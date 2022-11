Dzsudzsák: Ez a meccs nem rólam, hanem a magyar válogatottról szólt!

2014 Bukarest, 2016 Lyon. Köszönjük az életre szóló gólörömöket! – ezzel a felirattal köszöntötte a magyar szurkolótábor a nemzeti együttesben utolsó meccsét játszó Dzsudzsákot, akitől az Index azt kérdezte a vegyes zónában, olyan volt-e ez a vasárnap este, ahogyan azt előzetesen elképzelte.

Mondjuk örültem volna, ha az első lövésem bemegy, vagy ha Sallai Roland az első félidőben berúgja a második gólt is a passzomból, de a viccet félretéve, egészen hihetetlen érzések és érzelmek kavarognak bennem. Köszönöm mindenkinek, büszke vagyok és rendkívül boldog.

A támadó azt is elárulta, a himnusz végét már nem tudta könnyek nélkül énekelni, meghatódva idézte fel magában a válogatottban eltöltött több mint 15 éves időszakot. A Debrecen játékosa a meccs után a szurkolókkal is ünnepelt a lelátón, azt is elárulta, hogy milyen volt a pálinka, amit megivott az egészségükre.

„Huh, barack, nagyon erős, de finom! Nem tudom elmondani, mennyire hálás vagyok a drukkereknek azért, ahogy fogadtak, ahogy készültek a búcsúztatásomra. De ugyanez elmondható a csapattársakról és a szakmai stábról is, Telkiben is óriási szeretetet és megbecsülést kaptam ebben az egy hétben, még az ott dolgozó személyzettől is. Ilyenkor azért átérzem, hogy talán tényleg valami olyan dolgot vittem véghez és tettem le az asztalra, amit értékelnek az emberek.”

Azt, hogy ő lett a magyar válogatott rekordere, elmondása szerint még nem tudja felfogni.

Elmondtam a fiúknak is, hogy ez a meccs nem rólam szól/szólt. Nem akarok persze álszerénynek sem tűnni, hiszen számomra is nagy mérföldkövet jelentett, de a válogatott sohasem lehet egyenlő egy emberrel. A 94. percben egy nagyszerű csapatot győztünk le, határtalan boldogságot okozva több százezer, vagy inkább több millió magyarnak. Erre a mentalitásra lesz szükség a jövőben is.

Dzsudzsák hozzátette, bízik abban, hogy akár még a jelenlegi keretből is lesz, aki megdönti a most felállított csúcsát. „A legfontosabb üzenetem az volt a srácoknak, hogy szeretném, ha engem követnének és ha ezt a rekordot egyszer közülük döntené meg valaki. Én megdöntöttem most Király Gábort, előtte Juhász Rolandot és Gera Zoltánt, nem beszélve Bozsik Józsefről, vagy éppen Puskás Ferencről.

És még olyan neveket tudnék sorolni, hogy egyszerűen tényleg hihetetlen, mégis, elég, ha egy négyezer fős kisvárosból, Nyírlugósról egy kisfiú mer nagyot álmodni…”

Végül arra voltunk kíváncsiak, Dzsudzsák szerint Szoboszlai Dominik képes lesz-e csapatkapitányként azt a szerepet betölteni a válogatottban, amit korábban ő és Szalai Ádám jelentett az együttesnek. „Szoknia kell még ezt a helyzetet, főleg azt, hogy ha jó, ha rossz a csapat, ő lesz elővéve. Sokat beszélgettem vele a héten, szerintem ez egy óriási lépés a karrierjében, amit, ha jól használ, az nagyot lendíthet a pályafutásán, hogy elérjen oda, ahova szeretne és ahova mindenki jósolja.”

A győztes gól szerzője, Kalmár Zsolt így értékelt. „Boldog vagyok, hogy góllal tértem vissza a hazai közönség elé, amiatt viszont még jobban, hogy győzelemmel zártuk az évet. Arról nem beszélve, hogy így még emlékezetesebbé tettük egy általunk nagyon tisztelt játékos búcsúját. Neki is ajánlottam a gólomat, fantasztikus karrier az övé, de természetesen nekem is rengeteget jelentett ez a találat.”

Sallai Roland súlyos arcsérülése után góllal ünnepelte hazai visszatérését a válogatottba. A Freiburg támadója elmondta, a novemberi két válogatott mérkőzésből le kell vonni a tanulságokat, a pozitív dolgokat tovább bővíteni, míg a negatívakat inkább leszűkíteni a márciusi Európa-bajnoki selejtezők előtt.

Öröm volt még számomra, hogy a fiatalok is hamar beilleszkedtek a keretbe. A rutinosabb játékosok – köztük én is – igyekszünk sokat segíteni az újaknak, hiszen mindig az a legfontosabb, hogy csapatként jól funkcionáljunk.

– tette hozzá Sallai.

Sérülésével kapcsolatban elmondta, nehéz időszak volt számára az elmúlt pár hónap, de nagyon örül a góljának és az a célja, hogy a lehető legerősebben térjen vissza a világbajnokság alatti szünetet követően. „Nagyon megijedtem, főleg akkor, amikor az orvosok közölték velem, hogy pár milliméteren múlt, hogy akár meg is vakulhattam volna. De mint eddig minden sérülésemből, most is úgy érzem, hogy keményebben térek vissza a pályára.”

Az újdonsült csapatkapitány, Szoboszlai Dominik a karszalag ellenére nem tervez drasztikus változásokat az életében. „Szeretnék mindent ugyanúgy csinálni, mint eddig. Természetesen nagy felelősség hárult rám, de remek példák vannak előttem Szalai Ádám és Dzsudzsák Balázs személyében.

Ha a legemlékezetesebb dolgot kellene felidéznem ebből az évből, akkor az az a pillanat volt, amikor a németek elleni Nemzetek Ligája-meccsen megkaptam a kapitányi szalagot Szalai Ádámtól.

Szerintem az arcomon is látszott, mennyire meglepett, ráadásul meg is nyertük a találkozót, így duplán emlékezetes marad a számomra.”

Fiola Attila elsősorban klubbéli csapattársát, a nemzeti együttesben vasárnap debütáló Dárdai Palkót méltatta, valamint elmondta, reméli, még rengeteg közös pillanatot élhetnek meg a jövőben a válogatottban is. „Folyamatosan próbáltam segíteni neki, biztattam, hogy hamarosan eljön a pillanat és debütálhat a nemzeti csapatban. Ez sajnos Luxemburgban még nem sikerült, de nagyon örülök, hogy most pályára küldte őt Marco Rossi” – mondta a Mol Fehérvár védője. Fiola azt is elárulta, hogy a többi tanácsát, észrevételét majd Miamiban árulja el Dárdainak, ahová hétfőn reggel közösen indulnak pihenni a világbajnokság alatti szünetben.

Úgy érzem, válogatott szinten a maximumot sikerült kihoznunk az idei évből, annak pedig külön örülök, hogy győzelemmel zártuk a 2022-es esztendőt.

A görög játékosok szűkszavúan értékelték az eseményeket a lefújást követően. Dimitriosz Pelkasz – aki nem kapott lehetőséget Budapesten – elmondta, véleménye szerint a magyar válogatott sokkal jobban működött csapatként, és a középpályán uralták leginkább a mérkőzést, ez volt az egyik legnagyobb különbség.

„Közel sem így akartuk zárni az évet, döntetlent játszani Máltán, és kikapni Budapesten, ennél sokkal jobb teljesítmény kell tőlünk jövőre”

– zárta rövidre a Hull City középpályása, aki hozzátette, csodálatos stadion a Puskás Aréna, és az egész görög válogatott nevében gratulál Dzsudzsák Balázsnak a válogatottsági rekordhoz.

Nem lesz könnyű dolga a görög csapatnak a jövőre kezdődő Európa-bajnoki selejtezőkön sem, a hellének ugyanis többek között Franciaországgal és Hollandiával kerültek egy csoportba.



(Borítókép: Mónus Márton/MTI)