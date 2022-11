Gareth Bale fontos vb-pontot érő büntetővel lett walesi rekorder

A fiatal tehetségekre építő amerikaiak nyolc, a walesiek 64 év után tértek vissza a világbajnokság mezőnyébe, fokozott volt tehát a várakozás a papírforma szerint a csoport másik továbbjutójáról határozó összecsapást megelőzően.

A találkozó előtti hangpárbajt egyértelműen az európai csapat nyerte, konkrétan libabőrös volt a walesi himnusz ilyen elképesztő decibel mellett, de azért amikor felharsant egy kósza három betű az éterben, akkor az egész stadion elkezdte zengeni: USA, USA!

A meccs hasonló mederben indult, a walesiek nagyon lelkesen, de inkább az ellenfél játékát akadályozva, semmint a sajátjukat építve próbálkoztak, miközben az amerikaiak néhányszor úgy megnyomták, hogy az ellenfélnek meglepődni sem volt ideje.

Ez mondjuk segített a 10. percben Wayne Hennessey-nek, amikor Joe Rodon a tetszetős tengerentúli támadást követően kis híján öngólt fejelt, szerencséjére pont ott őt találta el a védője, majd pillanatokkal később Joshua Sargent bólintása kerülte el a walesi kaput. Érett a vezetés.

Ez persze annyiban nem volt meglepő, hogy erősorrendünkben az Egyesült Államok csapata épp nem fért be a mezőny első felébe, Walesé viszont csak nyolc együttest előzött meg.

Az első negyedóra végén kissé paprikássá vált a hangulat, két amerikai is besárgult, és a walesiek is adtak életjelet végre a túloldalon is, Ethan Ampadu lövése azért veszélyt nem jelentett.

A játékrész derekán Antonee Robinson parádés csele után a beadása elakadt ugyan, de ez is elég volt a közönségnek, hogy újra lelkes legyen, erre pedig szükség is volt, mert a meccs kezdett laposodni.

Volt itt az izlandiaktól megcsodált tapsolós koreográfia U-S-A-re komponálva (persze ezzel a három betűvel elég sok szurkolói rigmust meg lehet oldani), illetve felcsendült többször is az egyetemi meccseken gyakran előkerülő „I believe that we will win!”, és látszott a csapaton is, elhiszi, hogy ezt a találkozót meg tudja nyerni.

Fél óra játékhoz érve Sergino Destet ösztönözte ez távoli, jócskán fölé szálló lövésre, majd a 36. percben megtört a jég, Christian Pulisic remek indításával Timothy Weah lépett ki, és gurított higgadtan a kapuba (1–0).

A padon kezdő Chris Gunter válogatottbeli rekordját beállító Gareth Bale az első félidőben egy sárgával hívta fel magára a figyelmet, Abdulrahman al-Dzsasszim katari játékvezető pedig picit túlságosan is sokat próbált szerepelni, ami azért nem emelte a játék fényét.

A szünetben Kieffer Moore érkezett Daniel James helyére, a walesi helyére pedig egy teljesen új szellemiségű: sokkal bátrabban, támadóbban játszottak, és bár ez sokáig helyzetekben nem nyilvánult meg, a 64. percben Matt Turnernek kellett szenzációs védést bemutatnia Ben Davies fejesénél, majd örülhettek a körülettem lévő amerikaiak, hogy a szöglet utáni Moore-fejes nem talált kaput – az esetben ugyanis biztosan összejött volna az egyenlítés.

Ez azért már ébresztőleg hatott az ellenfélre is, néhány szép megiramodással jelentkezett is, de a legnagyobb lehetőség egy hiába reklamált büntető volt.

Volt viszont jogosan reklamált a túloldalon, bár erre szükség sem volt, jött egyből a sípszó: tizenegyes! A labda mögé Gareth Bale állt, és magabiztosan értékesítette a büntetőt (1–1).

Az amerikai bajnok walesi szélsőnek a 109. fellépésén ez volt a 41. gólja a válogatottban, ebben a kategóriában egyedüli csúcstartó.

Az utolsó percek így ki-ki meccset hoztak, Brennan Johnson révén az európaiak veszélyeztettek először, de újabb gól a kilencperces ráadásban sem esett, így hiába hitte el mindkét együttes, hogy ezt a meccset megnyerheti, végül igazságos döntetlennel zárult az összecsapás.

A csoportban pénteken az amerikaiak az Iránt kiütő Angliával találkoznak este, a walesiek pedig az ázsiai gárda ellen próbálják meg megszerezni első győzelmüket.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

B CSOPORT, 1. FORDULÓ

Egyesült Államok–Wales 1–1 (T. Weah 36., ill. Bale 82. – 11-esből)



A csoport másik meccsén

Anglia–Irán 6–2 (Bellingham 35., Saka 43., 62., Sterling 45+1., Rashford 71., Grealish 90., ill. Taremi 65., 103. – a másodikat 11-esből)

