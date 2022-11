Pályán a címvédő: Franciaország–Ausztrália

Ahogy a legutóbbi vébén, úgy Katarban is a stabilitás és a keret mélysége a legnagyobb erőssége a francia válogatottnak, amely ezúttal is a favoritok egyikeként érkezett. Ám a matek nincs velük, 2002-ben címvédőként Dánia, Szenegál és Uruguay mögött csoportutolsó lett a francia válogatott. Aztán Olaszország 2010-ben szintén világbajnokként lett csoportutolsó, és ugyanezt a sémát követték a spanyolok 2014-ben, akik harmadikok lettek Hollandia és Chile mögött a csoportjukban. 2018-ban sem változott a helyzet, Németország szintén a csoport végén fejezte be a mundiált.

De nem csak a babona rettentheti el a franciák sikerét várókat. Ott van a tavalyi Eb, amelyen favoritként a németeket még megverték Münchenben, viszont Budapesten a magyar és a portugál válogatottal is csak ikszelt. A csoportelsőség így is meglett, nem is erőltették túl magukat a záráson, rendben. Svájc ellen viszont az utolsó tíz percben kétgólos előnyt herdáltak el Karim Benzemáék, és végül tizenegyesekkel kikaptak.

Ott van aztán a mostani NL, amelyben a dánok oda-vissza legyőzték Didier Deschamps együttesét, a horvátok négy pontot szereztek, és még az osztrákok is jók voltak egy ikszre.