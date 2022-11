Neymar, a brazil válogatott 30 esztendős támadója, aki a Szerbia elleni, csütörtöki csoportmeccsen szenvedett bokasérülést, a közösségi oldalán üzent követőinek – szúrta ki a Magyar Távirati Iroda.

Neymar annyit írt a szurkolóinak, hogy bízzanak benne, illetve abban, hogy sérülése ellenére minden rendben lesz. Hozzátette:

A legjobb ugyanis még hátravan, és mindennek megvan a maga ideje.

A támadó ezzel azon találgatásokra reagált, melyek ellepték a közösségi oldalakat. Néhány drukker és szakíró is már azt pedzegette, ha egy erősebb ficamról van szó, úgy vélhetően egy csoportmeccs, ha részleges szalagszakadásról, úgy kettő-három hetes kihagyás, ha ennél is komolyabb a baj, akár másfél hónapos regeneráció is várhat a világ valaha volt legdrágább futballistájára.

Utóbbi eset egyet jelentene azzal, hogy Neymar számára egyetlen találkozó után véget is ért a katari világbajnokság.

Rodrigo Lasmar csapatorvos azonban nyugalomra intette a szurkolókat, a meccs után ugyanis azt mondta: „Egyelőre korai lenne spekulálni a sérülés súlyosságáról. 24–48 óra múlva okosabbak leszünk.”

Mint korábban beszámoltunk róla, az ESPN videóján jól látható volt, amint elfogta a sírás Neymart, miután a Szerbia ellen 2–0-ra megnyert találkozó 79. percében lecserélte őt a szövetségi kapitány, Tite.

A brazilok legközelebb hétfőn Svájccal találkoznak a G csoportban.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

G CSOPORT, 1. FORDULÓ

Brazília–Szerbia 2–0 (Richarlison 62., 73.)

A csoport másik meccsén

Svájc–Kamerun 1–0 (Embolo 48.)

Ne maradjon le semmiről, böngéssze az Index világbajnoki mellékletét! Ide kattintva elérheti összes cikkünket, a menetrendet, a csoportállásokat, a kereteket, a helyszíneket és még sok minden mást.

(Borítókép: James Williamson – AMA/Getty Images)