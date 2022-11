Megijedtek az argentinok: furcsa dolog történt Lionel Messi lábával

A hétszeres aranylabdás természetesen reméli, hogy most sikerül megnyernie a világbajnokságot (ehhez 2014-ben egyszer már közel járt, de akkor az argentinok kikaptak a németektől a fináléban). Nemrég elővigyázatosságból egyedül edzett, miután egy kellemetlen bokaproblémával szembesült.

Lionel Messi insists he 'feels very good' and only trained on his own as a precaution ahead of Argentina's World Cup opener https://t.co/nqnsIZmMv0