Hollandia szenvedett, mégis magabiztosan verte Szenegált

A katari futball-vb második napján bemutatkozott az egyik nagy esélyes, Hollandia nemzeti együttese is, amely Szenegállal csapott össze az A csoportban. Bár a mérkőzésen egyenrangú ellenfelei voltak az afrikaiak az Oranjének, a hajrában két gólt szerzett és eldöntötte a meccset az Oranje.

A torna előtt a szakma és a szurkolók is sokat vártak Aliou Cissé alakulatától , akár azt is, hogy történelmi tettet végrehajtva első afrikai országként elődöntőbe jusson Katarban. Ennek az esélye a csapat legnagyobb sztárjának, Sadio Manénak a sérülése és kiválása miatt jócskán lecsökkent, ennek ellenére nélküle is nagyszerűen kezdtek az oroszlánok, magas letámadásukkal és kombinatív játékukkal alaposan meglepték a hollandokat, akik az alábbi összeállításban kezdték a találkozót:

Noppert – Blind, Aké, Van Dijk, De Ligt, Dumfries – De Jong, Berghuis, Gakpo – Bergwijn, Janssen.

Nagyjából negyedórára volt szüksége Louis van Gaal együttesének, hogy felvegye a meccs ritmusát, ezt követően át is vette a meccs irányítását, és a 19. percben a meccs első ziccerét is kialakította: egy remek akció végén Steven Berghuis passzolt jobbról érkező társához, a Barca középpályása azonban lövés helyett elcselezte magát az ötös közelében, így Cheikhou Kouyaté tisztázott.

Nem sokkal később Virgil van Dijk fejelt kevéssel mellé egy szögletet, Szenegál pedig távoli lövésekkel próbálkozott – sikertelenül. A félidő hajrájára kiegyenlítődött a játék, leginkább a küzdelem dominált, így gól nélküli állásnál mehettek pihenőre a csapatok. Fordulást követően megint Van Dijk nevéhez fűződött az első lehetőség, a Liverpool védője ezúttal is Cody Gakpo sarokrúgását követően fejelt, nagyjából fél méterrel fölé.

Egy óra elteltével sem volt azonban kaput eltaláló lövése az Oranjének, így Van Gaal cserére szánta el magát, Vincent Janssen helyére Memphis Depay érkezett. A 65. percben azonban nem ő, hanem Boulaye Dia veszélyeztetett, ám kiszorított helyzetből leadott 11 méteres lövését Andries Noppert bravúrral tolta ki a jobb alsó sarokból. Érezték a szenegáliak is, hogy ezen az estén van keresnivalójuk, semmit nem mutattak a hollandok abból a lehengerlő játékukból, ami miatt sokan akár a végső győzelemre is esélyesnek tartják őket.

A hajrában viszont gyakorlatilag a semmiből csak megvillantak:

De Jong varázsolta oda a labdát balról a jó ütemben beinduló Gakpo fejére, aki a pocsékul kimozduló Édouard Mendyt megelőzve a hálóba csúsztatott (0–1)!

Pape Gueye szinte azonnal válaszolhatott volna, a válogatottban most debütáló Noppert azonban sokadik nagy bravúrját bemutatva szögletre mentett. A nyolcperces (!) hosszabbításban mindent egy lapra feltéve mentek előre a szenegáliak, a nagy akarásnak azonban nyögés lett a vége: egy kontra végén Depay lövését még védte a Chelsea kapusa, a kipattanóra azonban a támadást kísérő Davy Klaassen érkezett, és közelről az üres kapuba passzolt, kialakítva ezzel a végeredményt (0–2).

Louis van Gaal 38. győzelmét aratta a nemzeti együttes kispadján, ezzel pedig az ország legsikeresebb szövetségi kapitányává lépett elő.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

A CSOPORT, 1. FORDULÓ

Szenegál–Hollandia 0–2 (Gakpo 84., 98.)

(Borítókép: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Hungary)