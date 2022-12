Carlo Ancelotti elmondta, mi a baj az olasz futballal

Az olasz bajnokságot, a Serie A-t közvetítő Sport TV komoly vállalkozásba kezdett azzal, hogy utánajár a Calcio, azaz az olasz foci titkának. Ehhez pedig igazi nagyágyúkat hívott segítségül. A Sport TV szakértője, Kéri András Dániel személyesen látogatta meg például Madridban a jelenkori futball legeredményesebb edzőjét, a BL-címvédő Real Madridot irányító Carlo Ancelottit, Torinóban a Juventus hatszoros olasz bajnok mesterét, Massimiliano Allegrit, Rómában az olaszként Premier League-et nyerő Claudio Ranierit, Milánóban az AC Milan és az olasz válogatott egykori legendáját, Franco Baresit, Budapesten pedig a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is interjút adott neki. S ha már leültek beszélgetni, páratlan exkluzív információkat osztottak meg velünk. Ez a névsor véletlenül sem teljes, de ennek ismeretében érezhető, hogy nagyszabású dolog készült.

Az olasz labdarúgás titkai

Végül olyan hatrészes dokumentumsorozat állt össze, amelyet még nem láthattunk a magyar sporttelevíziózásban, és amely valóban bepillantást enged az olasz labdarúgás minden titkába. A hat epizód különböző tematika szerint épül fel. Az első kettőben előbb Carlo Ancelotti, majd Massimiliano Allegri portréja rajzolódik ki saját történeteken és a többi interjúalany elbeszélései alapján. Ezt követi egy olyan epizód, amely a La Gazzetta dello Sport labdarúgásban betöltött szerepét ismerteti, és egy, a világhírű napilap szerkesztőségében tett látogatás koronáz meg. A negyedikben minden idők egyik legnagyobb hátvédje, Franco Baresi pályafutására tekintünk vissza, az ötödikben az 1982-es világbajnok hősökről lesz szó, míg az utolsó, hatodik fejezet Claudio Ranieriről szó, aki edzőként három nagy topbajnokságban, Olaszországban, Angliában és Spanyolországban is nyújtott maradandót csapataival.

A Calcio titkai premiere az AMC Mikrón lesz december 25-től, mindennap reggel 8-kor lesz elérhető az aktuális epizód, amelyet a népszerű magyar színész, a labdarúgást kedvelő Thuróczy Szabolcs narrált.

„A Calcio egy nemzeti kincs Olaszországban, az egész világ csodálja azt, ahogy az olaszok a focihoz viszonyulnak. Igyekszünk hétről hétre megmutatni a Serie A pályáinak hangulatát a Sport TV nézőinek, kiemelten kezeljük ezt a bajnokságot. Nagyon sok dolgot el lehet mondani egy közvetítésben vagy egy elemző műsorban, de az vitathatatlan, hogy az Ancelotti-, Allegri-, Marco Rossi- vagy Baresi-féle nagyságok tudják az igazán érdekes és izgalmas történeteket elmesélni. Mi legalábbis erre kértük őket, ők pedig időt szánva erre exkluzív válaszokat adtak kérdéseinkre. Magyarországon ilyen típusú dokusorozat még nem készült egy másik ország labdarúgásáról. Jó dolog úttörőnek lenni” – mondta Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője a sorozatról.

„Komoly fába vágtuk a fejszénket, amikor kitaláltuk, hogy ennek a sorozatnak el kell készülnie, és Kéri András szerepe óriási volt abban, hogy ilyen interjúalanyaink lehettek a közelmúltban. Gondoljunk csak bele, a korszak legeredményesebb edzője, Carlo Ancelotti időt szánt ránk, és tényleg megosztott egy-két titkot a filozófiájából. Az is elképesztő, hogy Claudio Ranieri az otthonában fogadta a stábot. Újságíróként pedig talán sokan vágytak arra, hogy egyszer lássák, hogyan dolgoznak a Gazettánál. Most erre is lehetőségünk lesz, és mivel az AMC Mikrón mutatjuk be, ezt megtehetjük naponta vagy akár már egyben, amikor elérhető lesz az összes rész” – nyilatkozta a premierről Szaniszló Csaba, az AMC Networks International digitális projektjeinek vezetője.

És a részek, epizódok

Az AMC Mikro egy ma már weben is elérhető, ingyenesen letölthető, reklámmentes applikáció. Egyszerű regisztráció után ízelítőt ad nyolc tévécsatorna havonta frissülő tartalmaiból, amelyek között premierepizódok, előzetesek és extra tartalmak egyaránt megtalálhatók. A programban a Sport1, a Sport2, az AMC, a TV Paprika, a Spektrum, a Spektrum Home, a Minimax és a JimJam kínálata érhető el.

A Calcio titkai, 1. rész – Carlo Ancelotti: december 25., vasárnap 8:00, AMC Mikro

A Calcio titkai, 2. rész – Massimiliano Allegri: december 26., hétfő 8:00, AMC Mikro

A Calcio titkai, 3. rész – La Gazzetta dello Sport: december 27., kedd 8:00, AMC Mikro

A Calcio titkai, 4. rész – Franco Baresi: december 28., szerda 8:00, AMC Mikro

A Calcio titkai, 5. rész – A 82-es világbajnokok: december 29., csütörtök 8:00, AMC Mikro

A Calcio titkai, 6. rész – Claudio Ranieri: december 30., péntek 8:00, AMC Mikro

(Borítókép: Carlo Ancelotti 2022. október 24-én. Fotó: Ronny Hartmann / AFP)