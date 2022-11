Csercseszovot méltatta a dánok ellen nagyot játszó Fradi-légiós

A D csoport keddi nyitótalálkozóján a magyar bajnok és az Európa-ligában nyolcaddöntős FTC középpályása támadásban és védekezésben is kiemelkedőt nyújtott, ő maga pedig teljesítménye kapcsán a Ferencváros orosz szakemberének érdemeit hangsúlyozta az orosz hírügynökségnek adott szerdai nyilatkozatában.

Így pózolt Laidouni a meccs legjobbjának járó trófeával:

„Nagyon jó vele a kapcsolatom, csúcsszintű, erős edzőnek tartom. Sokat tanultam és számos hasznos tanácsot kaptam tőle, mivel ő tökéletesen ismeri a vb szereplőit. Legutóbb három napja írtunk egymásnak, fontos volt számomra a véleménye” – mondta Laidouni, aki az OTP Bank Ligát egyedüliként képviseli a katari világbajnokságon.

Laidouni ilyen megoldásokkal vétette észre magát:

If Hannibal returns to United we have to replace him with Laidouni * #BCFC pic.twitter.com/NJ4nbB4wmg