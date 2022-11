Kitört a vb-totó-láz, olimpiai bajnok is a megrögzött szerencsejátékosok között

Tombol a katari totóláz a szombathelyi DOBÓ SE háza táján. A vb-bronzérmes kalapácsvető Halász Bence most nem a dobókörben, hanem a tippelésben szeretne jeleskedni. A futballpályán az olimpiai bajnok Pars Krisztián viszi el a pálmát.

Huszonnyolc éves hagyományra tekint vissza az a szűk körű, vagy inkább házinak nevezhető tippverseny, amelyben nem csak a szombathelyi DOBÓ SE neves atlétái, az edzőik és a baráti körük tagjai vesznek részt, hanem a klub szurkolói, valamint a magyar dobóközösség focikedvelő tagjai is. A totózás rendre akkor kezdődik el, amikor már csak napok választanak el a közelgő labdarúgó-világ- vagy Európa-bajnoki torna rajtjától. A tét rendre oly mértékben csekély, hogy még a nyertest illető jutalmat is csak szerény zsebpénzhez lehet hasonlítani. Ebből az is kiderül, hogy távolról sem a pénz a fontos, hanem az, hogy az eredményhirdetésnél lehessen ünnepelni a győztes ügyességét vagy szerencséjét, a veszteseket pedig megmosolyogni és vigaszdíjjal honorálni.

48 meccsre tippelnek!

„Vasárnap délben, öt órával a Katar–Ecuador-nyitómérkőzés kezdete előtt zárult a tippelés határideje, úgy látom, hogy a résztvevők száma idén csúcsot döntött. A világbajnoki bronzérmes, a müncheni Európa-bajnokságon pedig második hellyel bizonyító Halász Bence is benevezett a játékos versengésbe, amelynek résztvevői igen nehéz feladatra vállalkoztak. Nem azt kell ugyanis eltalálni, hogy december 18-án melyik nemzeti válogatott nyeri a döntőt, hanem a lehető legjobb megérzéssel azt, hogy a csoportmérkőzések milyen eredménnyel zárulnak. Mivel közel félszáz, egészen pontosan negyvennyolc összecsapás kimeneteléről van szó, a mi kis versengésünkben szinte semmi esélye sincs egy telitalálatnak – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Németh Zsolt, a DOBÓ SE vezetőedzője, aki testvérbátyjával, Lászlóval együtt irányítja az egyre több dobót foglalkoztató szombathelyi atlétikai műhelyben készülő versenyzők munkáját.

Pars, a labdazsonglőr

Aligha mellékes, hogy a „dobósok” nem csak tippelgetve kötődnek a labdarúgáshoz, közülük ugyanis többen minden alkalmat megragadnak, hogy kikapcsolódásképpen vagy az erőnléti munkájuk kiegészítéseképpen maguk is egy jót focizzanak, barátságos mérkőzések résztvevői legyenek. Hol maguk között, hol pedig vérre menő örökrangadókat vívva a veszprémi dobó-, illetve edzőtársaikkal. Az a hír járja, hogy a már a 40. életévét is betöltött, de még mindig elképesztően gyors és robbanékony Pars Krisztián egyike azoknak, akik a legjobban bánnak a labdával. A változó összetételű csapatok versengéséből viszont rendre az kerül ki győztesen, amelyiknek tagja Németh Zsolt és Igaz Bálint, a dobóműhely mindenese, legfőképpen a fáradt vagy rakoncátlankodó izmok gondozója.

Felpörögnek a budapesti vb hallatán

A totójáték hangulatos eredményhirdetésére december 2-án késő este, nem sokkal a katari vb csoportmérkőzéseinek zárófordulója után kerülhet sor, amikor a DOBÓ SE sportoló tagjai, a kalapácsvető Gyurátz Réka, Halász Bence és Varga Donát, valamennyien a MASZ Kiemelt Atlétikai Programjának részesei, valamint a diszkoszvető Kerekes Dóra már Cipruson töltik a napjaikat, ahol Németh Zsolt irányítja majd az edzéseiket.

„Szeretünk visszatérni Ciprusra, mert ott minden együtt van – még a szó szoros értelmében is – ahhoz, hogy eredményes munkát végezhessünk – folytatta Németh Zsolt, aki 23 esztendővel ezelőtt kalapácsvetőként világbajnoki ezüstérmes lett Sevillában. – Két és fél, kőkemény munkás hét vár a versenyzőinkre, akik idehaza nem sokkal könnyebb gyakorlatozással készítették fel az izmaikat az év legnagyobb terhelésű időszakára. Mindenkinek jó a hozzáállása, elég az edzés elején azt mondani, hogy rajtatok, ha nem is az egész világ, de egy emberként a magyar atlétika minden tagjának a szeme a budapesti világbajnokság éve előtt, és ennél több biztatásra már nincs is szükség ahhoz, hogy felpörögjenek a belső motorok” – mondta befejezésül a szombathelyi mesteredző.

(Borítókép: Pars Krisztián kalapácsvető a Gyulai István Memorial nemzetközi atlétikai versenyen, Székesfehérváron 2017. július 4-én. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)