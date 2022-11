Vezéráldozattal járt Ecuador Hollandia elleni bravúrja

A hollandok abban a tudatban léphettek pályára péntek délután Ecuador ellen, hogy ha legyőzik Ecuadort, a csoportkör utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül biztosan továbbjutnak a nyolcaddöntőbe. Nos, nem jártak sikerrel, a dél-amerikaiak ugyanis megérdemelten szereztek egy pontot ellenük (1–1), sőt, helyzeteik alapján akár meg is nyerhették volna a találkozót. Aggodalomra adhat viszont okot, hogy az ezúttal is gólt szerző Enner Valenciát hordágyon vitték le a pályáról.

Louis van Gaal három helyen változtatott a kezdőn a szenegáli, 2–0-ra megnyert meccshez képest: Jurrien Timber, Teun Koopmeniers és Davy Klaassen került be a csapatba, Matthijs de Ligt, Steven Berghuis és Vincent Janssen kárára, így állt fel az Oranje:

Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, Blind – Koopmeiners, Frenkie de Jong – Klaassen – Bergwijn, Gakpo.

Amely alaposan bekezdett, a nyitómérkőzésen is betaláló Cody Gakpo egy nagyszerű távoli lövéssel, már a 6. percben sokkolta a dél-amerikaiakat, 1–0.

A gól után azonban némileg váratlanul, de az ecuadoriak vették át a játék irányítását, főleg a széleken tudták megbontani a holland védelmet, a centerezések viszont rendre pontatlannak bizonyultak. A 33. percben aztán a Katar elleni meccs hőse, a duplázó Enner Valencia indult meg egy remek csellel a bal oldalon, majd 16 méterről a jobb alsó sarkot vette célba, Andries Noppert azonban hatalmas bravúrral szögletre ütötte a kísérletet.

A folytatásban kiegyenlítődött a játék, nem forogtak veszélyben a kapuk, egészen a hosszabbításig. Ekkor ugyanis Ángelo Preciado egy szöglet utáni kapu előtti kavarodást követően a holland kapuba bombázott 18-ról, ám Jackson Porozo éppen Nopper előtt állt, ráadásul lesen, így Gorbal Musztafa algériai játékvezető rövid videózás után érvénytelenítette a találatot.

Sokáig azonban nem váratott magára az egyenlítés:

a 49. percben egy nagy védelmi hiba után Pervis Estupinan lőhetett 13 méterről a 16-os bal oldalán, amelyet még Noppert védte, a kipattanóra azonban érkezett Valencia és közelről az üres kapuba passzolt, 1–1!

Az ecuadori támadó harmadszor volt eredményes a tornán, ezzel átvette a vezetést a góllövőlistán is. Ráadásul illusztris társaságba került a Fenerbahce csatára, hazája legutóbbi hat világbajnoki gólját is ő szerezte, amellyel beállította a vb-rekordot: korábban ez csak a portugál Eusébiónak (1966), az olasz Paolo Rossinak (1982) és az orosz Oleg Szalenkónak (1994) sikerült!

Ezt követően sem állt meg azonban Gustavo Alfaro alakulata, amely a 60. percben már a vezetést is átvehette volna, Preciado 14 méteres, irgalmatlan erejű bombája azonban a lécen csattant. Van Gaal a hajrában bele is nyúlt csapatába, a szünetben becserélt Memphis Depay mellé beküldte Berghuist, Wout Weghorstot és Marten de Roont is, alig volt azonban a labda a narancsmezeseknél, egyértelműen Ecuador irányította a játékot.

Az utolsó percekben azonban nem történt említésre méltó esemény, legalábbis helyzetek terén, Valencia ugyanis egy húzódást követően lent maradt és végül hordágyon vitték le a gólvágót, nagy kérdés, hogy látjuk-e még őt a folytatásban.

Az 1–1-es döntetlennel mindkét csapat négy ponttal áll a csoportban a három egységet gyűjtő Szenegál előtt, a nulla pontos , házigazda Katar pedig az utolsó kör eredményeitől függetlenül biztosan kiesett.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

A CSOPORT, 2. FORDULÓ

Hollandia–Ecuador 1–1 (Gakpo 6., ill. Valencia 49.)

A csoport másik meccsén

Katar–Szenegál 1–3 (Muntari 78., ill. Dia 41., Diédhiou 48., Diang 84.)

Az A csoport állása: 1. Hollandia 4 pont (3–1), Ecuador 4 (3–1), 3. Szenegál 3 (3–3), 4. Katar 0 (1–5)