Megműtötték a Barcelona játékosát, alighanem lemarad a világbajnokságról

A 23 éves védő pénteken az Irán elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett közelítőizom-sérülést, ami miatt kés alá kellett feküdnie.

A tizenkétszeres válogatott futballista felépülése a várakozások szerint 10-12 hetet vesz igénybe, így pedig minden bizonnyal lemarad a november 20-án kezdődő katari világbajnokságról.

UPDATE | Ronald Araujo had successful surgery this morning for his right adductor longus tendon avulsion. The surgery was performed by Dr. Lasse Lempainen under the supervision of Club medical staff in Turku, Finland. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/2SpYCvTrrV