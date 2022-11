Az Arsenal-sztár elmondta az Indexnek, mi volt a svájci siker titka

A Svájc–Kamerun-mérkőzés után a legnagyobb érdeklődés az Arsenal harmincéves sztárját, Granit Xhakát övezte, aki készségesen válaszolt németül és angolul is a kérdésekre.

Kifejtette, hogy a mai győzelemnek köszönhetően nyugodtabban nézhetik az esti Brazília–Szerbia-mérkőzést, a két leendő ellenféllel kapcsolatban pedig hozzátette, a dél-amerikai együttest tartja a csoport favoritjának, a szerbekkel pedig csak azután szeretnének foglalkozni, hogy lejátszották a második meccset. Déli szomszédunkról azért elmondta, hogy nagyon jó csapat, számos remek futballistával.

„Fontos, hogy három ponttal kezdtük a sorozatot, most megnézzük, mi lesz a brazilok szerbek elleni meccse, de számomra a második és a harmadik mérkőzés ugyanolyan: nyerni kell, úgy kell kimenni a pályára, hogy mindenki ellen győzni szeretnél. Ha sokáig szeretnél jutni a tornán, akkor le kell győznöd a legjobb válogatottakat is. A braziloknak óriási sztárjaik vannak, nem csupán a csoport, hanem a torna favoritjai is szerintem, de ez csak egy meccs, amelyen bármi megtörténhet” – felelte Xhaka, majd az Indexre is szánt még egy választ.

Arra voltunk kíváncsiak, mit tart a győzelem kulcsának azután, hogy az első félidőben kaput eltaláló lövésig sem jutottak a svájciak, a fordulást követően viszont feltámadtak, és a végén akár több góllal is nyerhettek volna.

Nem is tudtam, hogy nem volt kaput eltaláló lövésünk az első félidőben, de azt tudtuk a szünetben, hogy a folytatásban jobban kell játszanunk. Ezt megtettük a második félidőben, megváltoztattuk a meccs alakulását, felpörgettük a játék sebességét, és a passzok is sokkal pontosabbak voltak, így végül, úgy érzem, megérdemelten nyertünk

– mondta Xhaka az Index kérdésére.

Az első félidő alapján valóban úgy tűnt, hogy Kamerun legalább egyenrangú ellenfele európai riválisának, sőt talán jobban is játszik nála. Erre lehet alapozni a korábban a Tottenhamnél is megforduló Georges-Kévin Nkoudou szerint, aki jelenleg a Besiktast erősíti.

„Az első félidő nagyon jó volt, jól játszottunk, de nem tudtunk betalálni, e nélkül pedig nem lehet meccset nyerni. A második félidőt nem kezdtük jól, gyorsan gólt kaptunk, utána nagyon masszív volt az ellenfél védekezése, és megnehezítette a játékunkat. Összességében jól teljesítettünk, többet érdemeltünk volna, de ilyen a futball – felelte a 74. percben pályára lépő szélső az Index kérdésére, hogy mi hiányzott a pontszerzéshez. Ezt követően faggattuk a szerbek és a brazilok elleni folytatásról is. – A futballban minden megtörténhet. Remélem, hasonlóan jól tudunk kezdeni a szerbek ellen is, ahogyan ma, és sohasem lehet tudni, talán ez győzelmet is érhet.”

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

G CSOPORT, 1. FORDULÓ

Svájc–Kamerun 1–0 (Embolo 48.)

A csoport másik meccsén

20.00: Brazília–Szerbia

(Borítókép: Granit Xhaka a Kamerun–Svájc világbajnoki mérkőzés után 2022. november 24-én. Fotó: Christian Charisius / Picture Alliance / Getty Images)