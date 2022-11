A német lapok szerint csak a politikai gesztusokban volt erős válogatottjuk

Nem kímélik a német lapok a Japántól 2–1-es vereséget szenvedő nemzeti csapatukat, amelyet a végső győzelemre is esélyesnek tartottak a torna kezdete előtt. A Bild kudarcról ír, a Spiegel legalább a meccs előtti gesztusokban látott némi „tündöklést”.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, hatalmas meglepetésre Németország 2–1-s vereséget szenvedett Japántól a katari világbajnokság szerdai játéknapján. Az argentinok vereségét követően, az E csoport első találkozóját megvívó felek összecsapása után is lapszemlébe kezdtünk, hogy megnézzük, a legnagyobb német lapok hogyan cikkeznek a Nationalelf számára meglehetősen kínos vereségről.

Ahogyan arra számítani lehetett, meglehetősen kritikusan fogadták odahaza a csapat vereségét az újságírók és lapszerkesztők is, egyaránt kínos, gyászos vereségről cikkeznek.

A Bild címlapján kudarcos vb-kezdésről írnak, a cikkben pedig a szerző egészen pesszimistán ítéli meg a továbbjutási esélyeit a csapatnak a vereséget követően:

A kudarc a 2018-as, oroszországi vb-re emlékezetet, amikor is az első meccsen 1–0-s vereséget szenvedett a csapat Mexikótól, majd utolsó helyezettként ki is esett a csoportból.

Az újságíró hozzáteszi, a temérdek helyzet ki nem használása mellett a védelem is aggasztó produkciót nyújtott a német nyitányon, amelyet a spanyolok elleni találkozóig rendbe kell tenni, vagy tényleg kiesik a csapat.

A Bildhez hasonlóan a Frankfurter Zeitung is Hibás német rajt a világbajnokságon címmel számolt be a Japán ellen elszenvedett meglepő vereségről, amelyet legalább akkora kudarcnak állít be, mint a FIFA ellen sikertelenül megvívott, szivárványos karszalagok ügye.

A német csapat nem használta ki a lehetőségeit. A vereségen mindenki ledöbbent, ez a rajt megalázó volt

– áll a cikkben.

A Spiegel sem finomkodott a válogatottal, a lap Már megint a földön című cikkében szintén a csapat védelmét és a kihagyott helyzeteket rója fel legnagyobb hibaként, de hozzáteszi azt is, hogy a csapat túl nagy figyelmet fektetett a szivárványos karszalagok kapcsán a tiltakozásra, pedig a játékra kellett volna figyelniük.

A német válogatott gesztusokkal tündökölt a mérkőzés előtt, majd hatalmas bukást élt át Japán ellen. A kihagyott helyzetek és a gyenge védelem miatt a továbbjutás is veszélybe került

– írja a szerző.

Kevésbé kritikus hangú cikkben számol be a vereségről a Kicker, amely A vezetés ellenére a válogatott ismét elrontotta a világbajnokság rajtját című írásában emlékezett meg a kínos vereségről.

Hansi Flick Mario Götzében és Niclas Füllkrugban bízott az utolsó percekben, de ez nem, hogy nem segített, a csapat még rosszabb lett

– írja a lap, amely szintén kiemeli, hogy a Spanyolország elleni találkozó sorsdöntő lesz a továbbjutás szempontjából.

A Die Zeit cikkében kevés saját vélemény megfogalmazva ecseteli a meccs történéseit, és a csalódott játékosok szavait, azonban kiemeli, hogy a játékosok egyszerűen feladták a meccset, emiatt sikerült fordítania, majd megtartania az eredményt Japánnak.

A német játékosokat elkeserítette, ahogy Japán megszerezte a vezetést, ahogyan Ilkay Gündogan is mondta, ennél könnyebben gólt aligha rúgtak korábban világbajnokságot

– áll a cikkben.

Ne maradjon le semmiről, böngéssze az Index világbajnoki mellékletét! Ide kattintva elérheti összes cikkünket, a menetrendet, a csoportállásokat, a kereteket, a helyszíneket és még sok minden mást.

(Borítókép: Serge Gnabryék (10-es) már az első csoportmeccsükön elhasaltak. Fotó: Dan Mullan/Getty Images)