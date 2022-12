Halálra késeltek egy angol futballistát karácsony éjjelén

Tragikus hírről számolt be a szigetországi média: december 26-án halálos késelés történt egy birminghami szórakozóhelyen, amelynek áldozata egy angol amatőr ligában szereplő futballista, Cody Fisher.

A birminghami rendőrség tájékoztatása szerint december 26-án, karácsony másnapján a The Crane nevű szórakozóhelyen halálos késelés történt, és bár a segítség a telefonon jelentett eset után szinte azonnal megérkezett a helyszínre, az áldozat életét már nem tudták megmenteni.

Mint később a család közleményéből kiderült, az áldozat a Southern League Premier Division Central bajnokságban szereplő Stratford Town FC csapatának játékosa, a 23 éves Cody Fisher. Beszámolók szerint a labdarúgó barátaival szórakozott a helyen, amikor egy nem sokkal korábban érkező csoport beléjük kötött, ezután történt a tragédia.

A rendőrség szerint több százan voltak a szórakozóhelyen a késelés idején, amelynek nyomozása jelenleg is zajlik. Az illetékes szervek a biztonsági kamerák felvételei alapján próbálják azonosítani az elkövetőket, addig a The Crane zárva tart, melynek szilveszteri eseményét is törölték.