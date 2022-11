Az angol bajnokság a vb-t is dominálja, az NB I-et egy fő képviseli Katarban

Vasárnap magyar idő szerint délután 17.00 órakor kezdetét veszi a katari labdarúgó-világbajnokság, ahol 32 csapat száll harcba az aranyéremért. Összesen 831 labdarúgó utazik Katarba, és ahogy a mai futball világát, úgy természetesen a vb-t is dominálja az angol labdarúgó-bajnokság, amely a játékosok közel negyedét adja a tornára. Hoztunk néhány érdekes statisztikát a hamarosan rajtoló labdarúgó-világbajnokságról.

A csapatok 26 fős keretet regisztrálhattak, ezzel egy kivétellel minden együttes élt is. Egyedül az irániak utaznak kevesebben, a korábban a portugálokat is irányító szövetségi kapitány, Carlos Queiroz ugyanis csak 25 labdarúgót visz magával Katarba.

A 831 játékosból 134-en futballoznak a Premier League-ben, ez pedig toronymagasan a legmagasabb szám, amellyel egy bajnokság képviselteti magát. A PL-t legtöbben a Manchester Cityből képviselik, szám szerint 16-an, míg a városi rivális Unitedből 14-en, a Chelsea-ből 12-en, a Tottenhamből 11-en, a listavezető Arsenalból pedig tízen kaptak meghívót.

Második helyen a spanyol La Liga áll, amely 83 futballistát ad a vb-re, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Bundesliga fért oda 78 játékossal.

Érdekesség, hogy a Serie A összetettben annak ellenére is negyedik, hogy az Európa-bajnok Squadra Azzurra ki sem jutott a tornára, 67-en lesznek ott az olasz bajnokságból Katarban.

Az ötödik topliga, a Ligue 1 ebben a felsorolásban szintén ötödik, ám az 56 francia első osztályú játékosból csupán négyen (!) képviselik Franciaországot, a többiek zömmel valamelyik afrikai nemzetet erősítik.

Bár sokáig úgy tűnt, a magyar NB I-et hárman is reprezentálják majd a mundiálon, végül a Mmaee testvérek, Sammy és Rayen nem kerültek be a marokkói együttesbe, így a tunéziai Aissa Laidouni az egyetlen, aki az OTP Bank Ligában mutatott teljesítményével vívta ki a vb-n való részvételt. Ezzel az egy fővel azonban négy szomszédos országot is megelőzünk: a román, a szlovák, a szlovén és az ukrán élvonalból ugyanis hiába keresnénk focistát a viadalon. A szerb első osztályból viszont hárman, az osztrák Bundesligából négyen, a horvát HNL-ből pedig heten lesznek ott.

Klubszinten a Bayern München vezeti a listát, amelynek összesen 17 labdarúgóját kell nélkülöznie a világbajnokság idején – a bajor szurkolók alighanem egy emberként izgulnak Julian Nagelsmann-nal, hogy mindenki épségben térjen majd vissza az Allianz Arénába. Második helyen a korábban már említett ManCity és a Barcelona áll 16-16 fővel, a harmadik helyen viszont egy meglepetés, a katari Al-Sadd található, amelyet 15 játékos képvisel.

Annak fényében persze ez nem olyan váratlan, hogy a szaúdi válogatott mellett a katari az egyetlen, amely teljes mértékben hazája bajnokságára támaszkodik, a két együttes keretét ugyanis száz százalékban az otthon futballozók adják.

A másik véglet Szenegál: Aliou Cissé 26 fős keretét ugyanis egytől egyig légiósok alkotják. A kanadai és a walesi csapatban egyaránt szerepelnek hazai klubok által foglalkoztatott játékosok, közülük azonban egyikük sem a kanadai és a walesi első osztályban szerepel: minden kanadai az amerikai MLS-ben játszik, míg a walesiek egytől egyig valamelyik angol pontvadászatban.

Ami a csapatok átlagéletkorát illeti, a legfiatalabb kerettel Ghána megy Katarba (24), a legidősebb pedig holtversenyben az irániaké és a mexikóiaké (28). A torna legfiatalabb játékosa Youssoufa Moukoko lesz, aki éppen a nyitómeccs napján, november 20-án ünnepli majd 18. születésnapját, a legidősebb futballista pedig a mexikóiak kapusa, Alfredo Talavera lesz Katarban, aki már negyvenéves is elmúlt, 1982. szeptember 18-án született. A szövetségi kapitányoknál a hollandokat irányító, 71 esztendős Louis van Gaal a rangidős, az argentinok mestere, Lionel Scaloni pedig a legfiatalabb a maga 44 évével.

A katari labdarúgó-világbajnokság november 20-án a Katar–Ecuador-meccsel rajtol el, a finálét december 18-án, magyar idő szerint 16.00-kor rendezik majd.

