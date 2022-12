A Vasas klasszisai Pelével söröztek, de Chilében Farkas volt a nagyobb sztár

Kenderesi István – a barátainak Kenőcs – két alkalommal is védte a Vasas kapuját Pelé ellen. Mindkétszer Santiago de Chilében, először 1967-ben a Hexagonal, majd egy évre rá az Octogonal tornán. Az évtizedek óta Belgiumban élő nagyszerű kapus – ma már nyolcvanegy éves – mindkét eseményen védett a Santos, Pelé csapata ellen.

1967-ben a Hotel Emperadorban laktunk, minden este együtt söröztünk Pelével, Gilmarral, Eduval, Carlos Albertóval, a Santos világsztárjaival – idézte fel »Kenőcs« az ötvenöt évvel ezelőtti dicső napokat. – Ennyi idő távlatából visszagondolva hihetetlennek tűnik, de egyáltalán nem úgy néztünk rájuk mint szupersztárokra, már csak azért sem, mert fél évvel korábban, az angliai világbajnokságon a magyar válogatott, benne Mészöly Kálmánnal és Farkas Jancsival, a Vasas két klasszisával 3:1-re megverte a brazilokat. Ők ketten teljesen egyenrangú sztárok voltak Peléékkel, sőt, a tornának Jancsi lett a gólkirálya hét góllal, és a Penarol, valamint a Colo-Colo is le akarta szerződtetni. Mondom, teljesen természetes módon haverkodtunk velük, esténként ment a duma, a pincérek hozták a söröket, élveztük egymás társaságát, már amennyire meg tudtuk értetni magunkat a brazilokkal.

A tornát három győzelemmel és két döntetlennel a Vasas nyerte, a Santosszal 2:2-t játszott az aktuális magyar bajnok. Pelé egy gólt rúgott, 2:0-s Santos-vezetés után Korsós duplájával egyenlítettek a piros-kékek.

Én a második félidőben védtem, a Santos mindkét gólját még az első negyvenöt percben rúgta Varga Lacinak – folytatta Kenderesi. – Viszont egy évre rá, az Octagonal tornán már 4:0-ra megvert minket a Santos, azon a meccsen kaptam egy gólt Pelétől. Nem mintha számítana, de emlékszem, akkor a Carlos V, vagyis az V. Károly nevű hotelben voltunk elszállásolva. Ma már borzasztóan sajnálom, hogy egyetlen fotót sem lőttünk Peléékkel, de talán ez is mutatja, hogy nem félisteneknek tekintettük őket, hanem velünk egyenrangú futballistáknak. Esküszöm, Farkas Jancsit többet fotózták, mint Pelét! Hát bizony, ott tartott akkoriban a magyar futball…

Puskás Lajos (78) csak az 1968-as Octogonalon játszott, mert egy évvel korábban éppen a sorkatonai szolgálatát töltötte. Így neki a 4:0-s vereségben volt része, azon a meccsen látta Pelét játszani.

Ha azt mondom, hogy óriási futballista volt, akkor csak azt ismétlem, amit mindenki elmondott Peléről – emlékezett az egykori nagyszerű jobbösszekötő. – Olyan emlékek maradtak meg bennem, hogy amikor lecserélték, lassan baktatott le a pályáról, nem volt magas, inkább alacsony volt, de iszonyatosan erős, izmos combjai voltak. Emlékszem a góljára: Lime ívelte be a labdát fejmagasságban a tizenhatos vonala és a tizenegyespont közé, Berendi és Mészöly is azt hitte, hogy Pelé rá fogja fejelni. De ő magasra ugorva mellre vette a labdát, hagyta lecsurogni, majd mielőtt földet ért volna, bevágta a hálónkba. Az egész védelmünk csak bámult, hogy ilyesmi is létezik.