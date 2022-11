C. Ronaldo történelmet írt, de szerencse is kellett a portugálok győzelméhez

A világbajnokság ötödik napjáig kellett várnunk a portugál labdarúgó-válogatott és Cristiano Ronaldo bemutatkozására Katarban – utóbbit a közelmúlt történései miatt, nevezetesen, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a Manchester Uniteddel, természetesen óriási érdeklődés övezte. A meccset végül óriási izgalmak után Portugália 3–2-re megnyerte, így vezeti a H csoportot.

Bár hallani lehetett olyan hangokat is, hogy a nemzeti együttes tagjait is megosztotta Ronaldo helyzete, és az sem biztos, hogy egyáltalán helyet kap a csapatban, végül nemhogy helyet kapott, de még a kapitányi karszalagot is ő viselte.

Fernandos Santos szövetségi kapitány semmit nem bízott a véletlenre, CR mellett a kezdőbe nevezte többek között Joao Cancelót, Bruno Fernandest, Joao Félixet és Bernardo Silvát is. Utóbbi főszerepet vállalt az első nagy helyzetben is, remek labdával szolgálta ki a mélységből beinduló Ronaldót, aki azonban kissé pontatlanul vette át a labdát a 16-os vonalán, így a kapujából kifutó Lawrence Ati-Zigiben elakadt a 10 méteres próbálkozás.

Nem sokkal később szöglet után veszélyeztetett a jövő februárban már 38. életévét betöltő klasszis, jó egy fejjel magasabbra ugrott mindenkinél, csúsztatása azonban elkerülte a kaput. A folytatásban is a ghánai térfélen zajlott a játék, alig volt a labda az afrikaiaknál, nyomasztó volt a portugálok mezőnyfölénye. A 31. percben aztán Ronaldo lefordult a védőjéről a 16-os bal csücskénél, majd szépen tekert a hosszú sarokba, a játékvezető azonban túlzottan erőszakosnak vélte a labdaszerzést, így nem adta meg a találatot.

Az utolsó negyedóra inkább a kemény belépőkről és szabálytalanságokról, mintsem a pengés megoldásokról szólt, Otto Addo alakulata ugyanis semmilyen eszköztől nem riadt vissza, hogy csírájában elfojtsa esélyesebb riválisának támadásait. Szünetig sikerrel is járt, gól nélküli állással mentek pihenni a csapatok.

Fordulás után némi meglepetésre az első komoly lehetőség a ghánaiak előtt adódott: egy kontra végén az Ajaxban futballozó Mohammed Kudus lőtt 17 méterről, éppen csak a bal alsó sarok mellé. A 65. percben viszont megtört a jég: Ronaldót buktatta Mohammed Salisu teljesen feleslegesen a büntetőterületen belül, a játékvezető pedig befújta a 11-est.

A labda mögé természetesen a sértett állt, és bár Ati-Zigi jó irányba ment, nem volt esélye hárítani a bombaerős, kapu jobb oldalába érkező lövést (1–0).

Ronaldo ezzel történelmet írt, az első játékos lett, aki öt különböző világbajnokságon is gólt szerzett. Sokáig azonban nem örülhetett, gyakorlatilag a semmiből ugyanis alig 10 minutummal később egalizáltak A fekete csillagok: Kudus ment el szépen a bal oldalon, lapos centerezése pedig Danilo lába között utat talált Andrew Ayewhez, aki közelről a kapuba passzolt (1–1).

Ez a boldogság is tiszavirág-életűnek bizonyult: egy labdaszerzést követően Bruno Fernandes ugratta ki Joao Félixet, aki a jobb szélről középre húzva szépen lőtte ki a hosszú sarkot a 80. percben (2–1). És ha egyszer egy üzlet beindul: Fernandes két perccel később ezúttal a balján érkező, nem sokkal korábban becserélt Rafael Leao elé tálalt, a Milan csillaga pedig tankönyvbe illő módon értékesítette a helyzetet (3–1).

Itt azonban még nem volt vége, a ghánaiak a 91. minutumban a szintén csereként beálló Osman Bukari közeli fejesével zárkóztak, aki Joao Cancelo nagy hibáját követően Baba Rahman beadását juttatta a kapuba, majd Cristiano Ronaldo ikonikus gólörömével ünnepelt – az ekkor már kispadon helyet foglaló CR nem annyira díjazta a momentumot.

Az ezen a vb-n megszokott jókora hosszabbítás sem maradhatott el, kilenc percet kaptak az afrikaiak, és a legvégén megvolt az esélyük az egyenlítésre: egy felívelt labdát Diogo Costa magabiztosan húzott le, azt azonban nem vette észre, hogy Inaki Williams mögötte helyezkedik, így gyanútlanul tette le maga elé.

A Bilbao csatára sprintelve odaszaladt, elvette a játékszert, de kitámasztás közben elcsúszott, az esettől sokkot kapó portugál védőknek pedig maradt annyi lélekjelenlétük, hogy tisztázzanak.

Portugália így győzelemmel mutatkozott be a tornán, a mainál azonban alighanem jóval nagyobb koncentrációra és jobb játékra lesz szüksége, ha messzire akar jutni Katarban.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

H CSOPORT, 1. FORDULÓ

Portugália–Ghána 3–2 (C. Ronaldo 65., 11-esből, J. Félix 78., R. Leao 80., ill. A. Ayew 73., O. Bukari 89.)

A csoport másik meccsén

20.00: Uruguay–Dél-Korea 0–0

