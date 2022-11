Hivatalos, Cristiano Ronaldo már nem a Manchester United játékosa

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United hivatalos honlapján jelentette be, hogy az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo távozik az együttestől. Hivatalosan közös megegyezéssel bontották fel a csatár szerződését, aki egy héttel ezelőtt, a világbajnokság előtti utolsó Premier League-fordulóban nem lépett pályára, helyette nagy botrányt okozó tévéinterjút adott egy brit újságírónak – mint kiderült, a klub engedélye nélkül, ezzel súlyosan megsértve a szerződését.

Amint arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo egy szűk másfél héttel ezelőtt megjelent exkluzív interjúban fakadt ki a Manchester Unitednél az elmúlt hónapokban megéltek miatt. Az ötszörös aranylabdás veterán többek között úgy fogalmazott, „elárulták” a klubnál, a menedzser Erik ten Hagot pedig nem tiszteli, „mert ő sem tisztel engem”.

Ten Hag elődjéről, a német labdarúgás egyik legnagyobb gondolkodójaként – igaz, elsősorban elméleti munkássága, valamint klubvezetőként az RB Leipzignél elért sikerei miatt – jegyzett Ralf Rangnickról pedig egyszerűen csak annyit mondott: nem érti, „hogy lesz valakiből a Manchester United főnöke, ha nem is irányított előtte futballcsapatot”. (A tények kedvéért: csak a német élvonalban 294 bajnokin irányított vezetőedzőként, a Stuttgart, a Hannover, a Hoffenheim, a Schalke és a Leipzig kispadján ülve – a szerk.)

Hétfő reggel a Sky Sport riportere arról írt: az interjú ténye sokkolta a csapattársakat, az öltözőnek ugyanis semmi információja nem volt arról, mire készül Ronaldo. Kaveh Solhekol megjegyezte: CR a saját kérésére maradt ki a Fulham elleni hétvégi meccskeretből, miután csütörtökön közölték vele, számítanának rá a világbajnoki szünetet megelőző utolsó meccsen.

A United vezetősége először arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy nem akarnak elhamarkodott döntést hozni Ronaldo ügyében, előbb megismernék a játékos által adott interjú minden részletét, és csak ezt követően hoznak döntést a futballista sorsáról. Aztán múlt héten újabb közlemény jelent meg az MU oldalán, amelyben ugyan nem sok részletet közöltek az ügy állásáról, de sok jóval nem kecsegtetett.

A Sky Sports és a BBC sportrovata egyöntetűen állította, hogy Ronaldo többé nem léphet pályára a United mezében (igaz, az interjú alapján már nem is nagyon akart volna), miután Erik ten Hag menedzser határozott álláspontot képviselt arról, hogy fel kell bontani a csatár szerződését.

Ez kedden meg is történt: a hússzoros angol bajnok klub hivatalos honlapján jelentette be: Cristiano Ronaldo távozik az Old Traffordról, közös megegyezéssel ugyanis felbontották a szerződését.

A portugál labdarúgó 2021 nyarán, augusztus legvégén tért vissza a manchesteriekhez, a csapat mintegy 17 millió fontot fizetett ki a rutinos labdarúgó játékjogáért a Juventusnak, aki sajtóhírek szerint mintegy 350-400 ezer fontos heti fizetésért írt alá korábbi klubjához.

CR az első manchesteri időszakában háromszoros angol bajnok és egyszeres Bajnokok Ligája-győztes lett, továbbá pályafutása első Aranylabdáját is a United játékosaként érdemelte ki. A második etap már közel sem volt ilyen sikeres, nem elég, hogy az MU csak a hatodik lett a 2021–2022-es idény végén az angol bajnokságban, de Ronaldo sem termelte olyan mennyiségben a gólokat, őszre pedig csaknem teljesen kiszorult a csapatból. Arról, hogy Ten Hag milyen taktikai okokból mellőzhette őt a bajnokik nagy részén, itt írtunk korábban.

Cristiano Ronaldo összesen 346 tétmeccsen szerepelt az angol rekordbajnoknál, ezeken 145 gólig és 64 gólpasszig jutott.

Ronaldo a vb-n nyugalomra intette az újságírókat

Portugália csütörtök délután kezdi meg világbajnoki szereplését Ghána ellen. A csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo első alkalommal szólalt meg botrányos, Piers Morgan által készített interjúja után, ahol többek között élesen kritizálta a Manchester United vezetőségét.

A válogatott nyitómeccse előtti sajtótájékoztatón erről is kérdezték az ötszörös aranylabdást, aki elmondta: megkéri a sajtó képviselőit, ne kérdezzék csapattársait róla. Leszögezte, minden társával kiváló a kapcsolata, és kizárólag arra koncentrálnak, hogy megnyerjék a labdarúgó-világbajnokságot.

Mostantól nincs is klubcsapata, amely elterelje a figyelmét.

Aztán hogy a világbajnokság után mi lesz vele, más kérdés. Állítólag a Chelsea-nél és nevelőegyesületénél, a Sporting Lisszabonnál is szívesen látnák. Főleg így, hogy átigazolási díjat nem kell majd fizetni érte.

Menet közben Ronaldo a búcsú kedvéért megszegte némasági fogadalmát, és hivatalos közleményt adott ki a szerződése felbontásáról.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo 2021. szeptember 11-én. Fotó: Clive Brunskill / Getty Images)