Most olyan korszak következik, amely alapjában véve egy emberről szól: Diego Armando Maradonáról. Az 1986-os mexikói világbajnokságon megdicsőült az aranyfiú, négy évre rá hátán vitte be a döntőbe az amúgy dögunalmas és pocsék futballt bemutató Argentínát, míg 1994-ben egy bombaerős válogatottal akár másodszor is világbajnok lehetett volna, ha… Ha nem doppingol, vagy ha – hite szerint – a FIFA szándékosan nem babrál ki vele.