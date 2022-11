A franciáknak nem jön össze a címvédés, dél-amerikai aranyat hoz a vb!

Egy kis bevezetés, bár még matematikailag minden kimenetel szóba jöhet, az erősorrend lényege nem a lehetséges pontos végső eredménysor megállapítása, hanem az együttesek valódi erejét igyekszünk listába szedni. Hogy egyértelműsítsük, mivel azt már tudjuk, hogy a csoportelsők milyen ágra kerülnek, így könnyen elképzelhető, hogy tegyük fel a két legerősebbnek vélt csapat ugyanarra az ágra kerül, így pedig nem döntőzhetnek egymással, ennek ellenére is erősebbnek véljük mindkettőt, mint a másik lehetséges ágról bárkit.

32. Katar 29 pont

A keret összértéke: 14,9 millió euró

A rendező az első világbajnoki szereplésére készül, egyben a 2022-es torna egyetlen debütánsa lesz. Ez az egyetlen csapat, amelynek nem kellett selejtezőt játszania ahhoz, hogy kivívja helyét a legjobb 32 gárda között, de az elmúlt éveket tekintve hiba lenne legyinteni a katariakra!

A válogatott 2019-ben mind a hét meccsét (19–1-es gólkülönbséggel!) megnyerve lett Ázsia-bajnok, többek között Szaúd-Arábiát, Dél-Koreát és Japánt is elintézve, a tavalyi Arany-kupán csak a végső győztes Egyesült Államok tudta felülmúlni az elődöntőben meghívott gárdaként, az év végi Arab-kupán pedig ugyancsak a végső aranyérmes Algéria bizonyult csak jobbnak – a bronzmeccsen Egyiptomot verte meg.

Érdemes lehet figyelni a Spanyolországban is megforduló Akram Afifra, a 4 millió euróra taksált szélső már 26-szor volt eredményes a válogatottban, illetve Almoez Alira, aki 42 találatnál jár a címeres mezben.

31. Szaúd-Arábia 37 pont

A keret összértéke: 25,4 millió euró

A hatodik világbajnokságán induló együttes első nekifutásra 1994-ben Marokkót és Belgiumot is megverve jutott a nyolcaddöntőbe, ahol a későbbi bronzérmes svédek állták útjukat – azóta viszont csak egyszer, 2018-ban az utolsó előtti helyről döntő Egyiptom elleni találkozón nyertek, egy 95. perces góllal.

Most Japánt és Ausztráliát is megelőzve jutottak ki a tornára, de alighanem el tudtak volna könnyebb ellenfeleket is képzelni a sorsolás előtt (Argentína, Lengyelország, Mexikó).

30. Irán 56 pont

A keret összértéke: 59,73 millió euró

Ez az együttes is hatodszor tagja az elitnek, de eddig mind az ötször a csoportkörben vérzett el. Az 1998-as tornán az Egyesült Államok legyőzésével még életben tartották esélyüket Ali Daeiék, de a németek már túl erősnek bizonyultak, 20 évre rá pedig Marokkó 95. perces legyőzése után a portugálok ellen egy pont még összejött (93. perces mentéssel), de a továbbjutás így sem.

Ezúttal sem lesz könnyű a helyzet, hiszen három angolszász válogatott, Anglia, az Egyesült Államok és Wales került a négyesbe.

Az együttes erejét ugyanakkor jól jelzi, hogy Dél-Koreát megelőzve jutott ki első helyen a térségből Katarba, és a portói Mehdi Taremi (20 millió euró) és a leverkuseni Szardar Azmun (12 millió euró) eddig már 28 és 41 gólt hozott össze a nemzeti együttesben.

29. Tunézia 69 pont

A keret összértéke: 62,4 millió euró

És jön máris egy újabb hatodik mundialjára készülő gárda! Iránhoz hasonlóan itt is a csoportkör volt eddig a maximum, 1978-ban Mexikót megverve, az NSZK-val ikszelve zárt harmadikként a lengyelek és a nyugatnémetek mögött, és itt is hosszú nyeretlenségi széria ért véget 2018-ban, Panama két vállra fektetésével – a bronzmeccsen is összefutó belga, angol kettőssel szemben mondjuk ez is kevésnek bizonyult.

A mostani ellenfelek sem tűnnek éppen könnyűnek, hiszen itt van a címvédő Franciaország, az Eb-elődöntős Dánia, valamint Ausztrália is.

28. Costa Rica 102 pont

A keret összértéke: 18,75 millió euró

El nem fogják hinni, de a közép-amerikai ország válogatottja is hatodszor érdekelt a végső viadalon. Először 1990-ben próbálkozhatott, Skócia és Svédország legyőzése pedig rögvest nyolcaddöntőt is ért a brazilok mögött – Csehszlovákia viszont már nagy falatnak bizonyult.

A dél-koreai–japán közös rendezésű 2002-es tornán is a selecao csoportjába kerültek, ez pedig végzetesnek bizonyult, hiszen hiába verte meg mindenki Kínát, és hiába ikszeltek a törökökkel, gólkülönbségük miatt csak a harmadikak lettek a csoportban. Amelyben csak a későbbi arany- és bronzérmes volt...

A 2006-os tornán csoportutolsók lettek, 2014-ben viszont a vb egyik csodáját mutatták be azzal, hogy a három világbajnokot is tartalmazó D csoportból Uruguay, Olaszország és Anglia ELŐTT első helyen jutottak tovább! A csodás menetelés Görögország büntetőkkel történő legyőzése után a hollandok ellen ért véget – ugyancsak tizenegyespárbajban, így veretlenül zárták a viadalt!

Érdekesség, hogy a keret összértéke az egész mezőny utolsó előtti helyezettje. Ezek után aligha meglepő, hogy nem várunk tőlük csodát a spanyol és német válogatottal bíró E jelű négyesben, de hát ott van az a 2014-es emlék...

27. Ausztrália 112 pont

A keret összértéke: 38,4 millió euró

Pedig tényleg nem volt semmi ilyen rendezési elv vagy bármi, de Ausztrália is a hatodik vb-jére készülhet... Ehhez Costa Ricához hasonlóan interkontinentális pótselejtezőre volt szüksége, Ausztrália Perut verte gól nélküli játékidő után tizenegyesekkel, Costa Rica pedig Új-Zélandot múlta felül 1–0-ra.

A Socceroos eddigi legjobb szerepléséhez 2006-ig kell visszamennünk az időben, amikor Japánt megverte a csoportnyitón Tim Cahill duplájával 3–1-re (pedig a 84. percben még 0–1 volt az állás!), a záráson pedig Harry Kewell mentett pontot a horvátok ellen, így az európai együttest megelőzve lett második a címvédő Brazília mögött. A nyolcaddöntőben a végső győztes olaszok a rendes játékidő 95. percében elvégzett Francesco Totti-büntetővel ejtették ki az együttest, amely négy évre rá Szerbiát legyőzte ugyan 2–1-re, rosszabb gólkülönbséggel így is Ghána (valamint az első Németország) mögé szorult.

A mostani együttesekben viszont már nincsenek olyan klasszisok, mint Cahill, Kewell vagy akár Mark Viduka, szóval már az is bravúrnak számítana, ha a két európai riválist meg tudnák szorítani.

25. Dél-Korea 151 pont

A keret összértéke: 164,48 millió euró

Tizennégy vélemény mellett is kialakult két holtverseny (illetve egy helyen egy pont különbség, szóval voltak szoros párharcok bőven), itt a legmagasabb egyéni pontszám (vagy hasonlónál a több jó eredmény) rangsorolt. Ebben maradtak alul az ázsiaiak, mivel nekik a legjobb helyük „csak” egy 15. volt, míg afrikai riválisuknak akadt egy 13. is.

Az aligha jelent meglepetést, hogy Dél-Korea kint van a tornán, hiszen zsinórban a 10. alkalommal érte ezt el, ennél hosszabb aktív szériája pedig csak Argentínának, Brazíliának, Németországnak és Spanyolországnak van!

A legjobb szereplés a részben hazai rendezésű 2002-es viadal volt, amikor a csoportkörben Lengyelországot és Portugáliát is megverték Pak Dzsi Szungék, és mivel az Egyesült Államok pontot szerzett ellenük, így a két európai csapat lemaradt a folytatásról. Ami botrányoktól sem volt mentes, hiszen Olaszország és Spanyolország ellen igencsak vitatható játékvezető ítéletek kellettek a továbbjutáshoz, de az elődöntőbe jutást nem kell magyarázni, ahogyan a németek és törökök elleni vereség miatt sem kell szégyenkezniük.

A 2010-es tornán Argentína mögött másodikként jutottak tovább Görögország és Nigéria kárára, Uruguay viszont Luis Suárez duplájával a nyolcaddöntőben már megálljt parancsolt.

A gárda egyértelműen legnagyobb sztárja a Tottenhamet erősítő Szon Hung Min (70 millió euró), akinek sokáig kérdéses volt a részvétele is, hiszen nemrég műteni kellett az arcát csonttörés miatt.

25. Kamerun 131 pont

A keret összértéke: 155 millió euró

A Szelídíthetetlen Oroszlánok 1990-ben Argentínát, Romániát és a Szovjetuniót is megelőzve csoportelsőként mentek a 16 közé, ahol Kolumbiát hosszabbításban múlták felül, és csak a ráadásban kaptak ki az angoloktól a negyeddöntőben.

Ezt követően viszont csupán egy vb-meccset nyertek, a legutóbbi két indulásuk során 2010-ben és 2014-ben is három vereséggel, 2–5-ös és 1–9-es gólkülönbséggel zártak.

Algéria ellen drámai csatában harcolták ki a nyolcadik vb-részvételüket, a hazai meccsen 1–0-ra kikaptak, a visszavágón 1–0-ra hozták a rendes játékidőt, a 118. percben viszont egyenlített a rivális. Volt még egy csavar, a 124. percben Karl Toko Ekambi kilőtte övéit Katarba.

24. Wales 142 pont

A keret összértéke: 160,15 millió euró

Az elsőbálozó Katart leszámítva egyik résztvevő sem várt olyan régóta a világbajnoki szereplésre, mint Wales, hiszen 1958 óta reménykedtek rendre hiába a nemzet második kijutásában. Ezúttal végre megszakadt a 64 éves átok, igaz, nem egyenes ágon.

Persze azt aligha lehet felróni Gareth Bale-éknek, hogy Belgium ellen csak egy pontot szereztek – a csoportzáró döntetlenje mindenesetre éppen elég volt Csehország megelőzésére. Nem mintha valójában lett volna ennek tétje, hiszen mindkét (pontosabban a belgákkal együtt mindhárom) csapat megnyerte Nemzetek Ligája-csoportját, így mindenképpen pótselejtezős helyre futottak volna be, függetlenül a második és harmadik hely pontos kilététől. Arra viszont jó volt, hogy így kiemeltként várták a sorsolás a walesiek, és Ausztria (2–1), majd a háború miatt közel három hónappal elcsúszó Ukrajna (1–0) elleni összecsapást is a Real Madrid korábbi sztárja döntötte el kettő, illetve egy találatával.

Ami tehát Ryan Giggs vezérletével egyszer sem jött össze, immár 33 éves utódjának valószínűleg utolsó próbálkozásra igen, és reménykednek benne, hogy a most 24 esztendős Daniel James tudja folytatni a hagyományt, és újabb klasszis szélsőt adnak a walesiek a világnak.

23. Kanada 149 pont

A keret összértéke: 187,3 millió euró

A válogatott 1986 óta először, történetében másodszor jutott ki a végső tornára – méghozzá rendkívül magabiztosan. Hazai pályán Mexikót és az Egyesült Államokat is megverte (sőt, valójában az utolsóként záró Honduras elleni 1–1-et leszámítva mindenkit), vendégként pedig mindkét nagy riválissal ikszelt, így az utolsó fordulóban Panamában elszenvedett vereség ellenére első helyen kvalifikálta magát Katarba.

Az együttes legnagyobb sztárja kétségkívül a Bayern Münchennel gyakorlatilag már mindent (négy bajnoki cím, két kupa, három Szuperkupa otthon, BL, klubvilágbajnokság, európai Szuperkupa a nemzetközi porondon) megnyerő Alphonso Davies, a 70 millió euróra taksált villámgyors balhátvéd mellett viszont az ugyancsak 22 éves Jonathan Davidre (45 millió) is ügyelniük kell a riválisoknak, a támadó eddig 34 válogatott fellépésen 22 alkalommal volt eredményes, a vb-selejtezők során ötször talált be, amivel a második legjobb volt Cyle Larin (54-25) mögött.

Érdekesség, hogy a két fiatal összértéke 115 millió euróra rúg, a teljes keret rajtuk kívül pedig alig 72,3 milliót ér.

21. Ecuador 151 pont

A keret összértéke: 145,75 millió euró

Itt jön a második holtverseny. A dél-amerikai együttes 2002-ben épp egy ázsiai viadalon mutatkozhatott be, és szerzett kisebb meglepetést azzal, hogy az utolsó körben Horvátországot legyőzve az európai együttest elütötte a továbbjutás lehetőségétől – a csoportelső Mexikóval ikszelő olaszok menekültek meg így. Négy évre rá már a 16 közé kerülés is sikerült, Lengyelország és Costa Rica legyőzésével, és azt, hogy a rendező németektől vagy a nyolcaddöntőben az angoloktól kikaptak aligha kell nagyon magyarázniuk.

Történetük harmadik, és eddigi legutóbbi vb-szereplése is bőven rendben volt, Hondurast megverték, a franciákkal ikszeltek 2014-ben, más kérdés, hogy ezzel együtt is csak a harmadik helyre futottak be, mivel még a nyitó meccsen egy 93. perces góllal kikaptak Svájctól.

A gárda tehát nem sűrűn jut el a legjobbak közé, de amikor odakerül, akkor mindig van győzelme – ez pedig az annyira nem combos A csoportban akár még meglepetést is érhet...

A selejtezőben otthon a braziloktól és az argentinoktól is pontot lopó együttesben számos szép reményű, 20-24 év közötti futballista található, a legnagyobb figyelem most Moisés Caicedót övezheti, akiért a hírek szerint a Real Madrid kész lenne bankot robbantani!

21. Marokkó 151 pont

A keret összértéke: 251,1 millió euró

Na végre egy olyan gárda, amelyik a hatodik vb-jére készül – sóhajthat fel a lelkes olvasó ezen a ponton!

Itt az 1986-os szereplés jelenti a pozitív oldalt, amikor a lengyelekkel és az angolokkal is gól nélküli döntetlenre végeztek, Portugáliát pedig 3–1-re legyőzték a záráson, így elsőként végeztek a három európai gárda előtt. Nem sokon múlt az újabb 0–0-s kilencven perc, de a végső döntős NSZK elleni nyolcaddöntő 88. percében Lothar Matthäus csak megtörte a jeget.

Az afrikai selejtezőben a Kongói DK nem okozott gondot, az idegenbeli 1–1 után otthon 4–1-re győztek Asraf Hakimiék.

A PSG 65 millió euróra értékelt jobb oldali mindenese mellett olyan kiválóságok alkotják a csapatot, mint a Bayern Münchennél játszó Nusszer Mazraui (25), a Chelsea-ben futballozó Hakim Zijes (17), vagy éppen a sevillai Bono (15) és Jusszef en-Nesziri (12), szóval résen kell lenniük a riválisoknak.

20. Ghána 157 pont

A keret összértéke: 216,9 millió euró

Egészen hasonló a helyzet itt is, mint Ecuadornál, az afrikai együttes is a negyedik világbajnokságára készülhet, de így is letette már a névjegyét a világfutballban, hiszen 2006-ban csak a végső győztes olaszoktól kaptak ki a csoportkörben, a nyolcaddöntőben pedig a címvédő brazilok bizonyultak túl erősnek, négy évre rá pedig a németek mögött voltak másodikak, az Egyesült Államokat kiejtve pedig negyeddöntőig jutottak – ahol aztán Luis Suárez emlékezetes védése után Uruguay büntetőkkel jutott a négy közé.

A 2014-es viadal viszont nem sikerült fényesen, persze, alapból borzasztó nehéz dolguk volt a csoportbeosztással. Az amerikaiaktól egy 86. perces góllal kaptak ki, a portugáloktól Cristiano Ronaldo 80. percben esett találatával, a németekkel pedig ikszeltek, így a negyedik helyen zártak.

A nigériaiakat idegenben szerzett góllal búcsúztató Thomas Parteyék helyzet most sem lesz egyszerű, hiszen megint megkapták a 2014-ben hozzájuk hasonlóan elbukó Cristiano Ronaldóékat, valamint Uruguayt és Dél-Koreát.

19. Japán 175 pont

A keret összértéke: 154 millió euró

Ezen a ponton találjuk a legmagasabban rangsorolt ázsiai együttesünket. Japán először 1998-ban kvalifikálta magát az eseményre, azóta viszont mindig, ez már a hetedik tornája lesz.

Az együttes érdekes sormintát követ, hiszen 1998-ban három vereséggel az utolsó lett, majd nyolcaddöntőzött, aztán egy ponttal lett utolsó, majd megint nyolcaddöntőzött, és ismét csak egy ponttal lett utolsó, mielőtt nyolcaddöntőzött.

Nem lenne teljesen meglepő a széria folytatása, hiszen Németország és Spanyolország is jóval esélyesebb, Costa Rica pedig mutatott már be nagy bravúrokat.

18. Szenegál 227 pont

A keret összértéke: 288 millió euró

Ugrunk egy nagyobbat a pontszámokat tekintve. Az együttes csupán harmadszor vehet részt a viadalon, ám nagy hiba lenne legyinteni erejére. A 2002-ben negyeddöntő Szenegál ugyanis 2019-ben ezüst-, tavaly pedig aranyérmes lett az Afrikai Nemzetek Kupáján, ahol ugyanúgy a Mohamed Szalahhal felálló Egyiptomot verte meg büntetőpárbajban, mint a világbajnoki indulásról döntő párharcban!

Ezek után talán nem meglepő, hogy a legelőkelőbb helyet szerezte meg az afrikai együttesek közül, akadt olyan tipp, amely egészen a 12. pozícióig repítette volna!

A gárda legnagyobb sztárja egyértelműen Sadio Mané, a Liverpoollal gyakorlatilag mindent megnyerő támadó a nyáron a Bayern Münchenhez igazolt, és új együttesében is szépen termelte a gólokat, de a vb előtt megsérült...

17. Egyesült Államok 248 pont

A keret összértéke: 277,45 millió euró

Bár a jenkik 1930-ban elődöntősök voltak, azért hozzá kell tenni, hogy az első vb még igencsak csonka volt, az első igazán jelentős akadályt jelentő argentin csapat pedig 6:1-re kiütötte a négy között ellenfelét. 1950-ben a vb-k történetének talán legnagyobb meglepetését viszont aligha kell magyarázni, az angolok végre méltóztattak megjelenni a világbajnokságokon is, de addig pihentettek, míg kikaptak az amerikaiaktól. Tovább végül egyik gárda sem jutott, a spanyolok örülhettek.

A Team USA 1994-ben hazai pályán újra eljutott a nyolcaddöntőig, ezt 2010-ben és 2014-ben is meg tudta ismételni, 2018-ban viszont meglepetésre ki sem jutott Oroszországba. Most ez jobb gólkülönbségének köszönhetően azért meglett Costa Ricával szemben egyenes ágon is, Kanada és Mexikó mögött.

Számos olyan fiatal, 20–24 év közötti tehetség alkotja a keretet, akik már Európában is letették névjegyüket, mint Christian Pulisic (Chelsea, 38 millió euró), Giovanni Reyna (Dortmund, 35), Weston McKennie (Juventus, 21), Sergino Dest (Milan, 16) vagy éppen a leedsi Tyler Adams (17) és Brenden Aaronson (30).

16. Lengyelország 252 pont

A keret összértéke: 255,6 millió euró

Nagy csatában előztek a lengyelek, bár lehet, hogy ez leginkább egy futballistának köszönhető: Robert Lewandowski 34 évesen is bombaformában játszik, a Barcelonához igazolva sem lassít, 19 tétmérkőzésen 18-szor vette be az ellenfelek hálóját.

Az 1974-ben és 1982-ben is bronzérmes nemzet 1986 óta vár arra, hogy továbbjusson a csoportjából, igaz, ebben az időszakban csak háromszor jutottak ki a vb-re.

Most az angolok mögött, a mieinket is megelőzve lettek másodikak, hogy aztán a pótselejtezőn éljenek az oroszok kizárásával, majd a svédeket legyőzve kvalifikálták magukat. A magyar csapat mindenesetre négy pontot megszerzett a selejtezőben a lengyelek ellen – kár hogy Albánia ellen meg egyet sem.

15. Mexikó 276 pont

A keret összértéke: 176,1 millió euró

Idáig kúszott fel a legjobb nem európai vagy dél-amerikai együttes, következésképpen az észak- és közép-amerikai térség legerősebb csapatát tisztelhetjük az El Tri képében.

A 17. világbajnoki szereplésére készülő (ezzel az örökranglistán 4.!) együttes hihetetlennek tűnő szériát épít, az 1994-es tornával kezdődően minden mundialon bejutott a nyolcaddöntőbe, és miND a hét alkalommal ki is esett ott!

Így talán nem véletlen az sem, hogy nálunk is befért a mezőny első felébe (épp a lengyelekkel lehetnek nagy csatában az újabb nyolcaddöntőért), és azért a nápolyi Hirving Lozano, vagy az amszterdami Edson Álvarez mellett érdemes figyelni a 37 éves Ted Mosby-hasonmásverseny első helyezett Guillermo Ochoára is, a kapus ugyanis döbbenetes formában szokott védeni a világbajnokságokon, hogy aztán négy évig a kutya se halljon róla újra.

14. Szerbia 287 pont

A keret összértéke: 359,5 millió euró

Itt már nem olyan egyszerű a dolgunk, hiszen szerepeltek Jugoszláv Királyság, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Jugoszlávia, Szerbia és Montenegró, valamint Szerbia néven is, hivatalosan ez a 13. vb-részvétel lesz.

Az 1930-as és 1962-es tornákon egyaránt a legjobb négybe jutott a csapat, 1990-ben pedig negyeddöntős volt – a későbbi döntős Argentína győzte le –, de az 1998-as nyolcaddöntője óta a csoportból sem ment tovább, már amikor kijutott egyáltalán.

Most ezt megtette, méghozzá drámai módon, a portugáliai csoportzárón Alekszandar Mitrovics a 90. percben megszerezte nyolcadik találatát a selejtezősorozatban, a 2–1-es szerb siker pedig előzést jelentett.

A Fulham klasszis csatárán kívül olyan kiválóságok alkotják még a keretet, mint az Ajax remek irányítója, Dusan Tadics, a Lazio középpályát uraló Szergej Milinkovics-Szavics (60 millió euró) vagy a Juventus kiváló befejezője, Dusan Vlahovics (80 millió euró).

13. Svájc 291 pont

A keret összértéke: 281 millió euró

Ehhez képest a második helyért is óriási csatát kell vívnia Szerbiának, ugyanis Brazília mellett Svájc is a kvartett tagja!

Az együttes 2006-ban, 2014-ben és 2018-ban is bejutott a nyolcaddöntőbe, sőt az első alkalom során vereség és kapott gól nélkül esett ki a tornáról. Volt 1934-ben, 1938-ban és 1954-ben negyeddöntős szereplése is, mégis az 1950-es összesítettbeli 6. helye a legjobb eredménye.

Ha a szerbeknél drámai továbbjutást említettünk, itt sem panaszkodhatunk, hiszen az olaszok a 90. percben büntetőt végezhettek el, de Jorginho rontott (Yann Sommer mindkét meccsen kivédte a tizenegyesét!), így az Európa-bajnok lemaradt a csoportelsőségről, majd a pótselejtezőt követően a vb-ről is!

A Nemzetek Ligája-meccseket nem kezdték jól, hiszen Csehországban, Portugáliában, majd a spanyolok elleni meccsen is kikaptak, viszont parádésan zártak, hiszen a folytatásban mindhárom riválisukat legyőzték.

12. Uruguay 359 pont

A keret összértéke: 449,7 millió euró

Itt jön egy újabb nagy ugrás a rangsorunkban, már ami a pontszámokat illeti. Az első világbajnokságot megnyerő, 1950-ben Brazíliában csodát tevő együttes azóta 1954-ben, 1970-ben és 2010-ben lett a negyedik, legutóbb pedig négy győzelem után a negyeddöntőben a későbbi aranyérmes franciák parancsoltak megálljt.

A 2010-es évek sztárjai viszont már kiöregedőben, Fernando Muslera és Diego Godín már 36 éves, Luis Suárez és Edinson Cavani 35, a 2010-es vb legjobb játékosának megválasztott Diego Forlán pedig rég visszavonult.

A remek hír a szurkolóknak, hogy az új generáció sem tűnik éppen rossznak! Ott van a Real Madrid egyik legfontosabb láncszeme, a 24 éves Federico Valverde, akinek piaci értékét már 100 millió euróra teszik, aztán a Liverpoolhoz szerződő 23 éves gólvágó Darwin Núnez (70), vagy a Barcelona védelmének 23 éves pillére, Ronaldo Araújo (60) és a Tottenhamnél játszó 25 éves középpályás, Rodrigo Bentancur (40).

11. Horvátország 374 pont

A keret összértéke: 377 millió euró

A legutóbbi kiírás meglepetéscsapatát csak a franciák tudták megverni a fináléban, így az 1998-as csodabronzot még felül is tudták múlni Luka Modricék – jött is az Aranylabda a Real Madrid varázslójának 2018-ban.

Figyelmeztető jel lehet ugyanakkor számukra, hogy az első, valamint eddigi utolsó vb-jükön nyújtott remeklést leszámítva maradandót nem igen tudtak alkotni: 2002-ben, 2006-ban és 2014-ben is kiestek a csoportból, 2010-ben pedig ki sem jutottak.

Most igen, köszönhetően a csoportelsőségről döntő záró meccsen a 81. percben született orosz öngólnak, amivel egy ponttal beelőzték később a versenyből az ukrajnai háború kirobbantása miatt kizárt riválist.

A tavalyi Eb-n az angolok mögött csoportmásodikként mentek tovább, de a nyolcaddöntőben káprázatos meccsen, hosszabbítás után 5–3-ra kikaptak Spanyolországtól. A Nemzetek Ligájában viszont remekeltek a legutóbbi kiírásban, lásd a következő csapatnál.

10. Dánia 396 pont

A keret összértéke: 353 millió euró

A szerkesztőségünk egyik sötét lova, nem véletlenül került be a kilenc nagy esélyes mögé a top 10-be. Persze, ha az elmúlt évek eredményeit nézzük, akkor aligha meglepő, hogy az 1998-as negyeddöntőstől kiemelkedő teljesítményt várunk, hiszen a Nemzetek Ligájában 2020-ban az angolokat jobb egymás elleni eredménnyel megelőzve Belgium mögött a második helyen zártak, majd a 2021-es Eb-n elődöntőig jutottak (a házigazda angolok a ráadásban tudták csak felülmúlni ellenfelüket), most pedig a franciákat oda-vissza megverve jutottak 12 pontig, más kérdés, hogy ez sem eredményezte a horvátok megelőzését, így a Nemzetek Ligája négyes döntőjét.

A vb-selejtezőket lenyűgözően teljesítették, az első kilenc meccset 30–1-es gólkülönbséggel nyerték meg úgy, hogy az egyetlen gólt a kilencedik összecsapás 89. percében kapták... Az utolsó talákozón a skótok megverték őket ugyan, ennek már a világon semmi tétje nem volt.

A gárda ereje a remek csapatmunkában, nem pedig az egyénekben rejlik, bár azért nehéz nem szurkolni a tavalyi Eb-n újraélesztett, azóta viszont újra a pályán remeklő Christian Eriksennek...

9. Hollandia 509 pont

A keret összértéke: 587,25 millió euró

A kilencesből a hollandok lógnak lefelé kicsit, bár előnyük így is hatalmas a dánokkal szemben.

Nincs még egy olyan szerencsétlen gárda a világbajnokságok történetében, mint a holland, hiszen egyedülálló módon háromszor is játszhatott már finálét anélkül, hogy akár egyet is nyert volna.

Ha ehhez hozzáadjuk, hogy van már egy Nemzetek Ligája-ezüst, valamint négy elveszített Eb-elődöntő és három elbukott olimpiai elődöntő is, akkor tényleg az a meglepetés, hogy az Eb-t egyszer legalább meg tudták nyerni...

A dél-afrikai ezüstöt brazíliai bronz követte, Oroszországba viszont nem jutott ki az együttes, amely most azért a török, norvég, montenegrói, lett, gibraltári hatos behúzta, miközben a tavalyi Eb-n épp a budapesti nyolcaddöntő jelentette számára a végállomást (a csehekkel szemben).

Érdekesség, és legkevésbé sem szokványos, hogy a keret öt legértékesebb játékosából három (Matthijs de Ligt 70 millió euró, Virgil van Dijk 50, Jurrien Timber 45) egyaránt belső védő, és csak a Barca középpályása, Frenkie de Jong (50) és a PSV-vel berobbanó szélső, Cody Gakpo (45) tud holtversenyben a 2. és a 4. helyre befurakodni.

A játékra viszont nem lehet panasz, öt győzelemmel és egy döntetlennel húzták be a belga, lengyel, walesi csoportot, ami még akkor is sokkal erősebb a vb-kvartettnél, ha ezeket a meccseket azért nem mindenki vette véresen komolyan.

8. Portugália 571 pont

A keret összértéke: 937 millió euró

Óriási csata dúlt a 7. helyért, és csupán egy ponttal maradtak le a portugálok. Ez amúgy a pályán is specialitásuk mostanában...

Azt már említettük, hogy a szerbek ellen a végén egy iksz is elég lett volna az automatikus továbbjutáshoz, ami a legvégén szállt el, de a pótselejtezőn Törökország, majd az olaszokat elképesztő bravúrral búcsúztató Észak-Macedónia ellen is nyertek a portugálok.

A Nemzetek Ligájában egészen hasonló volt a helyzet, a spanyolok elleni hazai iksz újabb négyes döntőt ért volna az első kiírást megnyerő nemzetnek, ezúttal viszont a 88. percben kapott góllal maradtak alul.

Ha csak a neveket nézzük, azért találunk itt egészen szenzációs névsort olyan varázslókkal, mint Bernardo Silva és Bruno Fernandes, olyan szélsőkkel, mint Diogo Jota vagy Rafael Leao, olyan védőkkel, mint Joao Cancelo és Rúben Días és olyan támadókkal, mint Joao Félix vagy Cristiano Ronaldo. Ezek közül konkrétan bárki képes eldönteni akármilyen meccset, ha úgy alakul...

7. Belgium 572 pont

A keret összértéke: 563,2 millió euró

A belga futball újra felemelkedéséről és az „aranygenerációról” már korábban többször is írtunk, így ezt most itt nem fejtenénk ki bővebben.

Ugyanakkor ahogyan tavaly már említettük, nagyon zárulni látszik az aranykapu, és eddig nem tudta átlépni az árnyékát az együttes, a 2014-es világbajnokság 6. helye még a biztató kezdés volt, a 2018-as bronzérem pedig már azt jelezte, valóban a legjobbak között van a gárda, de az Eb-ken csak két negyeddöntő jött össze, a Nemzetek Ligájában pedig a negyedik hely a négyes döntőben.

Az együttes legnagyobb sztárjai közül Kevin De Bruyne már 31 éves, Thibaut Courtois 30, Yannick Carrasco 29, Eden Hazard-nak leáldozni látszik karrierje, ahogyan Romelu Lukakunak is, így nagyon is fenyeget az a veszély, hogy végül ez a generáció csak szép emlékeket szerez, aranyat nem.

6. Spanyolország 589 pont

A keret összértéke: 902 millió euró

Újabb hatalmas csata, ezúttal pedig a csoportelsőségért! A spanyolokon nem könnyű kiigazodni, de leírni sem írja le őket az ember azért.

Egyhuzamban már a 12. vb-jére készül az együttes, amely ebben az időszakban egyszer tudta csak átlépni a negyeddöntős ellenfelét, 2010-ben ez mondjuk végső aranyérmet is hozott 2008 és 2012 Európa-bajnokának.

Ezt viszont csúnya búcsú követte Brazíliában a csoportkörben, Oroszországban pedig bár veretlenül zárt az együttes, egészen ötlettelenül játszott a házigazda elleni nyolcaddöntőben – jött is a búcsú tizenegyesekkel.

A tavalyi Eb sem volt sokkal különb, Svédország és Lengyelország ellen csak ikszelt a csapat, Szlovákia kiütésével azért továbbjutott, hogy aztán három 120 perces meccse jöjjön egy hosszabbításos sikerrel (Horvátország), egy tizenegyesekkel megnyert párharccal (Svájc), majd egy büntetőkkel elvesztettel (Olaszország).

Az NL-ben nem megy rosszul mostanság, tavaly a fináléban kaptak ki a franciáktól, most pedig ahogy említettük fentebb, bejutottak a négyes döntőbe.

A generációváltás itt is tetten érhető, a keret két legértékesebb játékosa a két Barca-tini, a 19 éves Pedri (100) és a 18 éves Gavi (90), miközben olyan nagynevű futballisták maradtak ki, mint David de Gea vagy éppen Sergio Ramos.

5. Németország 594 pont

A keret összértéke: 885,5 millió euró

De még a csoportelsőség sem lenne meg a 6. hellyel a spanyoloknak, mivel ide sorsolták a picivel előrébb végző németeket.

A nationalelfet aligha kell bemutatni, gyerekkorunkban megtanultuk, hogy a focit 22-en játsszák, és a végén a németek nyernek, ami a magyarok és a hollandok elleni vb-döntőből kiindulva igaznak is látszott.

Ehhez csatlakozott az argentinok elleni 1990-es és 2014-es vb-döntő aranya, a három Eb-elsőség, és nem volt nehéz elfogadni, hogy hiába akad olyan időszak, hogy nincs kiemelkedő sztár, csapatként borzasztóan nehéz ellenfél a gárda.

Az, hogy a németek kijutnak a vb-re nagyjából annyira meglepő, minthogy reggel felkel a nap, sorozatban a 18., összességében a 20. alkalommal történt meg ez, 1950-ben nem engedték őket indulni, 1930-ban pedig ők nem akartak rajthoz állni, szóval nyugodtan számoljunk azzal, hogy ha vb, akkor ott lesznek.

Most az északmacedónoktól meglepetésre kikaptak otthon, de ezzel együtt is kilenc győzelemmel és egy vereséggel zártak, és Katart leszámítva elsőként kvalifikáltak a vb-re.

A Nemzetek Ligája már kevésbé volt sikeres, de most szerencséjük van, hiszen nem kell Magyarországgal találkozniuk!

4. Anglia 650 pont

A keret összértéke: 1,26 milliárd euró

Ez amúgy igaz az angolokra is, akik az olasz, magyar, német hármas mögött konkrétan kiestek az A-ligából. No, de nem véletlenül tartják ennek ellenére is az egyik esélyesnek a csapatot, hiszen az egész világ legértékesebb futballcsapata az övék.

Olyan futballisták alkotják a keretet, mint a 22 éves Phil Foden (110 millió euró), a 19 éves Jude Bellingham (100), a kapitány Harry Kane (90), a 21 éves Bukayo Saka (90), a 23 éves Declan Rice (80) és Mason Mount (75), és akkor ott van még az egyaránt 27 esztendős Raheem Sterling , Jack Grealish és a 24 éves Trent Alexander-Arnold (70-70) is.

Az utóbbi években pedig azért az eredmények is kezdenek jönni, 2018-ban a döntő kapujában hasaltak el, az Eb-n pedig csak büntetőpárbajban bukták el a finálét, miközben egy Nemzetek Ligája-bronzot is sikerült összehozni.

Az együttes a legutóbbi két évben 18 meccset nyert meg 6 döntetlen és négy vereség mellett. Ebből a négy vereségből volt kettő Magyarország ellen a Nemzetek Ligájában, egy Olaszországgal szemben a Nemzetek Ligájában, valamint az olaszok elleni vesztes büntetőpárbaj az Eb-döntőben (a hat döntetlenből egy magyar és egy olasz volt, két német, egy skót és egy lengyel mellett). Vagyis, ha úgy tetszik, az elmúlt 24 hónapban csak olyan gárda tudott Anglia ellen nyerni, amelynek piros-fehér-zöld a zászlaja.

Azt pedig ne felejtsük el, hogy mivel Magyarország és Olaszország sincs kint a vb-n, a csoportból való továbbjutás esetén már csak Mexikó állíthatná meg őket, hogy 1966 után ismét hazatérjen a futball...

3. Franciaország 708 pont

A keret összértéke: 1,03 milliárd euró

És eddig jutott a címvédő, amely legjobb európai együttesként végzett a harmadik helyen rangsorunkban. Kezdjük is innen a kérdést:

Az 1994-es világbajnokság óta mintha átok ülne a címvédőkön, csak a brazilok tudtak valamelyest dacolni ezzel, hiszen 1998-ban döntőztek, 2006-ben pedig a negyeddöntőig jutottak. A többiek? A franciák 2002-ben Dánia, Szenegál és Uruguay mögött csoportutolsók lettek, az olaszok 2010-ben Paraguay, Szlovákia és Új-Zéland mögött zártak negyedikként, a spanyolok 2014-ben Hollandia és Chile mögött, Ausztráliát megelőzve harmadikként végeztek, a németeket pedig 2018-ban Svédország, Mexikó és Dél-Korea is megelőzte!

De nem csak a babona rettentheti el a franciák sikerét várókat. Ott van a tavalyi Eb, amelyen favoritként a németeket még megverték Münchenben, viszont Budapesten a magyar és a portugál válogatottal is csak ikszelt. A csoportelsőség így is meglett, nem is erőltették túl magukat a záráson, rendben. Svájc ellen viszont az utolsó tíz percben kétgólos előnyt herdáltak el Karim Benzemáék, és végül tizenegyesekkel kikaptak.

Ott van aztán a mostani NL, amiben a dánok oda-vissza legyőzték Didier Deschamps együttesét, a horvátok négy pontot szereztek, és még az osztrákok is jók voltak egy ikszre.

Túl azon, hogy valahogy nem látni, hogy sikerre éhes lenne az együttes, ott van még az is, hogy a középpályáról kidőlt N'Golo Kanté és Paul Pogba is, a védelemben kérdéses Raphaël Varane játéka, az aranylabdás Karim Benzema pedig ugyancsak sérüléssel bajlódik.

Persze még akkor is maradna bőven klasszis a keretben, és ha Kylian Mbappé egyszer megindul, akkor jó eséllyel senki sem éri utol (ahogyan az idényben lejátszott 20 meccsén felmutatott 19 gól és 5 gólpassz is jól jelzi).

2. Argentína 714 pont

A keret összértéke: 633,2 millió euró

Nagyon nagy csatában jöttek fel második helyre a dél-amerikaiak, konkrétan csak a súlyozás miatt tudták végül megelőzni az utolsó tippig jobban álló franciákat.

Lássuk, miért nyerheti meg a vb-t Argentína! Az 1978-ban és 1986-ban is aranyérmes gárda azóta hiába vár az újabb sikerre, pedig azért voltak kiváló csapataik, illetve két döntős szereplésük.

Van egy Lionel Messi nevű srác a csapatban, akit nagyon úgy fest, hogy felesleges volt leírni az első párizsi idényét követően, a mostaniban ugyanis 19 találkozón 12 gól és 14 gólpassz a mutatója.

Ami talán még fontosabb, az a lelki tényező: hiába a rengeteg korosztályos siker (ide értve a 2004-es és 2008-as olimpiát is), Messi mintha el lett volna átkozva felnőtt szinten, a nemzeti együttes 1993 óta várt már legalább egy Copa América-sikerre, pedig azt annyiszor rendezték meg azóta, hogy még...

Mégis, az 1995-ös, 1997-es és 1999-es torna negyeddöntője után 2001-ben a fenyegetések miatt visszaléptek, 2004-ben, 2007-ben, 2015-ben és 2016-ban a döntőben maradtak alul, 2011-ben negyeddöntőztek, 2019-ben pedig harmadikak lettek.

Tavaly viszont épp Brazíliában szakadt meg a hosszú negatív széria, Messi volt a torna sztárja, majd az Európa-bajnok olaszokat bántóan simán elverték Londonban.

A fő kérdés, fel tud-e nőni mellé valaki a 35 éves sztár utolsó világbajnoki esélyén.

1. Brazília 801 pont

A keret összértéke: 1,14 milliárd euró

Ha csak az eredményeket nézzük, nincs sikeresebb válogatott. Egyedüliként a brazilok kvalifikálták magukat mind a 22 világbajnokságra, és természetesen az egymás után lejátszott 22 vb is rekordnak számít.

Ennél egy picit fontosabb, hogy az öt aranyérem is a legkiemelkedőbb termése a futball világában.

Hogy teljes legyen a PSG dobogója, a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi mellett a braziloknál Neymar az első számú sztár, neki a klubidényben 20 tétmeccsen 15 gól és 12 gólpassz a mérlege.

Itt viszont nemhogy az utódlás jónak látszik (már amennyiben egy 30 éves játékosnál erről kell beszélni), de a Real Madrid fiataljai lassan be is előzhetik őt, Vinícius Júnior (120 millió euró) sebessége minden védőnek utolérhetetlen kategória, Rodrygo (80) is egyre jobb, és akkor a Manchester Unitedhez igazoló Antonyról (75), valamint az Arsenalnál játszó Gabriel Jesusról (75) és Gabriel Martinelliről (60) még nem is szóltunk.

Ha ez nem lenne elég, a világ legjobb kapusai közül kettő, Alisson (Liverpool) és Ederson (Manchester City) ugyancsak itt játszik, meg úgy egyáltalán ránézni is félelmetes a keretre.

A csoportok beosztása (zárójelben az erősorrendünkben elfoglalt helyezésekkel, a csoportoknál az összesítés szerint rangsoroltunk)

G csoport (53): Brazília (1.), Svájc (13.), Szerbia (14.), Kamerun (h-25.) E csoport (58): Németország (5.), Spanyolország (6.), Japán (19.), Costa Rica (28.) F csoport (62): Belgium (7.), Horvátország (11.), Marokkó (h-21.), Kanada (23.) C csoport (64): Argentína (2.), Mexikó (15.), Lengyelország (16.), Szaúd-Arábia (31.) H csoport (65): Portugália (8.), Uruguay (12.), Ghána (20.), Dél-Korea (h-25.) D csoport (69): Franciaország (3.), Dánia (10.), Ausztrália (27.), Tunézia (29.) B csoport (75): Anglia (4.), Egyesült Államok (17.), Wales (24.), Irán (30.) A csoport (80): Hollandia (9.), Szenegál (18.), Ecuador (h-21.), Katar (32.)

(Borítókép: Lionel Messiék tavaly Brazíliában nyertek Copa Américát – Wagner Meier/Getty Images)