Euforikus hangulatban borul a spanyol média Luis Enrique lába elé

Spanyolország történelmi bemutatója – ezzel a címmel vezeti be tudósítását az első számú spanyol sportlap, a Marca a diadal után. Az újság kiemeli, hogy 17 spanyol lövés ment Keylor Navas kapujára, ebből 10 eltalálta a kaput, és a tízből hét gól lett – döbbenetes hatékonyság, miközben Costa Rica egyetlen lövést sem irányított Unai Simón kapujára. 1043 passzt kíséreltek meg a spanyolok a mérkőzésen, és ebből 976 sikeres volt. 81,8 százalékban birtokolták a spanyolok a labdát, az ellenfélnek 18,2 százalék maradt.

A Spanyol Királyi Labdarúgó Szövetség tényszerű közleményt jelentetett meg:

Juan Ignacio García-Ochoa, a Marca szakírója sokkoló megállapítást tesz:

Mindez Luis Enrique, a válogatott szövetségi kapitánya, aki már egy hete mondogatja, hogy a srácok úgy hasítottak az edzőtáborban, mint egy repülőgép, és megjósolta, hogy úgy fognak játszani, mint még sohasem. Továbbá a haditerv úgy fog működni, mint az óramű. És a csapat tiszta pirosban fog játszani, ahogy 2010-ben is, amikor világbajnok lett.

Luis Enrique ezekkel a szavakkal fordult a spanyol újságírókhoz a mérkőzés után:

Nem megmondtam? Az elmúlt tíz napban végig arról beszéltem, hogy kirobbanó formában van a csapat, és ez most be is bizonyosodott. Ha így sikerülnek a dolgok, mint ma este, akkor a futball gyönyörű játék. Az ellenfelünk megpróbált gondot okozni nekünk, de ez nem sikerült neki, mert rendkívül jól játszottunk. Bebizonyítottuk, hogy a meccs addig tart, amíg le nem fújja a bíró.