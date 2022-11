A győztes mindent visz, Katarban ez még a sörre is igaz

A sör és a foci általában elválaszthatatlanok, de a 2022-es tornán ez az íratlan szabály megszűnt, miután a házigazda ország két nappal a vb kezdete előtt gyakorlatilag betiltotta az alkoholfogyasztást a stadionokban és az utcákon.

A világ második legkelendőbb sörmárkája 2021-ben 75 millió eurós szerződést kötött Katarral, de végül a gyártó nem tudja értékesíteni a termékét a legtöbb szurkoló legnagyobb bánatára. Az alkoholfogyasztás csak a szurkolói zónákon belül, korlátozott területeken megengedett. Minden szurkoló maximum négy korsó sört vásárolhat, darabját körülbelül 15 euróért – emlékeztet a lap.

A Budweiser nyakán tehát rengeteg sör maradt, amit jelen állás szerint a győztes válogatott tagjai között osztanak szét. „Új nap. Új bejegyzés. A győztes ország kapja a megmaradt sört. Ki lesz a szerencsés?” – tette fel a kérdést a Budweiser.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1