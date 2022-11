Kezdődik a labdarúgó-világbajnokság: Katar–Ecuador

A dél-amerikai együttes 2002-ben épp egy ázsiai viadalon mutatkozhatott be, és szerzett kisebb meglepetést azzal, hogy az utolsó körben Horvátországot legyőzve az európai együttest elütötte a továbbjutás lehetőségétől – a csoportelső Mexikóval ikszelő olaszok menekültek meg így. Négy évre rá már a 16 közé kerülés is sikerült Lengyelország és Costa Rica legyőzésével, és azt, hogy a rendező németektől vagy a nyolcaddöntőben az angoloktól kikaptak, aligha kell nagyon magyarázniuk. Történetük harmadik és eddigi legutóbbi vb-szereplése is bőven rendben volt, Hondurast megverték, a franciákkal ikszeltek 2014-ben, más kérdés, hogy ezzel együtt is csak a harmadik helyre futottak be, mivel még a nyitó meccsen egy 93. perces góllal kikaptak Svájctól.