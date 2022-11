A FIFA vendége lesz Orbán Viktor Katarban

Vasárnap kora este a házigazda és Ecuador összecsapásával veszi kezdetét a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság.

A 24.hu megkereste Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor részt vesz-e a nyitóceremónián, illetve hogy a torna alatt bármikor készül-e Katarba.

A lap azt a választ kapta, hogy

a miniszterelnök – amikor az ideje engedi – hivatalos vendégként, a FIFA meghívottjaként részt fog venni a vb-n.

Havasi Bertalan arra konkrétan nem tért ki, hogy a nyitómeccsen vagy esetleg más mérkőzéseken lesz majd ott a kormányfő.

A katari torna előtt több ország is fenntartásait hangoztatta. Mint azt megírtuk, a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rendező országában, Katarban a helyi törvények szerint illegális a homoszexualitás. Sőt a világbajnokság nagykövete, Hálid Szalman szerint a homoszexualitás damage in the mind, azaz agybaj.

Emiatt több válogatott is úgy indult útnak a közel-keleti országba, hogy erős üzenetet fogalmazott meg Katarnak címezve. Így tett az angol válogatott is, mivel repülőgépén feltüntette a Rain Bow, azaz a Szivárvány feliratot.