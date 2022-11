Azt hiszi, a semmiből jött Richarlison ollózós gólja? Nagyon téved!

Brazília, főleg a második félidőben, olyan futballt mutatott be csütörtök este Szerbia ellen, amellyel sokak véleménye szerint a katari világbajnokság első számú esélyesévé avanzsált – jóllehet, már eddig is az volt a fogadóirodáknál. A 2–0-s győzelmen is túlmutat azonban Richarlison ollózásos találata, amely alighanem beverekedte magát a vb-k kilencvenkét éves történetének legszebb góljai sorába. Szuperlatívuszok a brazil és nemzetközi médiából.