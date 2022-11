„Bár már Luxemburgban is pályára léptem az utolsó három percben, az igazi visszatérésem a válogatottba vasárnap este volt – mondta lapunknak a 27 éves, 29-szeres válogatott középpályás, aki Görögország ellen harmadik gólját szerezte a nemzeti együttesben. – Olyan értelemben szerencsém volt, hogy a legesélyesebb szabadrúgáslövőink, Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik már nem voltak a pályán, így logikus volt, hogy én lőhetem kapura a labdát. Ideális szög volt számomra, szinte hajszálra ugyanonnan végezhettem el a szabadrúgást, mint július 31-én Dunaszerdahelyen a MOL Arénában, az Aranyosmarót elleni bajnoki mérkőzésünkön. A balösszekötő helyéről, mintegy 22-23 méterről.”

Ugyanonnan, de egészen másként. Három és fél hónapja a jobb felső, a rövid sarokba tekerte a labdát, most pedig erőből a hosszúba. És hogy miért oda, annak is megvan a maga története.

„Fantasztikus videóelemzőnk van Beregi István személyében – említette a győztes gólunk szerzője. – Ezúttal is összegyűjtötte azokat a felvételeket, amelyek a görög kapus, Alekszandrosz Paszhalakisz védési sémáit, szokásait ábrázolják. Így tudhattam, hogy a szabadrúgásoknál előszeretettel mozdul el a helyéről, és húzódik be a sorfal mögé, és így szabadon hagyja a hosszú sarkot. Nem sokat gondolkoztam, elterveztem, hogy oda fogom rúgni a labdát. És minden úgy történt, ahogy sejtettem, a kapus bemozdult a sorfal mögé, nekem meg sikerült erőből eltalálnom a hosszú sarkot. Pont jókor csapódott le a labda, Paszhalakisz nem is tudott mozdulni rá…”

Persze nem volt véletlen az a bizonyos lecsapódás, rengeteg gyakorlás van egy ilyen sikeres szabadrúgás mögött.

„Egész héten gyakoroltam a szabadrúgásokat a válogatott telki edzőtáborában, hol a jobb felső, hol pedig a bal alsó sarokba, most az utóbbi megoldást választottam. Nem is tudom szavakkal leírni azt a földöntúli boldogságot, amit akkor éreztem, amikor a labda a hálóba vágódott. Átvillant a fejemen, mi mindenen mentem keresztül az utóbbi csaknem húsz hónapban” – idézte fel Kalmár, akiről a meccs másnapján Marco Rossi szövetségi kapitány elárulta, hogy igen jó százalékban értékesíti a szabadrúgásokat, szinte mindig eltalálja a kaput, és ha eltalálja, akkor az már nála fél gól.

Kalmár 2021. március 21-én az Andorra elleni, 4–1-re megnyert világbajnoki selejtezőn szenvedett külső szalagszakadást a bal térdében. Tizenhat hónapig tartott a rehabilitáció, közben kimaradt Zsoltnak az Európa-bajnokság is 2021 nyarán, végül idén július végén visszatérhetett klubjába. De milyen az élet, augusztus elején a Zólyombrézó elleni bajnokin újból megsérült, ezúttal a bokája. Szerencsére ezúttal nem volt annyira nagy a baj, és rövidesen ismét a DAC és most már a válogatott rendelkezésére is állt.

Egy labdaérintés elég volt a csodához

„A görögöknek lőtt gólomat a 109. mérkőzésével a válogatottól búcsúzó Dzsudzsák Balázsnak ajánlottam, meg is mondtam neki az öltözőben, hogy ezt a gólt neki rúgtam – jelezte Kalmár. – Olyan szempontból is különleges volt ez a gól, hogy a meccsen az első, és egyben utolsó labdaérintésemmel szereztem. Másodpercekkel korábban cserélt be Rossi mester, és a gólom után rövidesen lefújta az olasz bíró a meccset. Ennél gazdaságosabban aligha használhattam volna ki a rendelkezésemre álló egy percet…”

Korábban többször is felvetődött, hogy a válogatott két kiemelkedő tudású játékszervezőjét, Szoboszlai Dominiket és Kalmár Zsoltot problematikus egyszerre a pályán tartani, mert félő, hogy felborul a csapat egyensúlya, többek között azért is, mert hasonló stílusban lényegében ugyanazt a funkciót töltik be, de ma már ez nem áll; egy olyan szerkezetben, amelyben Sallai Roland a hamis kilences, a piramisszerű formációban nagyon is jól megfér egymással a Freiburg csatára mögött Szoboszlai és Kalmár. Sőt, abban az esetben, ha Ádám Martin a center, és Sallai kissé hátrébb húzódik, Kalmár a 6-os posztján is sikerrel alkalmazható.

„Én is úgy érzem, hogy jól megférünk a pályán egymás mellett Dominikkel, működik a kettősünk, kiegészítjük egymást. Abból mindig jó dolgok sülhetnek ki, ha két technikás futballista mozgatja a csapatot” – állítja Kalmár.

No de mi van akkor, ha ígéretes helyről jutunk szabadrúgáshoz? Ilyenkor ki lesz a végrehajtó?

„Ott a pályán, spontán módon megbeszéljük, eldöntjük. Ezen nem fogunk összeveszni” – mosolyodik el Kalmár, aki ismételten hangsúlyozza, mennyire hálás Rossinak, amiért 2017 augusztusában, amikor az olasz maestro a DAC edzője volt, rábeszélte, szerződjön a Lipcséből, illetve a Bröndbytől, ahol kölcsönben játszott, Dunaszerdahelyre.

„Otthon érzem magam a DAC-nál, ahol immár három éve én vagyok a csapatkapitány – folytatta Kalmár, miközben a háttérből beszűrődött a telefonba a hároméves Noel hangja, aki egyébként már szorgalmasan rugdossa a labdát, bár egyelőre még nem tör édesapja babérjaira. – Ideális nekem, hogy alig néhány kilométerre van onnan Győr, a szülővárosom, egyben a lakóhelyem, igazán nem nagy megerőltetés a mindennapi ingázás. És az is nagy öröm számomra, hogy hétfőn végképp szentesítettük a 2025 nyaráig szóló szerződésemet, amelyben a hosszas sérülésem miatt volt egy-két pontosításra szoruló részlet. De most már nincs, többek között a görögöknek lőtt gólom is bizonyítja, végképp visszatértem.”

Ami azt illeti, vasárnap éjjel nem sokat aludt, mert reggel már Dunaszerdahelyen volt a szerződése aláírásán.

Még tíz jó év benne van

„A meccs után még tartottunk egy kis ünnepséget a Puskás Aréna egyik skyboxában, megünnepeltük Dzsudzsák Balázs 109. válogatottságát, aztán hazamentem Győrbe, és reggel már következett a szerdahelyi aktus. Megnyugtató, hogy minimum harmincéves koromig elrendeztem a sorsomat, bár még akkor sem tervezem a visszavonulást, legalább harminchat, harminchét éves koromig szeretnék magas szinten futballozni” – fogalmazott a középpályás.

Kalmár különben már hétfőn edzett a DAC-cal, nem kapott pihenőt a válogatott erőpróba után, mivel csütörtökön fél hétkor még egy elmaradt bajnoki mérkőzést játszanak a legutóbbi ezüstérmes, a Rózsahegy ellen. A DAC mindössze három ponttal lemaradva a Slovan mögött a második a szlovák bajnokságban.

„Most már lassan ott tartok, hogy végig bírom a kilencven percet, kezdem utolérni magam, tavasszal, remélem, már a régi Kalmárt láthatják a pályán a szurkolók” – ígérte a vasárnapi Magyarország–Görögország válogatott mérkőzés magyar hőse.

(Borítókép: Kalmár Zsolt [b2] győztes gólját ünnepli csapattársaival a Magyarország–Görögország felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2022. november 20-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)