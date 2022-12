Gyászba borult Brazília, az egész világ megemlékezett Peléről

Az évek óta vastagbélrákkal betegeskedő Pelét még november 30-án vitte be a kórházba felesége, Marcia Aoki. Ekkor állapították meg, hogy a szervezete már nem reagál a kemoterápiás kezelésekre, továbbá orvosai szerint már mentális állapota sem volt kielégítő.

Utolsó napjaiban a kórházban egész családja mellette volt, lánya több alkalommal is osztott meg édesapjáról híreket a közösségi oldalán – ahol halálát követően el is búcsúzott az egykori kiváló labdarúgótól.

Minden, ami vagyunk, neked köszönhető! Végtelenül szeretünk, nyugodj békében!

– írta Instagram-oldalára feltöltött képéhez, amelyen a családtagok kezei Pelé kezét fogják.

A háromszoros világbajnok halálhíre az egész sporttársadalmat megrengette, korunk legnagyobbjai is megemlékeztek a legendás labdarúgóról. A brazil futball jelenlegi legjobb játékosa, Neymar így emlékezett meg a futball-legendáról:

Pelé előtt a 10 csak egy szám volt

– írta a PSG sztárja közösségi oldalán.

Háromnapos gyász Brazíliában

Jair Bolsonaro, a hivatalából vasárnap távozó brazil elnök háromnapos nemzeti gyászt rendelt el az elhunyt legendás labdarúgó, a háromszoros világbajnok Pelé tiszteletére. Bolsonaro közösségi oldalán kiemelte: Pelé elvesztésével egy olyan embert gyászolnak, aki a futballnak köszönhetően az egész világgal megismertette Brazíliát. Hozzátette:

Pelé művészetté és örömmé változtatta a futballt.

Kedden a Sao Paulótól 70 kilométerre fekvő Santosban helyezik végső nyugalomra Pelét. Korábbi klubja, az FC Santos közölte, hogy a végső búcsúztatón csak a közeli hozzátartozók vesznek részt.

Hétfőn kora reggel a koporsót átszállítják a Sao Pauló-i kórházból a tengerparti városba, ahol az egyesület stadionjának játékterén felravatalozzák, hogy helyi idő szerint 10 órától a szurkolók leróhassák kegyeletüket.

Másnap Santos utcáin halad majd a temetési menet, amely a tervek szerint érinti Pelé százéves édesanyjának házát is.

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült.

Csütörtökön Pelé tiszteletére a Rio de Janeiróban található Megváltó Krisztus szobra és a legendás Maracana Stadion is a brazil nemzet színeibe öltözött.

Gyászolnak a sportág legendái

Pályatársak, sportvezetők, politikusok, valamint a labdarúgás aktív sztárjai, többek között Ronaldo, Franz Beckenbauer és Mario Zagallo is megemlékeztek, valamint tiszteletüket fejezték ki Pelé halála kapcsán.

Mario Zagallo, Pelé csapattársa az 1958-as és 1962-es világbajnoki csapatban, és az 1970-ban aranyérmes brazil együttes szövetségi kapitánya: „Ő volt a legnagyobb mind közül. Barátom, akivel megoszthattam annyi történetet, győzelmet és trófeát, az általa hagyott örökség örök és felejthetetlen.”

Gerson Oliveira Nunes, Pelé 81 éves, szintén világbajnok csapattársa: „Az a megtiszteltetés ért, hogy vele és ellene is játszhattam. Igazi zseni volt, azon kevesek egyike, akikkel valaha találkoztam.” Gerson ahhoz a fotóhoz, amelyen Pelét átkarolja, azt írta:

„egy király nem hal meg, lepihen.”

Az 1970-es vb-aranyérmes brazil csapatból a 75 éves Eduardo Goncalves de Andrade, ismertebb nevén Tostao szupersztárként emlékezett Pelére, míg a 78 éves Jahirzinho annyit emelt ki, hogy „egyszerűen minden idők legnagyobbja”.

Ronaldo kétszeres világbajnok és kétszeres aranylabdás brazil válogatott úgy fogalmazott: Egyedi. Zseniális. Technikás. Kreatív. Tökéletes. Páratlan. Minden idők legjobbja.

A világ gyászol. Micsoda kiváltság, hogy utánad jöhettem, barátom. Öröksége túlmutat a generációkon.

Franz Beckenbauer, világbajnok német labdarúgó, a Bayern München tiszteletbeli elnöke, Pelé klubtársa a New York-i Cosmosban: „A labdarúgás elveszítette történelme legnagyobb alakját, én pedig különleges barátomat. 1977-ben azért mentem az Egyesült Államokba, mert nagyon szerettem volna Pelével egy csapatban játszani a New York Cosmosban. A vele töltött időszak pályafutásom egyik legszebb élménye volt. A futball örökre a tiéd lesz, nyugodj békében.”

A nemzetközi sajtó is megemlékezett

Az egyesült államokbeli The New York Times úgy fogalmazott a legendás labdarúgóról: „Pelé hazájában, Brazíliában nemzeti hős volt, és az egész világon szerették – a legszegényebbektől, akik között felnőtt, a leggazdagabbakig, akiknek a köreiben megfordult. Mindenki szerette, aki látta őt játszani.”

A brit Daily Mirror pedig leszögezte: Pelé neve a mai napig egyet jelent a szépséggel, kiválósággal és a sportszerűséggel. Hozzáteszik: látni Pelét teljes sebességgel játszani a legszebb látvány volt. Jóval Maradona, Ronaldo és Messi előtt nem volt vita arról, hogy ki minden idők legjobb futballistája. Minden szurkoló tudta, hogy Pelé az, és imádták.

