzés:

Magyarország–Görögország 2–1

Puskás Aréna, 60 000 néző, jv.: Daniele Chiffi (olasz).

Gólok: Sallai (15.), Kalmár (93.), ill. Bakaszetasz (81, 11-esből)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik búcsúzik a pályáról távozó Dzsudzsák Balázstól. Fotó: Illyés Tibor / MTI)