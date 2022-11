Orbán Viktor szerint Magyarország szomszédja nyeri a világbajnokságot

Szombat délután, egy nappal a katari világbajnokság kezdete előtt Orbán Viktor is közölte, hogy szerinte ki nyeri a focivébét. A miniszterelnök meglepő országot nevezett meg lehetséges befutóként.

„Holnap indul a világbajnokság. Ki lesz a győztes? Várom a tippeket. Az enyém kommentben” – írta a posztban Orbán Viktor. Az igazán nagy meglepetés csak akkor jön, amikor az ember megnyitja a hozzászólásokat, hogy megnézze, mit tippelt a miniszterelnök: Orbán Viktor ugyanis arra számít, hogy Szerbia fogja megnyerni a 2022-es világbajnokságot.

Mint megírtuk, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) vendégeként vesz majd részt Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnap kezdődő katari világbajnokságon. Az ugyanakkor még nem ismert, hogy a kormányfő jelen lesz-e a magyar idő szerint vasárnap 5 órakor kezdődő nyitómérkőzésen.

Nem lesz könnyű dolga Szerbiának

A kommentelők reakciójából is látszik, hogy sokukat meglepte a tipp, és ez nem véletlen, hiszen Szerbia valóban nem mondható a torna favoritjának. Az is lehet, hogy vágyvezérelt tippről van szó, ugyanis Orbán Viktornak jó viszonya van a szerbekkel. A szerb válogatott egyébként valóban nem egy gyenge csapat, a Nemzetek Ligájában például 13 ponttal megnyerték a saját csoportjukat. Most azonban a világbajnokságon nem lesz könnyű dolguk,

ugyanis rögtön az első meccsükön a Vb favoritja, Brazília ellen lépnek pályára.

A bukmékerek egyébként elég nagy pénzt fizetnek azoknak, akik Szerbia sikerére mernek fogadni a vlágbajnokságon: cikkünk írásakor a bet365-ön 81-szeres szorzó van a szerbek sikerére. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 1 százalék esélyt adnak a szerb győzelemre.

A világbajnokság fejleményeit az Indexen is közvetítjük, az erről szóló híreinket itt tudja követni.