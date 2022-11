Négy kontinens, négy sztárcsapat, bármi megtörténhet

Portugália

Ötödik világbajnokságára készül Cristiano Ronaldo a portugál válogatott élén, és minden bizonnyal pályafutása utolsó világeseménye is lesz ez egyben. A portugál keret rendkívül ígéretes, Fernando Santos szövetségi kapitány csapata minden poszton legalább egy világklasszis játékost tud felmutatni, így nagy reményekkel vághatnak neki a portugálok a katari világbajnokságnak.

A jelenleg a világranglista kilencedik helyén jegyzett nemzeti együttes világbajnokságokon még nem ért el akkora sikereket, mint például a 2016-os Európa-bajnoki győzelme. 1966-ig kell visszautaznunk az időben, hogy portugál világbajnoki bronzérmet találjunk a futball históriás könyvében. Ez idáig ez a harmadik hely a legjobb szereplése Portugáliának labdarúgó-világbajnokságokon.

Minden bizonnyal ezt a teljesítményt szárnyalná túl a Cristiano Ronaldo vezette csapat, amiben az ötszörös aranylabdáson kívül még kulcsszerepet tölthet be Bruno Fernandes, a Manchester City mágusa, Bernardo Silva vagy a világ egyik legjobb szélső védője, Joao Cancelo is. Fernando Santos szövetségi kapitány a korábbiakban is a 4-3-3-as felállást részesítette előnyben, ennek megfelelően a várható kezdőcsapat:

Rui Patricio (Roma) – Cancelo (Man. City), Dias (Man. City), Pereira (PSG), Mendes (PSG) – Bruno Fernandes (Man. United), Neves (Wolverhampton), Carvalho (Real Betis) – Bernardo Silva (Man. City), André Silva (Leipzig), C. Ronaldo (Man. United).

Ezenkívül még rengeteg variácós lehetősége lesz Santosnak, mert olyan játékosok alkotják a portugál keretet, mint az AC Milan villámléptű támadója, Rafael Leao, vagy említhetjük Joao Félixet is. A portugálok Ghána ellen kezdik a tornát, majd találkoznak Uruguay legjobbjaival, míg az utolsó körben Dél-Korea ellen lépnek pályára. Közel sem lehetetlen ebből a csoportból a továbbjutás, akár csoportelsőként is.

FIFA-világranglista: 9. hely

Eddigi világbajnoki szereplések: 7

Legjobb szereplés: bronzérem (1966)

Uruguay

A H csoport második legnagyobb játékerejét képviseli Uruguay, legalábbis ami a játékoskeretet illeti. A dél-amerikai csapatot is egytől egyig kiváló, világklasszis játékosok alkotják, de náluk is lesz egy olyan ikonikus játékos, aki utolsó világeseményére készül. Név szerint Luis Suárez, többek között a Barcelona és a Liverpool korábbi támadója még egyszer, utoljára nemzete élére áll, hogy emlékezetes teljesítményt nyújtsanak Katarban.

Erre pedig minden esélye meglesz annak az uruguayi válogatottnak, amely jelentősebb világbajnoki sikereit 1930-ban és 1950-ben érte el, mikor megnyerte a világbajnokságot. Azóta legemlékezetesebb pillanatai egyike volt a 2010-es torna, mikor egészen az elődöntőig jutottak Diego Forlánék, de ott Hollandia megálljt parancsolt nekik.

Ami az utazó keretet illeti, már korántsem Suárez a kulcsjátékosa a csapatnak, inkább a Liverpool támadóját, Darwin Núnezt és a világ jelenlegi egyik legjobb középpályását, Federico Valverdét kell kiemelnünk a nemzeti együttesből. Rajtuk kívül meghatározó játékosa lehet a csapatnak a kapus Fernando Muslera, a védelemből José María Giménez vagy a Tottenham középpályása, Rodrigo Bentancur. Helyet kapott továbbá a keretben a három hónapja sérüléssel bajlódó Ronald Araújo és a veterán Edinson Cavani is.

Diego Alonso szövetségi kapitány várható kezdőcsapata 4-4-2-es formációban a következőképpen alakulhat:

Muslera (galatasaray) – Varela (flamengo), Caceres (LA galaxy), Giménez (Atl. Madrid), Olivera (Napoli) – Vecino (lazio), Valverde (real madrid), Bentancur (tottenham), Canobbio (Ath. paranaense) – Núnez (liverpool), Suárez (nacional).

Az uruguayi válogatott Dél-Korea ellen kezdi a világbajnoki szereplést, majd Portugália ellen lép pályára a csoportrangadón, végül Ghána ellen zárja a csoportkört. Ebből a kvartettből a továbbjutás alapelvárás Suárezéknek.

FIFA-világranglista: 14.

Eddigi világbajnoki szereplések: 13

Legjobb szereplés: győztes (1930, 1950)

Dél-Korea

Az ázsiai kontinens legerősebb csapata is a H csoportba került. Dél-Korea számára nem idegen a világbajnoki szereplés, olyannyira nem, hogy sorozatban már tizedik világbajnokságára készülhet. Legnagyobb sikerük egyértelműen a 2002-es, hazai rendezésű világbajnokságon elért negyedik helyük volt.

Kiváló, topligákban játszó labdarúgókból áll a jelenlegi dél-koreai válogatott, ami minden nemzetre veszélyt jelenthet a katari világeseményen. A csapat kulcsjátékosa a Tottenham támadója, Szon Hung Min, akinek részvétele arcsérülése miatt egy ideig kérdéses volt, de végül ott lehet Katarban, és segítheti nemzetét. Rajta kívül még fontos szerepet tölt be Sallai Roland csapattársa, a Freiburgban játszó Csong Vu Jong, míg a védelembe a Napoli kezdővédője, Kim Min Dzse hozhat stabilitást.

A világranglistán 28. helyen jegyzett válogatott szövetségi kapitánya 2018 augusztusa óta az a Paolo Bento, aki korábban a portugál válogatottat is irányította hosszú évekig. Az 53 éves szakember a 4-3-3-as felállást favorizálja, ennek megfelelően így alakulhat az ázsiai csapat kezdő tizenegye a tornán:

Kim Szun Kju (al-Sabab) – Kim Moon Hvan (csonbuk Motors), Kim Min Dzse (napoli), Kim Jung Kvon (Ulszan), Joon Cson Kju (Szöül) – Hvang In Bom (olimpiakosz), Lee Dzse Szun (mainz 04), Szon Min Gju (Csonbuk motors) – Hvang I Dzso (olimpiakosz), Csong Vu Jong (Freiburg), Szon Hung Min (tottenham).

A dél-koreai csapat Uruguay ellen nyitja a tornát, majd Ghána ellen játszik, végül a portugálokkal csap össze. Egy jobb teljesítménnyel akár a továbbjutásról is álmodhatnak Szonék.

FIFA-világranglista: 28.

Eddigi világbajnoki szereplések: 10

Legjobb szereplés: negyeddöntő (2002)

Ghána

Az afrikai csapatok közül az egyik legnagyobb játékerőt képviseli Ghána, így annak ellenére, hogy papíron a leggyengébb csapat a H jelű négyesben, közel sem lehet lebecsülni Jordan Ayewékat. A ghánaiak az afrikai selejtező G csoportjának győzteseként, Nigériát búcsúztatva jutottak ki a katari világbajnokságra.

A keret nagy része szintén európai, nívós bajnokságokból érkezik, elég csak a Crystal Palace támadóját, Jordan Ayew-t említeni, vagy az Arsenal középpályását, Thomas Partey-t. Sőt, immár a ghánai válogatottban szerepelhet az az Inaki Williams, aki évek óta az Athletic Bilbao kulcsjátékosa, a villámléptű támadó komoly veszélyt jelenthet bármelyik csapat kapujára.

Ghána legemlékezetesebb vb-szereplése egyértelműen a 2010-es tornához köthető, ahol egészen a negyeddöntőig jutott, és egy örökké emlékezetes mérkőzésen esett ki Uruguay ellen. Most nem valószínű, hogy ilyen merész tervekkel vágnak neki a tornának, főleg egy ilyen erős csoportban, de Ghána abszolút az a válogatott, amely kellemetlen meglepetés lehet akármelyik csapat számára. Szövetségi kapitányuk 2022 februárja óta Otto Addo, aki legtöbbször 4-2-3-1-es formációban küldi pályára játékosait. A várható kezdőcsapat:

Wollacott (charlton) – Odoi (brugge), Amartey (leicester), salisu (southampton), Mensah (auxerre) – Baba Mohammed (mallorca), Partey (arsenal) – Ayew (crytsal palace), Kudus (Ajax), Fatawu (sporting) – Williams (bilbao).

Ghána rögtön Portugália ellen kezd a tornán, a második fordulóban Dél-Korea ellen lépnek pályára, végül Uruguay ellen meccselnek. A továbbjutás ebből a kvartettből bravúr lenne a ghánaiaknak.

FIFA-világranglista: 61.

Eddigi világbajnoki szereplések: 3

Legjobb szereplés: negyeddöntő (2010)

